Hải Phòng đảo chiều giá đất giữa phía Tây và phía Đông

Nam Khánh

18/11/2025, 11:20

Từ năm 2026 giá đất mới tại khu vực nội đô Hải Phòng có nơi tăng gấp đôi nhưng phía Tây Hải Phòng lại giảm…

Tuyến đường phố Nguyễn Đức Cảnh bên hồ Tam Bạc (Hải Phòng) giá đất được điều chỉnh tăng lên thành 160 triệu đồng/m2.
Tuyến đường phố Nguyễn Đức Cảnh bên hồ Tam Bạc (Hải Phòng) giá đất được điều chỉnh tăng lên thành 160 triệu đồng/m2.

Theo đề xuất từ sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng, từ 1/1/2026, Hải Phòng sẽ triển khai bảng giá đất mới, trong đó, giá đất ở mới tại khu vực nội đô Hải Phòng có khu vực tăng tới 100%, khu vực nội đô Tây Hải Phòng lại được kéo giảm từ 15- 30% so với giá đất cũ.

GIÁ ĐẤT ĐẢO CHIỀU TẠI HAI KHU VỰC ĐÔ THỊ

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, trước khi sáp nhập tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng, giá các loại đất trên địa bàn 2 địa phương này có sự khác biệt khá lớn. Cụ thể, theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 31/12/2029 của UBND TP. Hải Phòng về bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024, giá đất ở cao nhất tại một số tuyến phố trên địa bàn Hải Phòng từ 75 - 80 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh Hải Dương (trước đây) về điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn thời kỳ 2020 - 2024, nhiều tuyến phố có giá đất ở tương đối cao so với giá đất ở trên địa bàn Hải Phòng (cũ), mức giá đất ở lên đến 85 - 190 triệu đồng/m2.

Do giá đất ở tương đối cao nên giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất thương mại dịch vụ) khu vực Tây Hải Phòng cũng tương đối cao so với mặt bằng giá đất cùng loại trên địa bàn Đông Hải Phòng.

Cụ thể, giá đất thương mại dịch vụ trên tuyến Đại lộ Hồ Chí Minh lên đến hơn 69 triệu đồng/m2, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ trên tuyến phố này cũng lên đến hơn 45 triệu đồng/m2.

Cơ quan chức xác định sau sáp nhập, giá đất tại 2 khu vực phía Tây và phía Đông Hải Phòng có sự chênh lệch lớn. Vùng giá đất thấp sẽ bị hạn chế đầu tư và phát triển, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Vùng giá đất cao, người dân gặp khó khi thực hiện nghĩa vụ tài chính trong các hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, Hải Phòng thực hiện điều chỉnh giá đất nhằm đảm bảo không có sự chênh lệch lớn về giá đất giữa 2 khu vực sau sáp nhập. Theo đó, giá đất tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hải Dương (nay là khu đô thị Tây Hải Phòng) sẽ được kéo giảm xuống, giá đất tại khu vực Đông Hải Phòng được điều chỉnh tăng lên.

NHIỀU TUYẾN PHỐ ĐÔNG HẢI PHÒNG TĂNG GẤP ĐÔI

Theo đó, sau điều chỉnh, giá đất ở trên địa bàn Hải Phòng có mức cao nhất 160 triệu đồng/m2. Trong số 7 tuyến đường phố có giá cao nhất, khu vực nội đô Hải Phòng có 5 tuyến đường phố, khu vực Tây Hải Phòng có 2 tuyến đường phố.

Cụ thể, 3 tuyến phố Tô Hiệu, Lạch Tray (đoạn từ Ngã tư Thành Đội đến Ngã tư cầu vượt Lạch Tray), Nguyễn Đức Cảnh (đoạn từ Ngã 4 Trần Nguyên Hãn đến đến ngõ 233 Nguyễn Đức Cảnh) đang từ mức giá 75 triệu đồng/m2 được điều chỉnh lên thành 160 triệu đồng/m2 (tăng hơn 113% so với giá đất cũ). Các tuyến đường phố Quang Trung, Cầu Đất từ giá 80 triệu đồng/m2 được điều chỉnh lên mức 160 triệu đồng/m2 (tăng 100% so với giá đất cũ).

Ngược lại, các tuyến phố Đại lộ Hồ Chí Minh, đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Quảng trường Độc lập đến Ngã tư Đông thị (trên địa bàn các phường Hải Dương, Phạm Sư Mạnh nằm ở phía Tây Hải Phòng) đang từ mức giá 190 đồng/m2 được điều chỉnh giảm xuống còn mức giá 160 triệu đồng/m2 (giảm hơn 15% so với mức giá cũ).

Bên cạnh đó, sau điều chỉnh, Hải Phòng có 20 tuyến phố có giá đất ở từ 100 - 150 triệu đồng/m2, gồm 18 tuyến phố tại khu vực Đông Hải Phòng và 2 tuyến phố tại khu vực Tây Hải Phòng. Tại khu vực Tây Hải Phòng, có gần 100 tuyến đường phố có mức giá đất 50 -100 triệu đồng/m2, sau điều chỉnh, chỉ còn chưa tới một nửa số tuyến đường phố còn giữ được mức giá này.

Ngoài ra, khu vực phía Tây Hải Phòng, nhiều khu vực, các tuyến đường phố trên địa bàn các phường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Trần Liễu, Nhị Chiểu có mức giá đất ở đô thị rất thấp, chỉ dao động từ 3 - 7 triệu đồng/m2, thậm chí có những khu vực giá đất ở đề xuất chỉ từ 1,2 - 1,7 triệu đồng/m2, thấp hơn cả giá đất tại nhiều khu vực nông thôn.

GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CŨNG CÓ SỰ ĐẢO CHIỀU

Theo bảng giá đất năm 2019 của UBND TP. Hải Phòng, giá đất thương mại, dịch vụ trên địa bàn Hải Phòng (trước đây) cao nhất là 48 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá đất thương mại dịch vụ cao nhất trên địa bàn Tây Hải Phòng (Hải Dương trước đây) lên tới hơn 69 triệu đồng/m2. Sau điều chỉnh, giá đất thương mại dịch vụ của Hải Phòng (sau sáp nhập) cao nhất chỉ còn 48 triệu đồng/m2, đưa giá đất thương mại dịch vụ khu vực Tây Hải Phòng giảm hơn 29% so với giá cũ.

Đối với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ (đất cơ sở phi nông nghiệp, đất khu cụm công nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản), tại khu vực Đông Hải Phòng, mức giá được giữ nguyên. Trong khi đó, tại khu vực phía Tây, có nơi được điều chỉnh từ mức hơn 45 triệu đồng/m2 xuống chỉ còn cao nhất là 12 triệu đồng/m2 (giảm hơn 73% so với mức giá cũ).

Theo đánh giá từ sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng, việc điều chỉnh giá đất nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại giữa giá đất thực tế chuyển nhượng và giá đất tính tiền sử dụng đất trên địa bàn, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, người dân trong sử dụng đất.

Giá đất giữa hai khu vực được điều chỉnh theo hướng hài hoà, đồng thuận sát với thị trường, tránh sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng dự án bị vướng mắc, đình trệ trong khâu xác định giá để các dự án được triển khai nhanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

điều chỉnh giá đất 2026 giá đất đô thị Hải Phòng giá đất Hải Phòng giá đất phi nông nghiệp giá đất thương mại dịch vụ

Cơ hội và thách thức hiện thực hóa đô thị TOD tại Việt Nam

Cơ hội và thách thức hiện thực hóa đô thị TOD tại Việt Nam

Với mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa không gian đô thị, TOD không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình này, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức và cần tận dụng tối đa các cơ hội…

Ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia

Ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia

Quỹ nhà ở quốc gia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển nhà ở xã hội, giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp, góp phần cân đối cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa bất động sản. Từ đó, tác động hạ giá thành phân khúc nhà ở thương mại, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh hơn.

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Nghệ An đang bước vào giai đoạn hoàn thiện bảng giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2026, dựa trên các quy định mới của Luật Đất đai 2024...

Tăng cường biện pháp chấn chỉnh những hành vi tiêu cực trong giao dịch nhà ở xã hội

Tăng cường biện pháp chấn chỉnh những hành vi tiêu cực trong giao dịch nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời, công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân…

Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ

Bộ Xây dựng kích hoạt mức ứng phó cao nhất để chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ

Từ ngày 19–20/11/2025, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to, 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, kiểm tra điểm ngập, bố trí nhân lực và phương tiện để thoát nước nhanh, kịp thời chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

