Nguồn cung nhà ở xã hội khởi sắc nhưng chưa hết khó khăn

Hoàng Bách

17/03/2026, 15:34

Nguồn cung nhà ở xã hội đang khởi sắc nhờ đẩy mạnh quy hoạch và triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản như: hạn chế về nguồn vốn, vướng mắc trong thực thi chính sách và thủ tục còn phức tạp…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực tế cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại nhiều địa phương đang có xu hướng gia tăng rõ rệt khi các mục tiêu phát triển dần được cụ thể hóa với quy mô lớn và lộ trình rõ ràng. Điển hình như Hà Nội hiện có hơn 200 dự án với tổng diện tích trên 1.000 ha, tương đương hơn 400.000 căn đang được hình thành, cùng hơn 40 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là nguồn bổ sung quan trọng cho nhu cầu chỗ ở của người dân trong thời gian tới.

Tương tự, tại Tây Ninh, các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cũng được thúc đẩy thông qua nhiều giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch quỹ đất đến thu hút đầu tư. Theo Nghị quyết 07/NQ-CP, giai đoạn 2025–2030, địa phương được giao hoàn thành 80.240 căn, riêng năm 2026 là 13.500 căn. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 cũng đặt mục tiêu xây dựng 79.400 căn trong cả nhiệm kỳ.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Tây Ninh đã chủ động quy hoạch 73 vị trí phát triển nhà ở xã hội, gồm 43 đồ án có bố trí quỹ đất 20% với diện tích hơn 338ha (tương ứng khoảng 65.500 căn) và 30 khu đất độc lập với diện tích 232,79ha (khoảng 57.526 căn). Đáng chú ý, có 7 dự án được hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện lựa chọn nhà đầu tư. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 32 dự án với quy mô 38.394 căn.

Bước sang năm 2026, địa phương quyết tâm tăng tốc với 28 dự án, dự kiến cung cấp 31.890 căn. Trong đó, các dự án chuyển tiếp và khởi công mới được kỳ vọng giúp tổng nguồn cung hoàn thành đạt gần 15.000 căn. Đồng thời, tỉnh phấn đấu hoàn tất chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư cho 17 dự án với quy mô 152,74 ha, tương đương khoảng 47.014 căn.

Cùng xu hướng này, Đồng Tháp cũng cụ thể hóa mục tiêu bằng kế hoạch phân kỳ theo từng năm. Giai đoạn 2026–2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 12.200 căn, trong đó, năm 2026 hoàn thành 2.000 căn và tăng dần qua các năm tiếp theo. Để bảo đảm tiến độ, địa phương yêu cầu lồng ghép chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; khẩn trương hoàn thiện các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo từng giai đoạn.

Có thể thấy, việc nhiều địa phương chủ động quy hoạch quỹ đất, xây dựng lộ trình cụ thể và đẩy nhanh thủ tục đầu tư đang tạo ra những chuyển biến tích cực cho phân khúc nhà ở xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai trên thực tế vẫn đối mặt với không ít khó khăn.

Theo một số doanh nghiệp, trở ngại lớn hiện nay là hạn chế về nguồn vốn. Đặc biệt, với các doanh nghiệp nhà nước, việc chưa được phép tăng vốn điều lệ theo quy định khiến năng lực tài chính bị bó hẹp, trong khi nhu cầu đầu tư ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, dù Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách theo hướng tháo gỡ khó khăn, song từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện tại các địa phương chưa đồng đều, dẫn đến việc triển khai còn vướng mắc. Ngoài ra, quy trình xác minh thông tin và điều kiện của người mua nhà còn phức tạp, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ và khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng.

