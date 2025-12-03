Đức cam kết hỗ trợ 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển tại Việt Nam

Đức cam kết tổng cộng 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển tại Việt Nam trong hai năm tới; gồm 25,5 triệu euro được dành cho các dự án tư vấn trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật và 160 triệu euro cho các khoản đầu tư bền vững vào doanh nghiệp...

Ngày 3/12/2025, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cho biết thay mặt Chính phủ Liên bang Đức, bà Gisela Hammerschmidt, Vụ phó thuộc Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ) đã cam kết tổng cộng 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển trong hai năm tới.

Đây là kết quả của cuộc đàm phán liên Chính phủ song phương giữa Đức và Việt Nam, diễn ra vào cuối tháng 11/2025 vừa qua tại Hà Nội, do ông Hoàng Hải, Phó Tổng cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính Việt Nam) dẫn đầu phía Việt Nam. Trong đó, 25,5 triệu euro được dành cho các dự án tư vấn trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật. Cùng với đó, Đức cũng sẽ cung cấp 160 triệu euro cho các khoản đầu tư bền vững vào doanh nghiệp.

Hai nước mong muốn hợp tác sâu sắc hơn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và đào tạo nghề. Một trọng tâm mới của hợp tác hai quốc gia là tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân. Xét về phương diện kinh tế và phát triển, Đức hiện đã là đối tác quan trọng nhất của Việt Nam tại châu Âu – và mối quan hệ này sẽ tiếp tục được gắn kết chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, hai bên đã đạt được một bước đột phá quan trọng thông qua việc thống nhất về Hướng dẫn hợp tác kỹ thuật (TC-Guidelines), nhằm rút ngắn đáng kể quy trình thẩm định và triển khai dự án, tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả thực hiện ở cấp dự án.

Với các cam kết mới, Đức tiếp tục mở rộng hỗ trợ dành cho Việt Nam trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Tính đến nay, kể từ khi hợp tác phát triển được thiết lập, Đức đã cung cấp cho Việt Nam hơn 3 tỷ euro.