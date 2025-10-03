Hải Phòng có thêm cụm công nghiệp trị giá 480 tỷ đồng

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Anh Tú - Nguyễn Hiền
03/10/2025, 15:51
Sáng ngày 3/10, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cẩm Văn tại xã An Quang đã được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Dự án được đầu tư kèm theo hệ thống nhà xưởng, kho bãi xây sẵn với tổng vốn khoảng 480 tỷ đồng…
Cụm công nghiệp Cẩm Văn có tổng diện tích gần 35ha, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, cùng hơn 400.000 m² nhà xưởng, kho bãi xây sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Cụm công nghiệp sẽ tạo ra một không gian công nghiệp giúp xã An Quang nói riêng và Hải Phòng nói chung có thêm lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng GRDP của thành phố Hải Phòng.
Với vị trí chiến lược gần nút giao Quốc lộ 10 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dự án có thể kết nối thuận lợi với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại và lợi thế logistics của thành phố Hải Phòng.
Cụm công nghiệp thu hút các ngành nghề chủ yếu: Sản xuất, lắp rắp các sản phẩm điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin và công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao; sản xuất hàng dân dụng; sản xuất hóa chất - cao su nhựa; sản xuất thiết bị điện; sản xuất vật liệu xây dựng; ngành công nghiệp nhẹ,...
Việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Cẩm Văn sẽ tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố, đồng thời bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển xanh.
Dự án cùng với các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn sẽ tạo thành mạng lưới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo ra các chuỗi từ sản xuất, phụ trợ, vận tải, lưu trữ sản phẩm, nguyên vật liệu, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.
Để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, đại diện Sở Công thương Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.
Đặc biệt, trong quá trình thi công dự án không để ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân khu vực lân cận dự án; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư các dự án vào cụm công nghiệp theo đúng tính chất, mục tiêu, chức năng của cụm công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thấm quyên phê duyệt.
Trong quá trình xúc tiến và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước cũng như di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp không phù hợp quy hoạch trên địa bàn vào đầu tư tại cụm công nghiệp.
Một trong những giải pháp quan trọng được Bộ Y tế đưa ra là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin về danh mục, tỷ lệ thanh toán bảo hiểm y tế. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý các vi phạm...
Theo đề nghị của các địa phương, một số địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng sẽ được cập nhật lại. Trong đó, nhiều địa bàn được điều chỉnh tăng vùng, giúp người lao động tại các phường, xã này sẽ được hưởng lợi tăng lương 2 lần, dự kiến mức cao nhất thêm 900.000 đồng từ đầu năm 2026...
Phạm vi đánh giá sẽ bao gồm việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp...
Sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ đã rút, bầu trời quang đãng trở lại. Tại các vùng từng chìm trong biển nước ở Thanh Hóa người dân và chính quyền cơ sở tất bật dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống sau lũ.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: