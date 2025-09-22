Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/8/2025 đến 15/9/2025, Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện chính trị, văn hoá trọng đại, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam.

Triển lãm đã thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan, tạo nên hiệu ứng lan toả mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển Việt Nam.

Nhắm tới mục tiêu mang đến Triển lãm những thành tựu, dấu ấn đặc trưng của Hải Phòng, UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, lựa chọn và gửi thư mời tham gia Triển lãm đến 84 doanh nghiệp tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực kinh tế trên địa bàn và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối.

Tại Triển lãm, với thương hiệu là thành phố có quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, Hải Phòng đã đóng góp 02 không gian hoành tráng, ấn tượng, có sức lan tỏa lớn với chủ đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước”.

Trong 19 ngày diễn ra Triển lãm, các doanh nghiệp đã huy động, vận chuyển và trưng bày để phục vụ người dân, khách tham quan 250 loại, tương đương 50.000 đơn vị sản phẩm (đã tiêu thụ trên 90% sản phẩm trưng bày, doanh thu ước đạt khoảng 05 tỷ đồng).

Khu vực của Hải Phòng tại “Đoàn tàu ẩm thực” là khu vực sôi động nhất trong những ngày diễn ra Triển lãm, nơi phục vụ nhu cầu ẩm thực đặc sắc riêng có của Hải Phòng, đây cũng là khu vực duy nhất tại Triển lãm mà cầu luôn vượt xa cung. Trong ngày cuối cùng của Triển lãm, Trung tâm Tổ chức sự kiện Lạc Hồng đã tổ chức phục vụ miễn phí 10.000 suất đặc sản thể hiện đặc trưng hào phóng, hào sảng của người Hải Phòng.

Công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện đã được thành phố triển khai nhanh chóng, thường xuyên và đạt hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, ước tính, từ ngày 28/8 đến 15/9/2025, khu vực triển lãm của Hải Phòng đã đón gần 600.000 lượt khách tham quan.

Một trong những hoạt động đặc biệt ý nghĩa của Hải Phòng là việc tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa đón người dân thành phố đi tham quan Triển lãm, trong 8 ngày cuối của Triển lãm, với sự đồng hành của 20 doanh nghiệp vận tải, lữ hành, đã có 250 chuyến xe phục vụ miễn phí gần 10.274 người dân.

Trong ngày bế mạc 15/9/2025, UBND thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và triển khai hoạt động Triển lãm; được Ban Tổ chức Triển lãm trung ương trao tặng giải thưởng “Không gian triển lãm tiêu biểu”.

Tại hội nghị tổng kết, UBND thành phố Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Đặc biệt, 100 doanh nghiệp được tặng Bằng khen và 25 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Gian hàng tiêu biểu vì những đóng góp xuất sắc trong hoạt động Triển lãm.