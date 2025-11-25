Hải Phòng đặt tên mới cho 126 đường phố

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 25/11/2025
Nam Khánh
25/11/2025, 08:57
UBND TP. Hải Phòng đề xuất đặt tên cho 40 tuyến đường và 86 tuyến phố tại 12 phường sau hợp nhất với Hải Dương…
Ngày 24/11/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Hải Phòng sẽ thực hiện đặt tên đường phố mới tại 12 phường sau hợp nhất nhằm dễ phân biệt địa điểm và phục vụ nhu cầu hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
Theo đó, Hải Phòng sẽ thực hiện đặt tên cho 40 tuyến đường mới mở, đường dân cư cũ trên địa bàn 12 phường. Tại khu vực Tây Hải Phòng chỉ có 1 phường là phường Chu Văn An. Tại khu vực phía Đông Hải Phòng có 11 phường có các đường được đề xuất đặt tên (2 phường Lê Chân, Đồ Sơn là đô thị cũ, 9 phường còn lại là nông thôn mới được chuyển thành phường từ đầu năm 2025).
Theo đó, tại 3 phường thuộc đô thị cũ, chỉ có 4 tuyến đường mới mở được đặt tên. Phường Chu Văn An (phía Tây Hải Phòng) và phường Lê Chân (Đông Hải Phòng), mỗi phường có 1 tuyến đường mới mở được đặt tên đường. Phường Đồ Sơn (Đông Hải Phòng) có 2 tuyến đường mới mở được đặt tên.
Các phường thuộc khu vực đô thị mới (thuộc quận An Dương và thành phố Thuỷ Nguyên trước đây) là những địa phương có nhiều đường được đặt tên mới. Cụ thể, các phường Bạch Đằng, Hoà Bình, Lê Ích Mộc, Thiên Hương, mỗi phường có 2 tuyến đường được đặt tên.
Các phường An Hải, Thuỷ Nguyên, mỗi phường có 5 tuyến đường được đặt tên. Các phường An Phong, Lưu Kiếm, mỗi phường có 6 tuyến đường được đặt tên. Riêng phường Hồng An là phường 7 tuyến đường được đặt tên.
Thành phố Hải Phòng cũng thực hiện đặt tên phố đối với 86 tuyến phố trên địa bàn 12 phường. Trong đó, khu vực Tây Hải Phòng có 2 phường (phường Chu Văn An, phường Tân Hưng), mỗi phường có 2 phố được đặt tên. Tại 10 phường khu Đông Hải Phòng có 82 tuyến phố được đặt tên mới.
Tại phía Đông Hải Phòng, các phường Hồng Bàng, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Phù Liễn, mỗi phường có từ 1-3 tuyến phố được đặt tên. Các phường thuộc khu vực mới chuyển đổi thành đô thị như Thiên Hương, Hoà Bình, Lưu Kiếm, Bạch Đằng, Nam Triệu, mỗi phường cũng có từ 1- 3 tuyến phố được đặt tên. Các phường Thuỷ Nguyên, An Phong, Hồng An, Hưng Đạo mỗi phường có 7 tuyến phố mới được đặt tên. Riêng phường An Hải có tới 20 tuyến phố được đặt tên.
Cũng trong dịp này, Hải Phòng thực hiện đặt tên 5 vườn hoa, công viên vừa được xây dựng theo Chương trình mỗi phường một công viên, vườn hoa cây xanh gồm vườn hoa Hải Thành (phường Dương Kinh), vườn hoa Hạ Đoạn, vườn hoa Xâm Bồ (cùng thuộc phường Đông Hải), vườn hoa 15/9 và công viên Anh Dũng (cùng thuộc phường Hưng Đạo).
Theo thông tin cập nhật đến 16h ngày 24/11/2025, Bộ Xây dựng cho biết các cơ quan Trung ương và địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại Trung Bộ và một số tỉnh lân cận...
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo nhanh tình hình giao thông tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ngày 24/11...
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 2.000 ha, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm quyền lợi người dân và tuân thủ quy định trong quá trình giải phóng mặt bằng...
Ngày 22/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tới Nghệ An khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan, chuẩn bị cho quá trình thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: