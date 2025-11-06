Hơn 200 gian hàng tham gia Hội chợ đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng

Với chủ đề “Kết nối - Hợp tác - Phát triển bền vững”, Hội chợ quy tụ hơn 210 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị xúc tiến thương mại đến từ các tỉnh, thành phố vùng Đồng Bằng Sông Hồng và một số địa phương khác trên cả nước...

Thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp vùng, nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Phát biểu khai mạc sự kiện tối ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, cho biết, đối với Hải Phòng, hội chợ là dịp quan trọng để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, logistics và hội nhập quốc tế; qua đó khẳng định vị thế của Hải Phòng là trung tâm kinh tế lớn, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Thành phố luôn xác định liên kết vùng là một trong những động lực chiến lược cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2025 chính là minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác, đổi mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế vùng trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Hội chợ cũng là diễn đàn kết nối doanh nghiệp, nơi các tổ chức, đơn vị, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, xây dựng chuỗi giá trị Sản xuất - Tiêu dùng - Xuất khẩu bền vững.

Hội chợ năm nay diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 5/11 – 9/11) và quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị xúc tiến thương mại. Bên cạnh khu trưng bày sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền, còn có khu triển lãm sinh vật cảnh, gỗ mỹ nghệ, đá phong thủy, thể hiện nét văn hóa đặc sắc và sự tài hoa của các nghệ nhân trong vùng.

Một điểm nhấn nổi bật của Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng 2025 đó là bên cạnh các hoạt động giới thiệu sản phẩm, Ban tổ chức sẽ triển khai chương trình “Livestream - kết nối thương hiệu với khách hàng toàn quốc”, giúp doanh nghiệp tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường trên môi trường số; Tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu.