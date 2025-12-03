Đức cam kết hỗ trợ 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển tại Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Chu Khôi
03/12/2025, 14:15
Đức cam kết tổng cộng 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển tại Việt Nam trong hai năm tới; gồm 25,5 triệu euro được dành cho các dự án tư vấn trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật và 160 triệu euro cho các khoản đầu tư bền vững vào doanh nghiệp...
Ngày 3/12/2025, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cho biết thay mặt Chính phủ Liên bang Đức, bà Gisela Hammerschmidt, Vụ phó thuộc Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ) đã cam kết tổng cộng 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển trong hai năm tới.
Đây là kết quả của cuộc đàm phán liên Chính phủ song phương giữa Đức và Việt Nam, diễn ra vào cuối tháng 11/2025 vừa qua tại Hà Nội, do ông Hoàng Hải, Phó Tổng cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính Việt Nam) dẫn đầu phía Việt Nam. Trong đó, 25,5 triệu euro được dành cho các dự án tư vấn trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật. Cùng với đó, Đức cũng sẽ cung cấp 160 triệu euro cho các khoản đầu tư bền vững vào doanh nghiệp.
Hai nước mong muốn hợp tác sâu sắc hơn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và đào tạo nghề. Một trọng tâm mới của hợp tác hai quốc gia là tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân. Xét về phương diện kinh tế và phát triển, Đức hiện đã là đối tác quan trọng nhất của Việt Nam tại châu Âu – và mối quan hệ này sẽ tiếp tục được gắn kết chặt chẽ hơn.
Bên cạnh đó, hai bên đã đạt được một bước đột phá quan trọng thông qua việc thống nhất về Hướng dẫn hợp tác kỹ thuật (TC-Guidelines), nhằm rút ngắn đáng kể quy trình thẩm định và triển khai dự án, tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả thực hiện ở cấp dự án.
Với các cam kết mới, Đức tiếp tục mở rộng hỗ trợ dành cho Việt Nam trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Tính đến nay, kể từ khi hợp tác phát triển được thiết lập, Đức đã cung cấp cho Việt Nam hơn 3 tỷ euro.
Việc ban hành Thông tư 61/2025/TT-BCT nhằm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào giai đoạn 2025-2030, thiết lập cơ chế phân giao hạn ngạch minh bạch và đảm bảo quyền lợi hoàn thuế cho doanh nghiệp đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 24/2/2025...
Kinh tế số đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành trụ cột thiết yếu giúp nền kinh tế Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu. Ngành Công thương khẳng định quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi số, đặt nền móng cho các đột phá chiến lược về nhà máy thông minh, hướng tới phát triển bền vững...
Kỳ họp lần I Ủy ban Hỗn hợp diễn ra tại thủ đô La Habana đã chính thức thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ đầu tiên giữa Việt Nam và Cuba. Kỳ họp không chỉ nhằm rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi Hiệp định thương mại, mà còn mở ra động lực mới để hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD trong thời gian tới…
Bất chấp đà giảm của giá cà phê những ngày qua trước thông tin về vụ mùa thuận lợi và chính sách thuế quan mới từ Mỹ, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, sau 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,85 tỷ USD và dự báo cả năm 2025 sẽ vượt mốc 8 tỷ USD…
Trong năm 2025, giá trị sản xuất ngành chế biến dừa của tỉnh Vĩnh Long ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2024 và chiếm 7,5 - 8% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương. Xác định dừa là cây công nghiệp chủ lực, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai chiến lược nâng cao chuỗi giá trị thông qua việc đầu tư bài bản vào vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến sâu...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: