Hải Phòng chi hơn 707 tỷ đồng làm hầm chui Bùi Viện - Lê Hồng Phong

Nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong sẽ được đầu tư hơn 707 tỷ đồng xây dựng hầm chui trên tuyến đường Bùi Viện nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông giờ cao điểm…

Ngày 12/9, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hông Phong nhằm giải toả tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường chính từ khu đô thị lõi ra Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cùng các tuyến quốc lộ ra vào các cảng biển khu vực Đình Vũ.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong (phường Hải An, Hải Phòng) được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch, khắc phục tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn cho phương tiện qua khu vực giao cắt Bùi Viện - Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự.

Theo quyết định phê duyệt, dự án nhằm xây dựng nút giao thông tuyến đường Bùi Viện – Lê Hồng Phong từ nút giao thông đồng mức thành nút giao thông tầng 1 theo dạng đảo xuyến, bán kính đảo rộng 30m. Tại nút giao đồng mức ngã 6 này, các tuyến đường Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự được giữ nguyên hiện trạng.

Trên tuyến đường Bùi Viện sẽ được đầu tư xây dựng hầm chui, thiết kế bê tông cốt thép. Hầm chui này có tổng chiều dài 485m gồm đoạn hầm kín dài 125m và hầm hở hai bên có chiều dài 360m. Hầm thiết kế cho 6 làn xe, chiều rộng đường 27,7m với tốc độ thiết kế 70 km/giờ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 707 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hải Phòng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư. Tại dự án này không phải thực hiện giải phóng mặt bằng do được xây dựng trên quỹ đất giao thông hiện trạng, thời gian thực hiện từ 2024 – 2027.

Đường Bùi Viện thuộc Dự án phát triển phát triển giao thông đô thị Hải Phòng được thành phố Hải Phòng đưa vào khai thác từ năm 2020. Tuyến đường này có một phần thuộc đường vành đai 2 (đang thi công) nhằm hình thành trục giao thông mới từ khu vực cảng biển ra các tuyến cao tốc, quốc lộ nhằm giảm áp lực cho giao thông nội đô.

Tại nút giao Bùi Viện – Lê Hồng Phong – Ngô Gia Tự nơi dẫn vào hệ thống cảng biển, cảng hàng không và nội đô có mật độ lưu thông xe container rất lớn, vào giờ cao điểm tại khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ, được coi là "điểm đen" về giao thông.

Ngay sau khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. Hải Phòng đến năm 2030, định hướng sau năm 2030, UBND đã có chủ trương xây dựng nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự thành nút giao khác mức nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông tại đây.