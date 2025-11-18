Hải Phòng đảo chiều giá đất giữa phía Tây và phía Đông

Từ năm 2026 giá đất mới tại khu vực nội đô Hải Phòng có nơi tăng gấp đôi nhưng phía Tây Hải Phòng lại giảm…

Theo đề xuất từ sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng, từ 1/1/2026, Hải Phòng sẽ triển khai bảng giá đất mới, trong đó, giá đất ở mới tại khu vực nội đô Hải Phòng có khu vực tăng tới 100%, khu vực nội đô Tây Hải Phòng lại được kéo giảm từ 15- 30% so với giá đất cũ.

GIÁ ĐẤT ĐẢO CHIỀU TẠI HAI KHU VỰC ĐÔ THỊ

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, trước khi sáp nhập tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng, giá các loại đất trên địa bàn 2 địa phương này có sự khác biệt khá lớn. Cụ thể, theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 31/12/2029 của UBND TP. Hải Phòng về bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024, giá đất ở cao nhất tại một số tuyến phố trên địa bàn Hải Phòng từ 75 - 80 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh Hải Dương (trước đây) về điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn thời kỳ 2020 - 2024, nhiều tuyến phố có giá đất ở tương đối cao so với giá đất ở trên địa bàn Hải Phòng (cũ), mức giá đất ở lên đến 85 - 190 triệu đồng/m2.

Do giá đất ở tương đối cao nên giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất thương mại dịch vụ) khu vực Tây Hải Phòng cũng tương đối cao so với mặt bằng giá đất cùng loại trên địa bàn Đông Hải Phòng.

Cụ thể, giá đất thương mại dịch vụ trên tuyến Đại lộ Hồ Chí Minh lên đến hơn 69 triệu đồng/m2, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ trên tuyến phố này cũng lên đến hơn 45 triệu đồng/m2.

Cơ quan chức xác định sau sáp nhập, giá đất tại 2 khu vực phía Tây và phía Đông Hải Phòng có sự chênh lệch lớn. Vùng giá đất thấp sẽ bị hạn chế đầu tư và phát triển, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Vùng giá đất cao, người dân gặp khó khi thực hiện nghĩa vụ tài chính trong các hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, Hải Phòng thực hiện điều chỉnh giá đất nhằm đảm bảo không có sự chênh lệch lớn về giá đất giữa 2 khu vực sau sáp nhập. Theo đó, giá đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hải Dương (nay là khu đô thị Tây Hải Phòng) sẽ được kéo giảm xuống, giá đất tại khu vực Đông Hải Phòng được điều chỉnh tăng lên.

NHIỀU TUYẾN PHỐ ĐÔNG HẢI PHÒNG TĂNG GẤP ĐÔI

Theo đó, sau điều chỉnh, giá đất ở trên địa bàn Hải Phòng có mức cao nhất 160 triệu đồng/m2. Trong số 7 tuyến đường phố có giá cao nhất, khu vực nội đô Hải Phòng có 5 tuyến đường phố, khu vực Tây Hải Phòng có 2 tuyến đường phố.

Cụ thể, 3 tuyến phố Tô Hiệu, Lạch Tray (đoạn từ Ngã tư Thành Đội đến Ngã tư cầu vượt Lạch Tray), Nguyễn Đức Cảnh (đoạn từ Ngã 4 Trần Nguyên Hãn đến đến ngõ 233 Nguyễn Đức Cảnh) đang từ mức giá 75 triệu đồng/m2 được điều chỉnh lên thành 160 triệu đồng/m2 (tăng hơn 113% so với giá đất cũ). Các tuyến đường phố Quang Trung, Cầu Đất từ giá 80 triệu đồng/m2 được điều chỉnh lên mức 160 triệu đồng/m2 (tăng 100% so với giá đất cũ).

Ngược lại, các tuyến phố Đại lộ Hồ Chí Minh, đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Quảng trường Độc lập đến Ngã tư Đông thị (trên địa bàn các phường Hải Dương, Phạm Sư Mạnh nằm ở phía Tây Hải Phòng) đang từ mức giá 190 đồng/m2 được điều chỉnh giảm xuống còn mức giá 160 triệu đồng/m2 (giảm hơn 15% so với mức giá cũ).

Bên cạnh đó, sau điều chỉnh, Hải Phòng có 20 tuyến phố có giá đất ở từ 100 - 150 triệu đồng/m2, gồm 18 tuyến phố tại khu vực Đông Hải Phòng và 2 tuyến phố tại khu vực Tây Hải Phòng. Tại khu vực Tây Hải Phòng, có gần 100 tuyến đường phố có mức giá đất 50 -100 triệu đồng/m2, sau điều chỉnh, chỉ còn chưa tới một nửa số tuyến đường phố còn giữ được mức giá này.

Ngoài ra, khu vực phía Tây Hải Phòng, nhiều khu vực, các tuyến đường phố trên địa bàn các phường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Trần Liễu, Nhị Chiểu có mức giá đất ở đô thị rất thấp, chỉ dao động từ 3 - 7 triệu đồng/m2, thậm chí có những khu vực giá đất ở đề xuất chỉ từ 1,2 - 1,7 triệu đồng/m2, thấp hơn cả giá đất tại nhiều khu vực nông thôn.

GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CŨNG CÓ SỰ ĐẢO CHIỀU

Theo bảng giá đất năm 2019 của UBND TP. Hải Phòng, giá đất thương mại, dịch vụ trên địa bàn Hải Phòng (trước đây) cao nhất là 48 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá đất thương mại dịch vụ cao nhất trên địa bàn Tây Hải Phòng (Hải Dương trước đây) lên tới hơn 69 triệu đồng/m2. Sau điều chỉnh, giá đất thương mại dịch vụ của Hải Phòng (sau sáp nhập) cao nhất chỉ còn 48 triệu đồng/m2, đưa giá đất thương mại dịch vụ khu vực Tây Hải Phòng giảm hơn 29% so với giá cũ.

Đối với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ (đất cơ sở phi nông nghiệp, đất khu cụm công nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản), tại khu vực Đông Hải Phòng, mức giá được giữ nguyên. Trong khi đó, tại khu vực phía Tây, có nơi được điều chỉnh từ mức hơn 45 triệu đồng/m2 xuống chỉ còn cao nhất là 12 triệu đồng/m2 (giảm hơn 73% so với mức giá cũ).

Theo đánh giá từ sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng, việc điều chỉnh giá đất nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại giữa giá đất thực tế chuyển nhượng và giá đất tính tiền sử dụng đất trên địa bàn, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, người dân trong sử dụng đất.

Giá đất giữa hai khu vực được điều chỉnh theo hướng hài hoà, đồng thuận sát với thị trường, tránh sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng dự án bị vướng mắc, đình trệ trong khâu xác định giá để các dự án được triển khai nhanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.