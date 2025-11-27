Hải Phòng phát hiện nhiều trường hợp mua nhà ở xã hội không đủ điều kiện

Thực hiện thanh tra 4 dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, Thanh tra TP. Hải Phòng phát hiện nhiều trường hợp người mua nhà ở xã hội không đủ điều kiện…

Thanh tra TP. Hải Phòng vừa ban hành kết luận thanh tra đối với 4 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó, thanh tra kiểm tra xác suất 155 hồ sơ, xác định có một số trường hợp nhà ở xã hội đã được bán không đúng đối tượng.

Theo đó, Thanh tra TP. Hải Phòng đã thực hiện thanh tra 4 dự án nhà ở xã hội gồm dự án khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông, dự án nhà ở xã hội Tổng kho 3 Lạc Viên (cùng nằm trên địa bàn phường Ngô Quyền), dự án nhà ở xã hội 39 Lương Khánh Thiện (phường Gia Viên) và dự án khu chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng (phường An Hải).

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại 4 dự án, Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 155 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Theo đó, kiểm tra 30 hồ sơ tại dự án nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông (Công ty cổ phần vật liệu điện Bình Phát làm chủ đầu tư), Đoàn thanh tra xác định có 7 hồ sơ kê khai, xác nhận đối tượng làm việc, điều kiện thu nhập không đúng thực tế.

Kiểm tra 50 hồ sơ mua nhà tại dự án nhà ở xã hội số 39 Lương Khánh Thiện (Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng làm chủ đầu tư), thanh tra xác định có 2 trường hợp mua nhà không đủ điều kiện. Trường hợp bà NTT (hợp đồng CH-XH0505/39LKT/HĐMB ngày 19/4/2025) cùng chồng là ông LMT thực hiện kê khai, xác nhận đơn vị công tác là Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Sunvina. Tuy nhiên, thực tế cả 2 vợ chồng bà NTT không làm việc tại doanh nghiệp này.

Trường hợp khác là ông LQT (hợp đồng số CH-XH1614/39LKT/HĐMB ngày 22/1/2025) kê khai, xác nhận về điều kiện thu nhập mức lương dưới 15 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, theo văn bản do Thuế thành phố cung cấp, tổng thu nhập chịu thuế năm 2023 tại 1 đơn vị là hơn 295 triệu đồng, tổng thu nhập chịu thuế năm 2024 tại 3 đơn vị là hơn 428 triệu đồng. Trung bình thu nhập hàng tháng năm 2023 của ông T là hơn 24,6 triệu đồng, năm 2024 là hơn 35,7 triệu đồng, không đủ điều kiện về thu nhập để mua nhà ở xã hội.

Kiểm tra 50 hồ sơ thuộc dự án khu nhà ở xã hội Tổng kho 3 Lạc Viên (chủ đầu tư Công ty cổ phần Thái Holding), Đoàn thanh tra xác định 1 hồ sơ của bà HNA và chồng là ông ĐHH (hợp đồng số CT3A-05.28/HR/HĐMB ngày 28/9/2024) được kê khai, xác nhận nghề nghiệp không đúng thực tế. Theo kê khai và xác nhận, ông ĐHH là lao động tự do nhưng thực tế thông tin do Bảo hiểm xã hội và Thuế thành phố cung cấp thì ông ĐHH có hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội, kê khai thuế thu nhập cá nhân tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.

Kiểm tra 25 hồ sơ tại dự án khu chung cư cho người thu nhập thấp tại An Đồng (chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng PG), Đoàn thanh tra xác định có 3 hồ sơ kê khai và xác nhận đối tượng làm việc tại doanh nghiệp không đúng thực tế, 1 hồ sơ kê khai và xác nhận thu nhập không đúng thực tế (thu nhập trung bình trên 15 triệu đồng nhưng kê khai và xác nhận chỉ có hơn 11,3 triệu đồng).

Ngoài ra, tại 4 dự án này còn 25 bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội còn có thông tin, tài liệu chưa đảm bảo tính chính xác. Đoàn thanh tra đã có văn bản gửi cơ quan chức năng liên quan để xác minh. Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc thanh tra chưa có đủ thông tin để xác định hồ sơ có đủ điều kiện hay không. Thanh tra đề nghị Sở Xây dựng chủ trì cùng cơ quan liên quan tiến hành rà soát làm rõ.

Thanh tra thành phố kiến nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội thực hiện thủ tục để thanh lý hợp đồng, trả lại tiền và nhận bàn giao lại các căn hộ đối với 14 trường hợp hồ sơ của người mua nhà ở xã hội không đảm bảo quy định mà kết luận thanh tra đã nêu ra.

Đồng thời, sở Xây dựng chủ trì cùng chủ đầu tư 4 dự án tiến hành kiểm tra, rà soát 25 bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội có một số thông tin, tài liệu chưa đảm bảo chính xác mà kết luận thanh tra đã nêu để xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách. Nếu không bảo đảm thì yêu cầu chủ đầu tư thực hiện thanh lý hợp đồng, trả lại tiền và nhận bàn giao lại các căn hộ theo quy định.