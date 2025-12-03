Thứ Tư, 03/12/2025

Trang chủ Thị trường

Đức cam kết hỗ trợ 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển tại Việt Nam

Chu Khôi

03/12/2025, 14:15

Đức cam kết tổng cộng 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển tại Việt Nam trong hai năm tới; gồm 25,5 triệu euro được dành cho các dự án tư vấn trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật và 160 triệu euro cho các khoản đầu tư bền vững vào doanh nghiệp...

Ký kết Biên bản đàm phán liên Chính phủ song phương giữa Đức và Việt Nam.
Ký kết Biên bản đàm phán liên Chính phủ song phương giữa Đức và Việt Nam.

Ngày 3/12/2025, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cho biết thay mt Chính ph Liên bang Đc, bà Gisela Hammerschmidt, V phó thuc B Hp tác Kinh tế và Phát trin (BMZ) đã cam kết tng cng 185,5 triu euro cho các d án phát trin trong hai năm ti.

Đây là kết qu ca cuc đàm phán liên Chính ph song phương gia Đc và Vit Nam, din ra vào cui tháng 11/2025 va qua ti Hà Ni, do ông Hoàng Hi, Phó Tng cc trưởng Cc Qun lý n và Kinh tế đi ngoi (B Tài chính Vit Nam) dn đu phía Vit Nam. Trong đó, 25,5 triu euro được dành cho các d án tư vn trong khuôn kh hp tác k thut. Cùng với đó, Đc cũng s cung cp 160 triu euro cho các khon đu tư bn vng vào doanh nghip.

Hai nước mong mun hp tác sâu sc hơn trong các lĩnh vc năng lượng tái to và đào to ngh. Mt trng tâm mi ca hp tác hai quc gia là tăng cường hp tác vi khu vc tư nhân. Xét v phương din kinh tế và phát trin, Đc hin đã là đi tác quan trng nht ca Vit Nam ti châu Âu – và mi quan h này s tiếp tc được gn kết cht ch hơn.

Bên cạnh đó, hai bên đã đạt được một bước đột phá quan trọng thông qua việc thống nhất về Hướng dẫn hợp tác kỹ thuật (TC-Guidelines), nhằm rút ngắn đáng kể quy trình thẩm định và triển khai dự án, tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả thực hiện ở cấp dự án.

Vi các cam kết mi, Đc tiếp tc m rng h tr dành cho Vit Nam trong năm k nim 50 năm thiết lp quan h ngoi giao song phương. Tính đến nay, k t khi hp tác phát trin được thiết lp, Đc đã cung cp cho Vit Nam hơn 3 t euro.

Thời cơ cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đức

17:52, 24/11/2025

Thời cơ cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đức

Việt Nam - Đức nâng tầm Đối tác năng lượng, thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn diện

17:42, 17/11/2025

Việt Nam - Đức nâng tầm Đối tác năng lượng, thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn diện

Lễ hội Đức 2025: Dấu ấn 50 năm hữu nghị Việt Nam – Đức

22:04, 17/10/2025

Lễ hội Đức 2025: Dấu ấn 50 năm hữu nghị Việt Nam – Đức

50 năm quan hệ ngoại giao cam kết hỗ trợ phát triển Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đầu tư doanh nghiệp dự án phát triển 2025 Gisela Hammerschmidt Hà Nội hợp tác kinh tế Việt Nam Đức hợp tác kỹ thuật kinh tế tái tạo

Đọc thêm

Quy định cơ chế phân bổ hạn ngạch nhập khẩu từ Lào

Quy định cơ chế phân bổ hạn ngạch nhập khẩu từ Lào

Việc ban hành Thông tư 61/2025/TT-BCT nhằm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào giai đoạn 2025-2030, thiết lập cơ chế phân giao hạn ngạch minh bạch và đảm bảo quyền lợi hoàn thuế cho doanh nghiệp đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 24/2/2025...

Chuyển đổi số ngành Công thương: Động lực cho “chuyển đổi kép” và tăng trưởng bền vững

Chuyển đổi số ngành Công thương: Động lực cho “chuyển đổi kép” và tăng trưởng bền vững

Kinh tế số đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành trụ cột thiết yếu giúp nền kinh tế Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu. Ngành Công thương khẳng định quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi số, đặt nền móng cho các đột phá chiến lược về nhà máy thông minh, hướng tới phát triển bền vững...

Việt Nam – Cuba lần đầu tiên thiết lập cơ chế đối thoại về thực thi Hiệp định thương mại

Việt Nam – Cuba lần đầu tiên thiết lập cơ chế đối thoại về thực thi Hiệp định thương mại

Kỳ họp lần I Ủy ban Hỗn hợp diễn ra tại thủ đô La Habana đã chính thức thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ đầu tiên giữa Việt Nam và Cuba. Kỳ họp không chỉ nhằm rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi Hiệp định thương mại, mà còn mở ra động lực mới để hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD trong thời gian tới…

Bất chấp giá lao dốc, xuất khẩu cà phê năm 2025 vẫn lập kỷ lục trên 8 tỷ USD

Bất chấp giá lao dốc, xuất khẩu cà phê năm 2025 vẫn lập kỷ lục trên 8 tỷ USD

Bất chấp đà giảm của giá cà phê những ngày qua trước thông tin về vụ mùa thuận lợi và chính sách thuế quan mới từ Mỹ, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, sau 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,85 tỷ USD và dự báo cả năm 2025 sẽ vượt mốc 8 tỷ USD…

Vĩnh Long đẩy mạnh chế biến sâu, đưa dừa thành cây công nghiệp chủ lực

Vĩnh Long đẩy mạnh chế biến sâu, đưa dừa thành cây công nghiệp chủ lực

Trong năm 2025, giá trị sản xuất ngành chế biến dừa của tỉnh Vĩnh Long ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2024 và chiếm 7,5 - 8% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương. Xác định dừa là cây công nghiệp chủ lực, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai chiến lược nâng cao chuỗi giá trị thông qua việc đầu tư bài bản vào vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến sâu...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

1

Tăng cơ hội tiếp cận việc làm và an sinh xã hội cho người khuyết tật

Dân sinh

2

Xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai

Tiêu điểm

3

Hà Tĩnh có thêm dự án năng lượng hơn 2.333 tỷ đồng

Đầu tư

4

Tinh giản biên chế: 146,8 nghìn người nghỉ việc theo chế độ

Tiêu điểm

5

Giá xăng ở Mỹ thấp nhất 4 năm rưỡi

Thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

