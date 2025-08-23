Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng

Nếu như trước đây, khái niệm nghỉ dưỡng gắn liền với những kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay, nhu cầu sống khoẻ và đầu tư khoẻ đang định hình một chuẩn mực mới. Bất động sản khoáng nóng chính là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này.

Trong vài năm trở lại đây, “sống khỏe” đã trở thành từ khóa dẫn dắt xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Đặc biệt là sau đại dịch, ý thức về sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc thể chất - tinh thần đã bước lên hàng ưu tiên số một trong lựa chọn phong cách sống.

XU HƯỚNG SỐNG KHỎE LÊN NGÔI

Xu hướng chăm sóc sức khỏe với khoáng nóng tự nhiên lên ngôi.

Theo báo cáo Global Wellness Institute, kinh tế chăm sóc sức khỏe dự kiến đạt quy mô 8.000 tỷ USD vào năm 2030, trong đó du lịch và bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe là hai phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Tại Việt Nam, tầng lớp trung lưu - thượng lưu gia tăng nhanh chóng cũng tạo động lực cho nhu cầu sở hữu những không gian sống, nghỉ dưỡng tích hợp dịch vụ chăm sóc toàn diện.

Điểm đáng chú ý là “sống khoẻ” không còn bó hẹp trong việc ăn uống hay tập luyện, mà mở rộng sang các liệu pháp trị liệu tự nhiên, trong đó suối khoáng nóng nổi lên như một lựa chọn đặc biệt. Nhiều nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng tắm khoáng nóng không chỉ giúp thư giãn mà còn hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, giảm đau cơ xương khớp và nâng cao sức đề kháng.

ĐẦU TƯ KHOẺ - KÊNH TÍCH SẢN KÉP

Song song với nhu cầu sống khoẻ, các nhà đầu tư cũng tìm kiếm một kênh “đầu tư khoẻ” - vừa bền vững về dòng tiền, vừa gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Bất động sản nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe nhờ vậy trở thành “tài sản kép”: Một mặt mang lại lợi ích cho người sử dụng, mặt khác khai thác tốt nhu cầu thị trường đang lên.

Nếu như giai đoạn trước, nhà đầu tư chuộng các sản phẩm ven biển hay shophouse trung tâm, thì nay, xu hướng dịch chuyển sang các mô hình gắn với trị liệu – tái tạo năng lượng. Điều này không chỉ phản ánh khẩu vị mới của khách du lịch mà còn là cách “chọn kênh an toàn” trong bối cảnh kinh tế biến động.

Đặc biệt, bất động sản khoáng nóng được giới chuyên gia đánh giá cao bởi tính khan hiếm tự nhiên. Suối khoáng nóng không thể nhân tạo, càng không thể sao chép tràn lan. Do đó, dự án nào sở hữu mạch khoáng tự nhiên sẽ nghiễm nhiên nắm lợi thế độc quyền và duy trì giá trị dài hạn.

Với nhà đầu tư, một sản phẩm bất động sản vừa có dòng tiền ổn định từ khai thác dịch vụ, vừa gia tăng giá trị nhờ tính độc bản của tài nguyên thiên nhiên, chính là lựa chọn “đầu tư khoẻ” đúng nghĩa.

TOKYU RETREAT - TIÊN PHONG MÔ HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN KHOÁNG NÓNG

Trong bức tranh đó, Tokyu Retreat nổi lên như dự án tiên phong khai mở thị trường bất động sản khoáng nóng tự nhiên tại Việt Nam. Tokyu Retreat tọa lạc trên mỏ khoáng nóng trứ danh Thanh Thủy, chỉ cách Hà Nội hơn 1h lái xe. Dự án thừa hưởng mạch khoáng nóng tự nhiên được cấp phép khai thác.

Điểm nhấn đặc biệt của Tokyu Retreat là việc cấp dẫn trực tiếp khoáng nóng vào từng căn biệt thự, kiến tạo nên hệ thống bể bơi khoáng nóng tự nhiên 4 mùa, bể ngâm khoáng, xông khô, xông ướt với đặc quyền Home spa riêng tư.

Biệt thự khoáng nóng tự nhiên Tokyu Retreat với nguồn khoáng Radon quý hiếm được cấp dẫn trực tiếp vào từng căn.

Không chỉ dừng ở việc khai thác nguồn khoáng để tắm và ngâm, Tokyu Retreat hướng tới một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động. Cư dân và du khách có thể trải nghiệm chuỗi dịch vụ từ trị liệu khoáng nóng, spa, yoga, thiền, cho đến các hoạt động phục hồi năng lượng ngoài trời. Tất cả tạo nên một môi trường sống - nghỉ dưỡng - trị liệu toàn diện.

Một điểm cộng quan trọng là Tokyu Retreat không phải dự án “trên giấy” mà nằm trong quần thể Lynn Times Thanh Thủy đã vận hành ổn định. Tại đây, công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa thu hút 35.000 - 40.000 lượt khách mỗi tháng, tạo ra dòng tiền thực tế và bền vững. Việc được quản lý và vận hành bởi thương hiệu quốc tế Wyndham giúp đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ, khai thác tối ưu công suất và giữ hình ảnh chuyên nghiệp, từ đó gia tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư.

Quần thể nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy “cháy phòng” đón khách tham quan trải nghiệm khoáng nóng tự nhiên.

Ở góc độ vĩ mô, phát triển bất động sản khoáng nóng cũng phù hợp với chiến lược nâng tầm du lịch Việt Nam, đa dạng hóa sản phẩm để cạnh tranh trong khu vực. Khi tầng lớp trung lưu ngày càng coi trọng trải nghiệm sống khỏe, những mô hình “wellness real estate” sẽ trở thành động lực thu hút dòng vốn và khách hàng cao cấp.

Với sự tiên phong của Tokyu Retreat - dự án khoáng nóng tự nhiên gắn với chăm sóc sức khỏe chủ động - thị trường đang chứng kiến một lối đi mới: biến nguồn tài nguyên thiên nhiên thành tài sản kép, vừa chăm sóc con người, vừa gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

