Hải Phòng có thêm cụm công nghiệp trị giá 480 tỷ đồng

Sáng ngày 3/10, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cẩm Văn tại xã An Quang đã được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Dự án được đầu tư kèm theo hệ thống nhà xưởng, kho bãi xây sẵn với tổng vốn khoảng 480 tỷ đồng…

Cụm công nghiệp Cẩm Văn có tổng diện tích gần 35ha, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, cùng hơn 400.000 m² nhà xưởng, kho bãi xây sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cụm công nghiệp sẽ tạo ra một không gian công nghiệp giúp xã An Quang nói riêng và Hải Phòng nói chung có thêm lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng GRDP của thành phố Hải Phòng.

Với vị trí chiến lược gần nút giao Quốc lộ 10 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dự án có thể kết nối thuận lợi với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại và lợi thế logistics của thành phố Hải Phòng.

Cụm công nghiệp thu hút các ngành nghề chủ yếu: Sản xuất, lắp rắp các sản phẩm điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin và công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao; sản xuất hàng dân dụng; sản xuất hóa chất - cao su nhựa; sản xuất thiết bị điện; sản xuất vật liệu xây dựng; ngành công nghiệp nhẹ,...

Việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Cẩm Văn sẽ tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của thành phố, đồng thời bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển xanh.

Dự án cùng với các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn sẽ tạo thành mạng lưới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo ra các chuỗi từ sản xuất, phụ trợ, vận tải, lưu trữ sản phẩm, nguyên vật liệu, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.

Để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, đại diện Sở Công thương Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, trong quá trình thi công dự án không để ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân khu vực lân cận dự án; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư các dự án vào cụm công nghiệp theo đúng tính chất, mục tiêu, chức năng của cụm công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thấm quyên phê duyệt.

Trong quá trình xúc tiến và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước cũng như di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp không phù hợp quy hoạch trên địa bàn vào đầu tư tại cụm công nghiệp.