Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trương Quốc Cường

22/09/2025, 11:38

UBND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2025)...

UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tại Triễn lãm A80
UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tại Triễn lãm A80

Diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/8/2025 đến 15/9/2025, Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện chính trị, văn hoá trọng đại, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam.  

Triển lãm đã thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan, tạo nên hiệu ứng lan toả mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển Việt Nam. 

Nhắm tới mục tiêu mang đến Triển lãm những thành tựu, dấu ấn đặc trưng của Hải Phòng, UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, lựa chọn và gửi thư mời tham gia Triển lãm đến 84 doanh nghiệp tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực kinh tế trên địa bàn và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối.   

Tại Triển lãm, với thương hiệu là thành phố có quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, Hải Phòng đã đóng góp 02 không gian hoành tráng, ấn tượng, có sức lan tỏa lớn với chủ đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước”.    

Trong 19 ngày diễn ra Triển lãm, các doanh nghiệp đã huy động, vận chuyển và trưng bày để phục vụ người dân, khách tham quan 250 loại, tương đương 50.000 đơn vị sản phẩm (đã tiêu thụ trên 90% sản phẩm trưng bày, doanh thu ước đạt khoảng 05 tỷ đồng).  

Khu vực của Hải Phòng tại “Đoàn tàu ẩm thực” là khu vực sôi động nhất trong những ngày diễn ra Triển lãm, nơi phục vụ nhu cầu ẩm thực đặc sắc riêng có của Hải Phòng, đây cũng là khu vực duy nhất tại Triển lãm mà cầu luôn vượt xa cung. Trong ngày cuối cùng của Triển lãm, Trung tâm Tổ chức sự kiện Lạc Hồng đã tổ chức phục vụ miễn phí 10.000 suất đặc sản thể hiện đặc trưng hào phóng, hào sảng của người Hải Phòng. 

Công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện đã được thành phố triển khai nhanh chóng, thường xuyên và đạt hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, ước tính, từ ngày 28/8 đến 15/9/2025, khu vực triển lãm của Hải Phòng đã đón gần 600.000 lượt khách tham quan.

Một trong những hoạt động đặc biệt ý nghĩa của Hải Phòng là việc tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa đón người dân thành phố đi tham quan Triển lãm, trong 8 ngày cuối của Triển lãm, với sự đồng hành của 20 doanh nghiệp vận tải, lữ hành, đã có 250 chuyến xe phục vụ miễn phí gần 10.274 người dân.

Trong ngày bế mạc 15/9/2025, UBND thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và triển khai hoạt động Triển lãm; được Ban Tổ chức Triển lãm trung ương trao tặng giải thưởng “Không gian triển lãm tiêu biểu”.

Tại hội nghị tổng kết, UBND thành phố Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Đặc biệt, 100 doanh nghiệp được tặng Bằng khen và 25 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Gian hàng tiêu biểu vì những đóng góp xuất sắc trong hoạt động Triển lãm.

Vingroup ghi dấu ấn tại Triển lãm Thành tựu đất nước với giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu"

16:00, 17/09/2025

Vingroup ghi dấu ấn tại Triển lãm Thành tựu đất nước với giải thưởng

Triển lãm Thành tựu đất nước hút lượng khách thăm quan kỷ lục

15:33, 03/09/2025

Triển lãm Thành tựu đất nước hút lượng khách thăm quan kỷ lục

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

19:09, 28/08/2025

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Đọc thêm

Bộ Nội vụ : Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

Bộ Nội vụ : Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031...

Tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 168/CĐ-TTg ngày 21/9/2025 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

Từ ngày 22/9/2025, thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chạy 02 tàu có ký hiệu HP15 và HP16, gồm từ 5 - 8 toa xe ghế ngồi mềm 64 chỗ để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách…

Tàu Tết “cháy vé” ngay khi bắt đầu mở bán

Tàu Tết “cháy vé” ngay khi bắt đầu mở bán

Ngành đường sắt đã bắt đầu mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 20/9. Năm nay, hành khách đặt vé online là chủ yếu, với mức giá cao nhất cho chặng TP.HCM - Hà Nội - hơn 3,7 triệu đồng vào dịp cao điểm...

Khai trương tổng đài quốc gia miễn phí về phòng, chống mua bán người

Khai trương tổng đài quốc gia miễn phí về phòng, chống mua bán người

Tổng đài có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, tố giác; tư vấn, hỗ trợ nạn nhân mua bán người, giúp họ sớm ổn định và tái hòa nhập. Các dịch vụ công của tổng đài hoạt động 24/7 và hoàn toàn miễn phí...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Thế giới

2

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Thế giới

3

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Thế giới

4

Tấn công mạng gây gián đoạn tại nhiều sân bay lớn của châu Âu

Kinh tế số

5

Bộ đôi Sinh Lời VIB - Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền, lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy