Việt Nam - EU thống nhất kế hoạch hành động, nâng tầm hiệu quả hợp tác năng lượng

Thứ Năm, 04/12/2025
Huyền Vy
04/12/2025, 07:46
Lãnh đạo Bộ Công Thương và Phái đoàn EU đã cùng rà soát tiến độ, khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình SETP trong việc hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; đồng thời thống nhất thông qua các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh, sạch và linh hoạt của ngành năng lượng…
Ngày 3/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức họp Ban Chỉ đạo lần thứ 4 Chương trình Chuyển dịch năng lượng bền vững Việt Nam - EU (SETP). Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long và Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier đồng chủ trì cuộc họp.
Phiên họp nhằm mục tiêu rà soát tiến độ triển khai hợp phần hỗ trợ ngân sách và các dự án hỗ trợ bổ sung trong khuôn khổ Chương trình SETP. Đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn và phê duyệt chính thức của Ban Chỉ đạo đối với Kế hoạch công tác thường niên của các dự án hỗ trợ bổ sung.
HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG: TRỌNG TÂM CỦA QUAN HỆ ĐỐI TÁC VIỆT NAM - EU
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết đây là cuộc họp định kỳ hằng năm để lắng nghe các thông tin, nội dung đánh giá về tiến độ cũng như tình hình triển khai của các dự án.
“Chương trình SETP có hiệu quả rất tốt, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để thực hiện chuyển dịch năng lượng, sau cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại COP26. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta càng thấy rõ vai trò chủ đạo của Liên minh châu Âu cùng các đối tác trong tiến trình hỗ trợ Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia khác, tiếp tục con đường đầy thách thức phía trước”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long bày tỏ; đồng thời cho biết cùng với sự phối hợp của các tổ chức và các cơ quan của Bộ Công Thương, các bên đang triển khai các dự án trong khuôn khổ Chương trình SETP một cách tích cực.
Lãnh đạo Bộ Công Thương thông tin thêm, gần đây, Việt Nam đã nhận được các thông điệp, cam kết rất mạnh mẽ từ các lãnh đạo Liên minh châu Âu về việc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với các nước, trong đó có Việt Nam, kể cả khả năng xem xét các chương trình hợp tác mới. Tuy nhiên, để có các chương trình mới, chúng ta phải chứng minh những hợp tác hiện nay đang được triển khai hiệu quả, thiết thực và mang lại lợi ích cho cả hai bên, trước hết là cho Việt Nam, cho người dân, cho các cơ quan thực hiện Chương trình SETP.
Nhấn mạnh năm 2025 là một năm rất đặc biệt - Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, Đại sứ Julien Guerrier khẳng định: “Trong suốt nhiều thập kỷ qua, quan hệ đối tác đã phát triển thành một mối quan hệ rất sâu sắc và bền chặt, được xây dựng trên sự tin cậy, cũng như những ưu tiên chung và tầm nhìn chung về phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, hợp tác năng lượng nằm ở trung tâm của quan hệ đối tác. Thông qua Chương trình SETP, chúng tôi tự hào được hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển dịch xanh, giúp ngành năng lượng trở nên sạch hơn và linh hoạt hơn”.
Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao Việt Nam tiếp tục kiên định lộ trình chuyển dịch năng lượng công bằng và thúc đẩy các cải cách cần thiết thông qua việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2025 (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh) cùng Kết luận của Bộ Chính trị về an ninh năng lượng. “Chúng tôi hoàn toàn hiểu những nỗ lực của Việt Nam và luôn sẵn sàng hỗ trợ để giúp đạt được những kết quả cụ thể”, Đại sứ nhấn mạnh.
THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY CHƯƠNG TRÌNH SETP
Tại cuộc họp, đại diện Cục Điện lực (Bộ Công Thương) đã trình bày báo cáo về tiến độ triển khai hợp phần hỗ trợ ngân sách của Chương trình SETP, bao gồm tiến độ thực hiện các mục tiêu trong khung logic và thực hiện các chính sách năng lượng, các chỉ số giải ngân, tiến độ và khả năng thực hiện các chỉ số theo kế hoạch.
Bên cạnh đó, đại diện từ các dự án: Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuyển dịch năng lượng bền vững Việt Nam - EU (dự án EVSET); Dự án thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng (dự án AIS4EE); Dự án đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp lớn thông qua hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống và thực hành tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam (dự án IEEP) cũng trình bày báo cáo về tiến độ triển khai của các dự án hỗ trợ bổ sung của Chương trình SETP và các tài liệu liên quan cần được Ban Chỉ đạo phê duyệt.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đánh giá các dự án đều có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, thiết thực với tình hình và định hướng phát triển về chuyển dịch năng lượng bền vững.
Ghi nhận nỗ lực triển khai của các tổ chức để đạt được những kết quả tích cực, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định: “Những gì chúng ta làm hôm nay sẽ tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác Việt Nam - EU. Chúng ta phải chuyển các cam kết của lãnh đạo hai bên thành những chương trình hành động cụ thể, cùng với các ý tưởng đến từ các bộ, ngành để xây dựng một nền tảng quan trọng”.
Đại sứ Julien Guerrier chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch, ghi nhận những kết quả tích cực của các dự án; đồng thời bày tỏ sự nhất trí và thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động được trình bày tại cuộc họp.
