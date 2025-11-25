Hải Phòng: Dự án chung cư 40 tầng vướng giải phóng mặt bằng

Dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đất số 150 Tô Hiệu chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng…

Thông tin từ Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân (Hải Phòng) cho biết do phải chờ giá đất tại mặt bằng tái định cư nên công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị (chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ) tại khu vực số 150 Tô Hiệu gặp vướng mắc, chưa bàn giao được mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

DỰ ÁN CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI CAO 40 TẦNG

Dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị (chung cư kết hợp Trung tâm thương mại dịch vụ) tại số 150 Tô Hiệu được UBND TP. Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư từ 31/10/2023. Tiếp đó, ngày 3/5/2024, UBND TP. Hải Phòng có quyết định chấp thuận Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có quy mô sử dụng hơn 16.179m2 đất tại các lô OTM2-1, N2-3, CX2-4 thuộc ô phố A2 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân trước đây (nay thuộc phường Lê Chân, Hải Phòng). Mục tiêu của dự án là hình thành khu ở kết hợp thương mại dịch vụ có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, nhằm khai thác quỹ đất hiện có, từng bước chỉnh trang đô thị, tránh lãng phí tài nguyên đất.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 3.179,4 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án là hơn 2.763,9 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 415,5 tỷ đồng (bao gồm cả tài sản công tạm tính hơn 812 triệu đồng). Vốn góp của nhà đầu tư là hơn 635 tỷ đồng (tương đương 20% tổng vốn đầu tư), vốn huy động hơn 2.543 tỷ đồng (tương đương 80% tổng vốn đầu tư).

Theo quy hoạch, dự án sẽ đầu tư xây dựng một toà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ chiều cao tối đa 40 tầng (chưa bao gồm tầng tum) và 3 tầng hầm. Trong đó, khối đế 3-4 tầng bố trí thương mại dịch vụ. Toà tháp bố trí căn hộ chung cư với khoảng 998 căn. Bên cạnh đó, dự án còn có 11 căn nhà liền kề cao tối đa 7 tầng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ xung quanh dự án (cây xanh, đường giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng).

Tiến độ thực hiện dự án trong vòng 60 tháng, kể từ ngày có quyết định giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất. Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai và các lĩnh vực liên quan trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo đủ vốn thực hiện dự án theo mục tiêu, quy mô và tiến độ được phê duyệt.

VƯỚNG MẮC VỀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Dự án phải thực hiện thu hồi đất của 3 tổ chức, diện tích hơn 11.864m2, 51 hộ dân với diện tích hơn 3.089m2 và phần diện tích do UBND phường quản lý là hơn 1.225m2. Các hộ dân thuộc diện tái định cư được bố trí tại khu tái định cư thuộc dự án hạ tầng khu tái định cư và bãi đỗ xe phục vụ chỉnh trang đô thị khu vực bến xe Niệm Nghĩa (nay thuộc phường An Biên), khu tái định cư 9,2ha phường Thành Tô, quận Hải An cũ (nay thuộc phường Hải An).

Tháng 7/2025, Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đã có văn bản gửi UBND TP. Hải Phòng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm thi công dự án. Chủ đầu tư đã hoàn thành thi tuyển kiến trúc, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế cơ sở và hoàn thành thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở phòng cháy chữa cháy. Dự án đã được UBND quận Lê Chân (trước đây) cấp phép về môi trường từ tháng 5/2025. Tuy nhiên, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên dự án chưa thể triển khai.

Theo báo cáo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lê Chân, đối với hơn 13m2 đất thuộc hành lang an toàn đường sắt, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương xây dựng đường giao thông kết nối dự án thuộc hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lê Chân cũng đã chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 2 tổ chức là Công ty cổ phần đầu tư Tô Hiệu và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng với số tiền hơn 5,9 tỷ đồng.

Ban này cũng đã lập xong dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 51 hộ dân phải thu hồi đất ở (dự kiến số tiền bồi thường hỗ trợ 340 tỷ đồng). Trong đó, 9 hộ dân thuộc ngõ 99 Mê Linh dự kiến bố trí tái định cư về khu tái định cư 9,2ha thuộc phường Hải An. Đối với 42 hộ dân còn lại, do chưa có giá đất tái định cư tại khu tái định cư bến xe Niệm Nghĩa cũ nên chưa lập được phương án dự án thảo, niêm yết.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lê Chân đã có văn bản đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo UBND phường An Biên sớm xác định giá đất tái định cư tại mặt bằng tái định cư bến xe Niệm Nghĩa cũ nhằm đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án.