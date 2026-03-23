Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hải Phòng: Dự án nhà ở xã hội xét duyệt chưa đúng đối tượng

Nam Khánh

23/03/2026, 22:39

Kiểm tra xác suất hồ sơ mua nhà ở xã hội, Thanh tra xác định dự án của Hoàng Huy có 7 hồ sơ chưa đúng đối tượng…

Thanh tra xác định dự án nhà ở thu nhâp thấp Pruksa chậm tiến độ và có một số hồ sơ xét duyệt chưa đúng đối tượng.
Thanh tra thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-TTTP về việc chấp hành pháp luật tại 3 dự án nhà ở xã hội do Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư. Thanh tra xác định dự án chậm tiến độ kéo dài và có một số hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội chưa đúng đối tượng.

Theo đó, dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại xã An Đồng, huyện An Dương (nay là phường An Hải) được UBND TP. Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Pruska Việt Nam (thuộc Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy, trụ sở tại 112 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, Hải Phòng) từ năm 2013. Theo quy hoạch, dự án có quy mô 20,69 ha, gồm 1.908 căn hộ tại các tòa chung cư 3 tầng, 90 căn hộ tại một tòa chung cư 5 tầng, 242 căn nhà liền kề và 11 căn tái định cư, dự kiến phải hoàn thành trong giai đoạn 2013 - 2017.

Tuy nhiên, thanh tra xác định đến hết thời hạn trên, dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục nhà ở tái định cư theo kế hoạch. Đến năm 2019, doanh nghiệp mới đề nghị điều chỉnh dự án và gia hạn tiến độ đến năm 2022. Tại thời điểm thanh tra (tháng 9/2025), dù đã nhiều lần được gia hạn, dự án vẫn còn hơn 5.340 m2 chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các căn hộ tái định cư theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thanh tra thành phố Hải Phòng xác định trách nhiệm chính thuộc UBND huyện An Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường (giai đoạn trước tháng 7/2025) trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư cũng chịu trách nhiệm khi chưa bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo cam kết.

Ngoài dự án trên, Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy còn triển khai dự án nhà ở xã hội (phường An Hải) và dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc Khu đô thị mới Hoàng Huy NewCity (phường Thuỷ Nguyên). Trong đó, dự án nhà ở xã hội tại phường An Hải có diện tích hơn 30.593 m2, quy mô khoảng 900 căn hộ tại 11 tòa chung cư 5 tầng và 50 căn nhà liền kề, thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2023. Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Hoàng Huy NewCity gồm 149 căn hộ, bố trí tại 2 block nhà 5 tầng, triển khai giai đoạn 2023 - 2026.

Qua kiểm tra xác suất 150 hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (mỗi dự án 50 hồ sơ), Thanh tra thành phố Hải Phòng phát hiện tại dự án Pruksa có 5 hồ sơ mua nhà ở xã hội kê khai không đúng đối tượng, điều kiện mua nhà, dự án nhà ở xã hội tại phường An Hải có 2 hồ sơ kê khai thông tin nghề nghiệp, đối tượng mua nhà không đúng thực tế. Ngoài ra, có 21 hồ sơ mua nhà ở xã hội tại cả 3 dự án có thông tin về nơi làm việc, nghĩa vụ thuế chưa chính xác hoặc thiếu nhất quán nhưng do hạn chế về thời gian, Đoàn Thanh tra chưa đủ cơ sở kết luận các hồ sơ này có phù hợp quy định hay không.

Đối với 7 hồ sơ xác định không đúng quy định, Thanh tra thành phố yêu cầu chủ đầu tư thanh lý hợp đồng, hoàn trả tiền, thu hồi nhà ở. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các hồ sơ còn có dấu hiệu chưa rõ ràng, minh bạch.

Trước đó, năm 2025, Thanh tra TP. Hải Phòng đã kiểm tra và phát hiện một số vi phạm tại các dự án nhà ở xã hội như 384 Lê Thánh Tông và Tổng kho Lạc Viên 3 (quận Ngô Quyền), chủ yếu liên quan đến việc xét duyệt hồ sơ không đúng đối tượng.

Nghệ An siết tiến độ 39 dự án nhà ở xã hội, không gia hạn nhà đầu tư chậm trễ

23:53, 18/03/2026

Nghệ An siết tiến độ 39 dự án nhà ở xã hội, không gia hạn nhà đầu tư chậm trễ

Nguồn cung nhà ở xã hội khởi sắc nhưng chưa hết khó khăn

15:34, 17/03/2026

Nguồn cung nhà ở xã hội khởi sắc nhưng chưa hết khó khăn

Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội

16:54, 12/03/2026

Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội

Từ khóa:

Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy dự án Hoàng Huy NewCity dự án nhà ở xã hội Hải Phòng giải phóng mặt bằng hồ sơ mua nhà ở xã hội thanh tra thành phố Hải Phòng

Đọc thêm

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bàn về tác động của lãi suất đối với thị trường bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng lãi suất tăng trong giai đoạn này vừa trở thành bài kiểm tra về "sức chịu đựng" của thị trường, vừa là cơ chế sàng lọc tự nhiên đối với các mô hình đầu tư dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính...

Grand M trở thành Tổng Đại lý phân phối

Grand M trở thành Tổng Đại lý phân phối "Biệt thự tầng không" The Rey Edition

Sự kiện đánh dấu cột mốc hợp tác quan trọng giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (Meygroup) và Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Bất động sản Grand M.

TP. Hồ Chí Minh bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai và khu vực khó khăn

TP. Hồ Chí Minh bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai và khu vực khó khăn

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm ổn định dân cư tại các vùng thiên tai và khu vực khó khăn, với mục tiêu không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững...

Dự kiến sửa đổi điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội

Dự kiến sửa đổi điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội

Theo đề xuất mới về điều kiện thu nhập để hưởng chính sách nhà ở xã hội, người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng; chưa kết hôn hoặc được xác định là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, không quá 35 triệu đồng; đã kết hôn, tổng thu nhập hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng…

SLP khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn quy mô gần 75.000 m2 tại Bắc Ninh

SLP khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn quy mô gần 75.000 m2 tại Bắc Ninh

Tháng 3/2026, SLP - một trong những nhà phát triển bất động sản công nghiệp và logistics hàng đầu tại Việt Nam - chính thức khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn mới nhất, SLP Park Tiên Du, tọa lạc tại khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Thị trường

2

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Tiêu điểm

4

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bất động sản

5

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy