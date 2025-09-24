Thứ Tư, 24/09/2025

Sau sáp nhập, Hải Phòng tổ chức Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc lớn nhất từ trước đến nay

Nguyễn Hiền

24/09/2025, 16:24

Chương trình lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025 được xây dựng công phu và chuyên nghiệp, các hoạt động phần lễ và phần hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức, xứng tầm với di sản văn hóa thế giới, nhưng vẫn đảm bảo trang trọng và đúng với truyền thống...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều ngày 23/9, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tổ chức họp báo thông tin về lễ hội năm 2025. Nét mới của chương trình năm nay là các nghi lễ và hoạt động hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức, xứng tầm với di sản văn hóa thế giới.

Theo ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên của thành phố Hải Phòng sau sáp nhập.

Lễ hội là dịp để thành phố vinh danh, quảng bá sự kiện Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Thông qua lễ hội, Hải Phòng mong muốn quảng bá tài nguyên du lịch, dịch vụ của Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; định hướng xây dựng Khu di tích này trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, cho biết lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 1/10 - 12/10 (tức ngày 10/8 - 21/8 âm lịch).

Trong đó, điểm nhấn của lễ hội sẽ tập trung vào ngày 7/10 (tức ngày 16/8 âm lịch) với chuỗi các hoạt động tiêu biểu, bao gồm: Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025; Chương trình nghệ thuật Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản; Sự kiện vinh danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, một trong những dấu mốc quan trọng, góp phần nâng tầm vị thế của Hải Phòng trên bản đồ văn hóa, du lịch quốc tế.

“Chương trình lễ hội năm nay được xây dựng công phu và chuyên nghiệp, các hoạt động phần lễ và phần hội được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức, xứng tầm với di sản văn hóa thế giới, nhưng vẫn đảm bảo trang trọng và đúng với truyền thống”, bà Mai nhấn mạnh.

Tại khu di tích Kiếp Bạc, không gian lễ hội được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc đến sông Lục Đầu. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng kết hợp nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật thị giác 3D mapping-layer mapping hiện đại, hoành tráng, tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương, trên mảnh đất Vạn Kiếp.

Ngoài ra, để thúc đẩy quảng bá du lịch và thương mại, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức tuần Văn hóa - Du lịch và Xúc tiến Thương mại song song với lễ hội, mở rộng quy mô với nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống và ẩm thực đặc sắc của các địa phương trong và ngoài thành phố. Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn chế tác sản phẩm, giao lưu văn hóa nghệ thuật dân gian phục vụ du khách.

Một trong những điểm mới nổi bật của lễ hội năm nay đó là, Ban Tổ chức đã xây dựng chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch mới theo ba chủ đề: Tour trải nghiệm "Một hành trình 05 điểm đến Di sản thế giới"; Tour trải nghiệm "Theo dấu chân Tam tố Trúc Lâm" và Tour "Khám phá Di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc". Các tour khai thác 05 điểm di tích, bao gồm: chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương; kết hợp với các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm đặc trưng.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện quan trọng đối với công tác quảng bá hình ảnh của thành phố Hải Phòng. Đây là cơ hội để giới thiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước về một thành phố Hải Phòng không chỉ năng động, hiện đại với cảng biển công nghiệp mà còn giàu bản sắc, thấm đẫm truyền thống văn hóa lịch sử.

