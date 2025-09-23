Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố
Nguyễn Hiền
23/09/2025, 10:18
Đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Thành phố Hải Phòng mới có quy mô dân số trên 4,6 triệu người, đứng thứ 4 cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới...
Chiều 22/9,
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng đã tổ chức Họp báo thông tin về Đại
hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây
là Đại hội số cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước, đánh dấu bước đi tiên
phong của Hải Phòng trong ứng dụng công nghệ số vào công tác xây dựng Đảng.
Với chủ đề “Tiếp
tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống Thành phố
Anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải
Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ
nghĩa xã hội”, Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 26 - 27/9/2025 (3 phiên làm
việc) tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, với sự tham dự của
446 đại biểu, đại diện cho 243.544 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành
ủy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai
mạc sáng ngày 27/9.
Theo Trưởng
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc, đến thời điểm
hiện tại, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ
I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn tất, đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp, chất
lượng và hiệu quả. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, được
Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận, cho ý
kiến nhiều lần; trong quá trình dự thảo đã huy động sự tham gia trí tuệ, tâm
huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Phát biểu tại cuộc Họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết,
Đại hội sẽ có rất nhiều điểm nổi bật. Đặc biệt, đây chính là Đại hội số cấp tỉnh,
thành phố đầu tiên trong cả nước.
Cụ thể, thành
phố tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiến hành
chuyển đổi số toàn diện trong đó ứng dụng công nghệ số trong quá trình chuẩn bị
và tổ chức Đại hội, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (xây dựng phần mềm điểm
danh tự động sử dụng công nghệ nhận diện AI, văn kiện Đại hội và tài liệu các
phiên làm việc đăng tải lên Ứng dụng Đại hội số…).
Ngoài ra, đây
cũng là đại hội ghi nhận số lượng tham luận đăng ký lớn nhất từ trước
tới nay với tổng số 156 tham luận gửi về và được đưa vào kỷ
yếu Đại hội, trong đó dự kiến sẽ có 17 tham luận trình bày tại Đại hội.
Các tham luận
đều tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được những mục tiêu,
chỉ tiêu phát triển thành phố 5 năm 2025 - 2030, trong đó có nhiều tham luận được
đánh có chất lượng rất tốt, đưa ra nhiều giải pháp rất cụ thể để triển khai 5 đột
phá chiến lược, xây dựng Đề án xây dựng Chủ nghĩa xã hội và gắn với con người
Xã hội chủ nghĩa, xây dựng thành phố không ma tuý,…
Với sự chuẩn
bị chu đáo, Hải Phòng quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ
thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị trọng
đại, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, xây dựng Hải Phòng
trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng
sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.
