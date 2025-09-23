Thứ Ba, 23/09/2025

Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

Nguyễn Hiền

23/09/2025, 10:18

Đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Thành phố Hải Phòng mới có quy mô dân số trên 4,6 triệu người, đứng thứ 4 cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới...

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I
Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Chiều 22/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng đã tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội số cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước, đánh dấu bước đi tiên phong của Hải Phòng trong ứng dụng công nghệ số vào công tác xây dựng Đảng.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống Thành phố Anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội”, Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 26 - 27/9/2025 (3 phiên làm việc) tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, với sự tham dự của 446 đại biểu, đại diện cho 243.544 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc sáng ngày 27/9.

Đại hội diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng
Đại hội diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn tất, đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, được Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận, cho ý kiến nhiều lần; trong quá trình dự thảo đã huy động sự tham gia trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu tại cuộc Họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, Đại hội sẽ có rất nhiều điểm nổi bật. Đặc biệt, đây chính là Đại hội số cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước.

Cụ thể, thành phố tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiến hành chuyển đổi số toàn diện trong đó ứng dụng công nghệ số trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (xây dựng phần mềm điểm danh tự động sử dụng công nghệ nhận diện AI, văn kiện Đại hội và tài liệu các phiên làm việc đăng tải lên Ứng dụng Đại hội số…).

Ngoài ra, đây cũng là đại hội ghi nhận số lượng tham luận đăng ký lớn nhất từ trước tới nay với tổng số 156 tham luận gửi về và được đưa vào kỷ yếu Đại hội, trong đó dự kiến sẽ có 17 tham luận trình bày tại Đại hội.

Các tham luận đều tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thành phố 5 năm 2025 - 2030, trong đó có nhiều tham luận được đánh có chất lượng rất tốt, đưa ra nhiều giải pháp rất cụ thể để triển khai 5 đột phá chiến lược, xây dựng Đề án xây dựng Chủ nghĩa xã hội và gắn với con người Xã hội chủ nghĩa, xây dựng thành phố không ma tuý,…

Với sự chuẩn bị chu đáo, Hải Phòng quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

11:38, 22/09/2025

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

10:26, 22/09/2025

Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025

10:26, 15/09/2025

Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025

Bộ Nội vụ phản hồi về vướng mắc trong chi trả chế độ theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ phản hồi về vướng mắc trong chi trả chế độ theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và chịu trách nhiệm chi trả chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước...

Nghệ An tạo việc làm cho hơn 230.000 lao động trong 5 năm

Nghệ An tạo việc làm cho hơn 230.000 lao động trong 5 năm

Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và biến động kinh tế, Nghệ An vẫn vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm giai đoạn 2021–2025 và tiếp tục dẫn đầu cả nước về xuất khẩu lao động...

"Hồi sinh" nghề truyền thống mây tre đan, mở đường phát triển kinh tế bền vững

Không chỉ giữ lại ký ức một làng nghề xưa, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Tân Thọ (xã Trung Chính, Thanh Hoá) đang viết tiếp câu chuyện phát triển kinh tế nông thôn bằng sản phẩm mây tre đan, từng bước chinh phục thị trường quốc tế...

Huy động hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 8.000 phương tiện ứng phó siêu bão RAGASA

Huy động hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 8.000 phương tiện ứng phó siêu bão RAGASA

Siêu bão RAGASA với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17 đang tiến nhanh vào Biển Đông, trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2025 và trong lịch sử quan trắc khu vực. Nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và đê điều từ Quảng Ninh đến Huế, các bộ ngành và địa phương đang được huy động tổng lực để ứng phó.

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động

Các địa phương chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp...

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Thế giới

2

Hậu sáp nhập, Quy Nhơn hội tụ đủ điều kiện để trở thành “đầu tàu” tăng trưởng của Gia Lai

Bất động sản

3

Thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia giảm xuống còn một bộ hồ sơ

Kinh tế số

4

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

5

Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy