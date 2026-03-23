Hải Phòng: Dự án nhà ở xã hội xét duyệt chưa đúng đối tượng

Thanh tra thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-TTTP về việc chấp hành pháp luật tại 3 dự án nhà ở xã hội do Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư. Thanh tra xác định dự án chậm tiến độ kéo dài và có một số hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội chưa đúng đối tượng.

Theo đó, dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại xã An Đồng, huyện An Dương (nay là phường An Hải) được UBND TP. Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Pruska Việt Nam (thuộc Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy, trụ sở tại 112 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, Hải Phòng) từ năm 2013. Theo quy hoạch, dự án có quy mô 20,69 ha, gồm 1.908 căn hộ tại các tòa chung cư 3 tầng, 90 căn hộ tại một tòa chung cư 5 tầng, 242 căn nhà liền kề và 11 căn tái định cư, dự kiến phải hoàn thành trong giai đoạn 2013 - 2017.

Tuy nhiên, thanh tra xác định đến hết thời hạn trên, dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục nhà ở tái định cư theo kế hoạch. Đến năm 2019, doanh nghiệp mới đề nghị điều chỉnh dự án và gia hạn tiến độ đến năm 2022. Tại thời điểm thanh tra (tháng 9/2025), dù đã nhiều lần được gia hạn, dự án vẫn còn hơn 5.340 m2 chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các căn hộ tái định cư theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thanh tra thành phố Hải Phòng xác định trách nhiệm chính thuộc UBND huyện An Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường (giai đoạn trước tháng 7/2025) trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư cũng chịu trách nhiệm khi chưa bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo cam kết.

Ngoài dự án trên, Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy còn triển khai dự án nhà ở xã hội (phường An Hải) và dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc Khu đô thị mới Hoàng Huy NewCity (phường Thuỷ Nguyên). Trong đó, dự án nhà ở xã hội tại phường An Hải có diện tích hơn 30.593 m2, quy mô khoảng 900 căn hộ tại 11 tòa chung cư 5 tầng và 50 căn nhà liền kề, thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2023. Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Hoàng Huy NewCity gồm 149 căn hộ, bố trí tại 2 block nhà 5 tầng, triển khai giai đoạn 2023 - 2026.

Qua kiểm tra xác suất 150 hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (mỗi dự án 50 hồ sơ), Thanh tra thành phố Hải Phòng phát hiện tại dự án Pruksa có 5 hồ sơ mua nhà ở xã hội kê khai không đúng đối tượng, điều kiện mua nhà, dự án nhà ở xã hội tại phường An Hải có 2 hồ sơ kê khai thông tin nghề nghiệp, đối tượng mua nhà không đúng thực tế. Ngoài ra, có 21 hồ sơ mua nhà ở xã hội tại cả 3 dự án có thông tin về nơi làm việc, nghĩa vụ thuế chưa chính xác hoặc thiếu nhất quán nhưng do hạn chế về thời gian, Đoàn Thanh tra chưa đủ cơ sở kết luận các hồ sơ này có phù hợp quy định hay không.

Đối với 7 hồ sơ xác định không đúng quy định, Thanh tra thành phố yêu cầu chủ đầu tư thanh lý hợp đồng, hoàn trả tiền, thu hồi nhà ở. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các hồ sơ còn có dấu hiệu chưa rõ ràng, minh bạch.

Trước đó, năm 2025, Thanh tra TP. Hải Phòng đã kiểm tra và phát hiện một số vi phạm tại các dự án nhà ở xã hội như 384 Lê Thánh Tông và Tổng kho Lạc Viên 3 (quận Ngô Quyền), chủ yếu liên quan đến việc xét duyệt hồ sơ không đúng đối tượng.