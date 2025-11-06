Hơn 200 gian hàng tham gia Hội chợ đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Nguyễn Hiền
06/11/2025, 18:31
Với chủ đề “Kết nối - Hợp tác - Phát triển bền vững”, Hội chợ quy tụ hơn 210 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị xúc tiến thương mại đến từ các tỉnh, thành phố vùng Đồng Bằng Sông Hồng và một số địa phương khác trên cả nước...
Thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp vùng, nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.
Với chủ đề “Kết nối - Hợp tác - Phát triển bền vững”, hội chợ quy tụ hơn 210 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị xúc tiến thương mại đến từ các tỉnh, thành phố vùng Đồng Bằng Sông Hồng và một số địa phương khác trên cả nước.
Phát biểu khai mạc sự kiện tối ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, cho biết, đối với Hải Phòng, hội chợ là dịp quan trọng để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, logistics và hội nhập quốc tế; qua đó khẳng định vị thế của Hải Phòng là trung tâm kinh tế lớn, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Thành phố luôn xác định liên kết vùng là một trong những động lực chiến lược cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2025 chính là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác, đổi mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế vùng trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.
Hội chợ cũng là diễn đàn kết nối doanh nghiệp, nơi các tổ chức, đơn vị, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, xây dựng chuỗi giá trị Sản xuất - Tiêu dùng - Xuất khẩu bền vững.
Hội chợ năm nay diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 5/11 – 9/11) và quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị xúc tiến thương mại. Bên cạnh khu trưng bày sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền, còn có khu triển lãm sinh vật cảnh, gỗ mỹ nghệ, đá phong thủy, thể hiện nét văn hóa đặc sắc và sự tài hoa của các nghệ nhân trong vùng.
Một điểm nhấn nổi bật của Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng 2025 đó là bên cạnh các hoạt động giới thiệu sản phẩm, Ban tổ chức sẽ triển khai chương trình “Livestream - kết nối thương hiệu với khách hàng toàn quốc”, giúp doanh nghiệp tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường trên môi trường số; Tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu.
TP. Hồ Chí Minh xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh và đóng góp ngân sác. Đến năm 2045, Thành phố phấn đấu có 1.050.000 - 1.250.000 doanh nghiệp tư nhân.…
Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo toàn cầu, hơn 600 ý tưởng khởi nghiệp từ Việt Nam và Ấn Độ đã cùng hội tụ trong Chuyến bay Khởi nghiệp - hành trình nơi 14 dự án xuất sắc nhất sẵn sàng cất cánh kiến tạo tương lai.
Bức tranh doanh nghiệp 10 tháng đầu năm 2025 cho thấy những tín hiệu tích cực về sự phục hồi và phát triển, với số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dòng vốn bổ sung vào nền kinh tế tăng gần gấp đôi, cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp đang hoạt động…
Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng năm 2025 tiếp tục đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành có sự bứt phá ấn tượng, lần lượt tăng 14,6% và 19,8%, cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách kích cầu tiêu dùng và xúc tiến du lịch…
Cần siết chặt quy định và áp dụng chế tài đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng thao túng, bỏ cọc trong đấu giá đất. Các trường hợp vi phạm có thể bị cấm tham gia đấu giá trong nhiều năm, thậm chí vĩnh viễn nếu cố ý gây rối thị trường.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: