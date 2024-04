Hải Phòng miễn giảm tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hoá tại các khu vực đô thị

Nguồn tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố vừa ban hành quyết định miễn giảm tiền thuê đất đối với các dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục – đào tạo dạy nghề, y tế, văn hoá - thể thao và môi trường từ nguồn vốn xã hội hoá tại các khu vực đô thị Hải Phòng, trong đó, các dự án đầu tư tại 2 thị trấn Cát Hải và Cát Bà (huyện Cát Hải) được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn xã hội hoá cho các lĩnh vực này là hiện thực hoá các chủ trương chính sách của Chính phủ về khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo dạy nghề, y tế, văn hoá - thể thao và môi trường.

Mức miễn giảm tiền thuê đất các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực giáo dục – đào tạo dạy nghề, y tế, văn hoá - thể thao và môi trường từ nguồn vốn xã hội hoá căn cứ vào khu vực đô thị thực hiện dự án. Theo đó, đô thị của Hải Phòng được chia thành 3 khu vực, trong đó, khu vực 1 gồm các phường thuộc các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng và 6 phường thuộc quận Hải An (Đằng Lâm, Đằng Hải, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Cát Bi, Thành Tô).

Khu vực đô thị 2 gồm các phường thuộc các quận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, 2 phường (Nam Hải, Tràng Cát) thuộc quận Hải An, các thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thuỵ cùng các phường, thị trấn của An Dương và Thuỷ Nguyên (đang triển khai thành lập đơn vị hành chính cấp quận và thành phố trực thuộc thành phố).

Khu vực đô thị 3 gồm các thị trấn Cát Bà, Cát Hải (huyện Cát Hải), các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo dạy nghề, y tế, văn hoá - thể thao và môi trường đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hoá tại đây sẽ được miễn giảm toàn bộ tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Cụ thể, các dự án đầu tư trường mầm non, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường trung cấp, trường cao đẳng đầu tư tại khu vực đô thị 1, được miễn tiền thuê đất 3 năm đầu thực hiện dự án và được giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian còn lại của dự án. Các dự án này này tại khu vực đô thị 2 được miễn 3 năm tiền thuê đất và giảm 70% tiền thuê đất cho thời gian còn lại của dự án. Các dự án trường mầm non, trường phổ thông nhiều cấp học, trường trung cấp đầu tư tại khu vực đô thị 3, được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Các dự án trường đại học, trường trung cấp, trường cao đẳng có 70% sinh viên tuyển sinh hàng năm theo học các ngành logistics, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, hàn, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, quản trị khách sạn, điều dưỡng cũng được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Bệnh viên đa khoa đầu tư tại khu vực đô thị 3, bệnh viện chuyên khoa phục hồi chức năng, tâm thần, ung bướu, y học cổ truyền đầu tư tại khu vực đô thị 1, đô thị 2, được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án. Bệnh viện chuyên khoa tim, mạch, da liễu, nội tiết đầu tư tại khu vực đô thị 1 được giảm 30% tiền thuê đất, tại khu vực đô thị 2 được giảm 60% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Cơ sở tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, cơ sở trợ giúp trẻ em, trung tâm công tác xã hội và cơ sở cai nghiện ma tuý đầu tư từ nguồn vốn xã hội cũng được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Dự án đầu tư thuộc nguồn vốn xã hội hoá trong lĩnh vực xây dựng bảo tàng, bảo tàng nhiếp ảnh, bảo tảng mỹ thuật ngoài công lập, cơ sở trình diễn, diễn xướng dân gian, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn, chất thải sinh hoạt đầu tư tại các khu vực đô thị đều được miễn tiền thuê đất.

Các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực này mà thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, dự án đã được gia hạn thời gian thuê đất khi hết thời hạn cho thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất. Các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội này, việc ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ…