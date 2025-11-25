Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng đặt tên mới cho 126 đường phố

Nam Khánh

25/11/2025, 08:57

UBND TP. Hải Phòng đề xuất đặt tên cho 40 tuyến đường và 86 tuyến phố tại 12 phường sau hợp nhất với Hải Dương…

Đường Hồ Sen - cầu Rào 2 được Hải Phòng đầu tư chỉnh trang đô thị được đặt tên là đường Hồ Sen.
Đường Hồ Sen - cầu Rào 2 được Hải Phòng đầu tư chỉnh trang đô thị được đặt tên là đường Hồ Sen.

Ngày 24/11/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Hải Phòng sẽ thực hiện đặt tên đường phố mới tại 12 phường sau hợp nhất nhằm dễ phân biệt địa điểm và phục vụ nhu cầu hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Hải Phòng sẽ thực hiện đặt tên cho 40 tuyến đường mới mở, đường dân cư cũ trên địa bàn 12 phường. Tại khu vực Tây Hải Phòng chỉ có 1 phường là phường Chu Văn An. Tại khu vực phía Đông Hải Phòng có 11 phường có các đường được đề xuất đặt tên (2 phường Lê Chân, Đồ Sơn là đô thị cũ, 9 phường còn lại là nông thôn mới được chuyển thành phường từ đầu năm 2025).

Theo đó, tại 3 phường thuộc đô thị cũ, chỉ có 4 tuyến đường mới mở được đặt tên. Phường Chu Văn An (phía Tây Hải Phòng) và phường Lê Chân (Đông Hải Phòng), mỗi phường có 1 tuyến đường mới mở được đặt tên đường. Phường Đồ Sơn (Đông Hải Phòng) có 2 tuyến đường mới mở được đặt tên.

Các phường thuộc khu vực đô thị mới (thuộc quận An Dương và thành phố Thuỷ Nguyên trước đây) là những địa phương có nhiều đường được đặt tên mới. Cụ thể, các phường Bạch Đằng, Hoà Bình, Lê Ích Mộc, Thiên Hương, mỗi phường có 2 tuyến đường được đặt tên.

Các phường An Hải, Thuỷ Nguyên, mỗi phường có 5 tuyến đường được đặt tên. Các phường An Phong, Lưu Kiếm, mỗi phường có 6 tuyến đường được đặt tên. Riêng phường Hồng An là phường 7 tuyến đường được đặt tên.

Thành phố Hải Phòng cũng thực hiện đặt tên phố đối với 86 tuyến phố trên địa bàn 12 phường. Trong đó, khu vực Tây Hải Phòng có 2 phường (phường Chu Văn An, phường Tân Hưng), mỗi phường có 2 phố được đặt tên. Tại 10 phường khu Đông Hải Phòng có 82 tuyến phố được đặt tên mới.

Tại phía Đông Hải Phòng, các phường Hồng Bàng, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Phù Liễn, mỗi phường có từ 1-3 tuyến phố được đặt tên. Các phường thuộc khu vực mới chuyển đổi thành đô thị như Thiên Hương, Hoà Bình, Lưu Kiếm, Bạch Đằng, Nam Triệu, mỗi phường cũng có từ 1- 3 tuyến phố được đặt tên. Các phường Thuỷ Nguyên, An Phong, Hồng An, Hưng Đạo mỗi phường có 7 tuyến phố mới được đặt tên. Riêng phường An Hải có tới 20 tuyến phố được đặt tên.

Cũng trong dịp này, Hải Phòng thực hiện đặt tên 5 vườn hoa, công viên vừa được xây dựng theo Chương trình mỗi phường một công viên, vườn hoa cây xanh gồm vườn hoa Hải Thành (phường Dương Kinh), vườn hoa Hạ Đoạn, vườn hoa Xâm Bồ (cùng thuộc phường Đông Hải), vườn hoa 15/9 và công viên Anh Dũng (cùng thuộc phường Hưng Đạo).

Hải Phòng chuyển các ban quản lý khu vực về phường xã

10:45, 03/11/2025

Hải Phòng chuyển các ban quản lý khu vực về phường xã

Hải Phòng có nhiều dự án bố trí vốn kéo dài

15:59, 01/11/2025

Hải Phòng có nhiều dự án bố trí vốn kéo dài

Hải Phòng đầu tư tuyến đường Đông – Tây hơn 19.000 tỷ đồng theo hình thức BT

08:03, 29/10/2025

Hải Phòng đầu tư tuyến đường Đông – Tây hơn 19.000 tỷ đồng theo hình thức BT

Từ khóa:

đặt tên đường phố Hải Phòng đường phố mới Hải Phòng phường Chu Văn An phường Đồ Sơn phường Lê Chân vườn hoa công viên Hải Phòng

Đọc thêm

Còn 12 điểm tắc đường, nỗ lực thông tuyến trước ngày 27/11

Còn 12 điểm tắc đường, nỗ lực thông tuyến trước ngày 27/11

Theo thông tin cập nhật đến 16h ngày 24/11/2025, Bộ Xây dựng cho biết các cơ quan Trung ương và địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại Trung Bộ và một số tỉnh lân cận...

Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt tại Trung Bộ và Tây Nguyên ngập lụt, sạt lở do mưa lũ

Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt tại Trung Bộ và Tây Nguyên ngập lụt, sạt lở do mưa lũ

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo nhanh tình hình giao thông tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ngày 24/11...

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 2.000 ha, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm quyền lợi người dân và tuân thủ quy định trong quá trình giải phóng mặt bằng...

Làm rõ hướng tuyến, tái định cư cho dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Làm rõ hướng tuyến, tái định cư cho dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Ngày 22/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tới Nghệ An khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan, chuẩn bị cho quá trình thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025 phát hành ngày 24/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

2

Tăng vốn, cải thiện hiệu quả và thay đổi nhân sự: ABBank bước vào chu kỳ phát triển mới

Tài chính

3

Mức phạt 200 triệu trong lĩnh vực an ninh mạng rất thấp, chưa đủ sức răn đe

Kinh tế số

4

Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt tại Trung Bộ và Tây Nguyên ngập lụt, sạt lở do mưa lũ

Đầu tư

5

Châu Âu chuẩn bị "siết" giám sát đầu tư để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy