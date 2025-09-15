Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025 sẽ diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 16/8 âm lịch (tức từ ngày 22/9 đến ngày 07/10 dương lịch) với sự tham gia của 16 “ông trâu”…

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo, gắn liền với tín ngưỡng thờ thủy thần và nghi lễ hiến sinh có từ lâu đời của người dân vùng biển Đồ Sơn.

Lễ hội không chỉ là di sản văn hoá quý báu mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng.

Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 16/8 âm lịch (tức từ ngày 22/9 đến ngày 07/10 dương lịch) với 2 nội dung chính: phần Lễ và phần Hội. Trong đó, phần lễ bao gồm: Lễ dâng hương, thượng cờ khai Hội; Lễ Rước nước; Lễ Thần linh và Lễ Tống Thần.

Phần Hội được tổ chức vào 7h30’ ngày 30/9/2025 (tức ngày 9/8 âm lịch) tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn với sự tham gia của 16 “ông trâu”.

Phát biểu tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, cho biết, lễ hội năm nay sẽ có nhiều điểm mới quan trọng, liên quan đến quy chế tổ chức, phát hành và kiểm soát giấy mời, nâng cao chất lượng công tác phục vụ khán giả, đảm bảo an ninh trật tự, thay đổi cơ cấu giải thưởng…

Trong đó, điểm khác biệt lớn nhất là công tác kiểm tra trâu chọi. Ban tổ chức đã triển khai ba đợt kiểm tra sức khỏe, thể trạng và tính an toàn của 16 trâu tham gia (thay vì 2 lần như mọi năm).

Việc tăng cường kiểm tra nhằm loại bỏ trâu hung dữ hoặc không đảm bảo an toàn, đồng thời có phương án thay thế kịp thời để bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh. Chủ trâu phải chịu trách nhiệm nếu trâu của mình gây nguy hiểm nhưng vẫn đăng ký tham gia. Đây là bước tiến mới nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và các vận động viên trâu.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức đã điều chỉnh tăng mức giải thưởng cho các trâu đoạt giải trong lễ hội so với các năm trước. Cụ thể, giải Nhất 100 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), giải Nhì 70 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), 2 giải Ba, mỗi giải 30 triệu đồng (tăng 10 triệu/giải). Ngoài ra còn có các giải phụ khác cho các trâu tham dự lễ hội.

Được biết, tổng kinh phí tổ chức lễ hội năm nay là khoảng hơn 3 tỉ đồng. Trong đó, thành phố Hải Phòng hỗ trợ cho địa phương 1,3 tỉ đồng, số còn lại sẽ được Ban Tổ chức vận động từ nguồn lực xã hội hóa, nhận sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân và sẽ hoàn trả quyền lợi bằng hình thức tuyên truyền, quảng cáo tại Lễ hội.

Ban Tổ chức dự kiến phát hành khoảng 17.000 giấy mời để gửi tới người dân, doanh nghiệp và các đơn vị tham dự lễ hội.

Chương trình lễ hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam (sóng VTVgo) và các sóng THP của Báo và Phát thanh truyền hình Hải Phòng.