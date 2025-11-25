Hải Phòng đặt tên mới cho 126 đường phố

UBND TP. Hải Phòng đề xuất đặt tên cho 40 tuyến đường và 86 tuyến phố tại 12 phường sau hợp nhất với Hải Dương…

Ngày 24/11/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Hải Phòng sẽ thực hiện đặt tên đường phố mới tại 12 phường sau hợp nhất nhằm dễ phân biệt địa điểm và phục vụ nhu cầu hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Hải Phòng sẽ thực hiện đặt tên cho 40 tuyến đường mới mở, đường dân cư cũ trên địa bàn 12 phường. Tại khu vực Tây Hải Phòng chỉ có 1 phường là phường Chu Văn An. Tại khu vực phía Đông Hải Phòng có 11 phường có các đường được đề xuất đặt tên (2 phường Lê Chân, Đồ Sơn là đô thị cũ, 9 phường còn lại là nông thôn mới được chuyển thành phường từ đầu năm 2025).

Theo đó, tại 3 phường thuộc đô thị cũ, chỉ có 4 tuyến đường mới mở được đặt tên. Phường Chu Văn An (phía Tây Hải Phòng) và phường Lê Chân (Đông Hải Phòng), mỗi phường có 1 tuyến đường mới mở được đặt tên đường. Phường Đồ Sơn (Đông Hải Phòng) có 2 tuyến đường mới mở được đặt tên.

Các phường thuộc khu vực đô thị mới (thuộc quận An Dương và thành phố Thuỷ Nguyên trước đây) là những địa phương có nhiều đường được đặt tên mới. Cụ thể, các phường Bạch Đằng, Hoà Bình, Lê Ích Mộc, Thiên Hương, mỗi phường có 2 tuyến đường được đặt tên.

Các phường An Hải, Thuỷ Nguyên, mỗi phường có 5 tuyến đường được đặt tên. Các phường An Phong, Lưu Kiếm, mỗi phường có 6 tuyến đường được đặt tên. Riêng phường Hồng An là phường 7 tuyến đường được đặt tên.

Thành phố Hải Phòng cũng thực hiện đặt tên phố đối với 86 tuyến phố trên địa bàn 12 phường. Trong đó, khu vực Tây Hải Phòng có 2 phường (phường Chu Văn An, phường Tân Hưng), mỗi phường có 2 phố được đặt tên. Tại 10 phường khu Đông Hải Phòng có 82 tuyến phố được đặt tên mới.

Tại phía Đông Hải Phòng, các phường Hồng Bàng, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Phù Liễn, mỗi phường có từ 1-3 tuyến phố được đặt tên. Các phường thuộc khu vực mới chuyển đổi thành đô thị như Thiên Hương, Hoà Bình, Lưu Kiếm, Bạch Đằng, Nam Triệu, mỗi phường cũng có từ 1- 3 tuyến phố được đặt tên. Các phường Thuỷ Nguyên, An Phong, Hồng An, Hưng Đạo mỗi phường có 7 tuyến phố mới được đặt tên. Riêng phường An Hải có tới 20 tuyến phố được đặt tên.

Cũng trong dịp này, Hải Phòng thực hiện đặt tên 5 vườn hoa, công viên vừa được xây dựng theo Chương trình mỗi phường một công viên, vườn hoa cây xanh gồm vườn hoa Hải Thành (phường Dương Kinh), vườn hoa Hạ Đoạn, vườn hoa Xâm Bồ (cùng thuộc phường Đông Hải), vườn hoa 15/9 và công viên Anh Dũng (cùng thuộc phường Hưng Đạo).