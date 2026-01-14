Hải Phòng: Đấu giá 2 mỏ đất và cát làm vật liệu xây dựng có tổng trữ lượng hơn 4,1 triệu tấn

Hải Phòng đấu giá mỏ đất tại đồi núi Một ở phường Nguyễn Đại Năng và mỏ cát tại sông Văn Úc thuộc xã Kiến Hải…

Ngày 13/1, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố vừa có quyết định cho phép đấu giá khai thác một mỏ đất và một mỏ cát làm vật liệu xây dựng với tổng trữ lượng khoảng 4,121 triệu tấn.

Mỏ đất được đưa ra đấu giá cấp quyền khai thác là khu vực đồi núi Một trên địa bàn phường Nguyễn Đại Năng tại phía Tây Hải Phòng (thị xã Kinh Môn, Hải Dương trước đây). Mỏ đất đồi núi Một có diện tích khoảng 3,68 ha với trữ lượng khoảng 0,514 triệu m3 đất đồi.

Mỏ cát đưa ra đấu giá nằm tại cửa sông Văn Úc thuộc địa bàn xã Kiến Hải ở phía Đông Hải Phòng (huyện Kiến Thụy,Hải Phòng trước đây). Mỏ cát khu vực cửa sông Văn Úc có diện tích khoảng 99 ha với trữ lượng dự kiến khoảng 3,607 triệu m3 cát.

Theo xác định từ UBND TP. Hải Phòng, cả hai mỏ đất đồi, cát bãi bồi ven sông được khai thác nhằm cung cấp nguồn vật liệu san lấp phục vụ phục vụ xây dựng cho các dự án, công trình trên địa bàn Hải Phòng.

Để đảm bảo nguồn cung vật liệu san lấp, TP. Hải Phòng yêu cầu sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các sở ngành liên quan khẩn trương lập, trình kế hoạch đấu giá, bước giá, giá khởi điểm.

Đồng thời, lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá, xây dựng quy chế đấu giá, thông báo tổ chức tham gia đấu giá, phê duyệt kết quả đấu giá. Việc phê duyệt kết quả đấu giá phải hoàn thành trước ngày 2/3/2026.

Theo UBND TP. Hải Phòng, đây là đợt đấu giá quyền khai thác khoáng sản đầu tiên trong năm 2026. Năm nay, Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp nhằm cung cấp nguồn vật liệu san lấp phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn Hải Phòng.