Trang chủ Dân sinh

Hàng triệu học sinh Hải Phòng và Quảng Ninh tham gia lễ khai giảng đặc biệt

Nguyễn Hiền

05/09/2025, 20:26

Sáng 5/9, hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước, hơn 1,4 triệu học sinh thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã chính thức bước vào năm học mới…

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Hải Phòng
Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Hải Phòng

Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 được tổ chức đồng thời với lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo là một sự kiện vô cùng đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn ngành giáo dục, tất cả các bậc học từ Mầm non, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên đến Đại học trên cả nước khai giảng vào cùng một thời khắc. Qua đó, khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự phát triển đồng hành của nền giáo dục Việt Nam.

Tại Hải Phòng, hơn 1.600 cơ sở giáo dục thuộc 114 xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức khai giảng, với sự tham dự của hơn 1,05 triệu học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Lễ khai giảng đầu tiên sau hợp nhất và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được coi là dấu mốc quan trọng của thành phố, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường học đường hiện đại và nhân văn.

Được biết, tới thời điểm hiện tại, toàn thành phố Hải Phòng có 76,98% trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% trường tiểu học, 51% trường Trung học Cơ sở và 70% Trung học phổ thông đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Hải Phòng, trên địa bàn thành phố có tổng số 67.561 người. Trong đó, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 là: Mầm non đạt 92,96%; Tiểu học đạt 96,96%; Trung học Cơ sở đạt 96,91%; Trung học Phổ thông đạt 100%.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết, năm học mới này, Sở sẽ tập trung nguồn lực, thống nhất hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2025-2026. Trong đó, có 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ được ưu tiên thực hiện, bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo và đồng thuận xã hội về đổi mới giáo dục; Nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Rà soát, sắp xếp và phát triển hợp lý mạng lưới trường, lớp học; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục và đào tạo; Mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế về giáo dục; Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm.

Hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của hơn một triệu học sinh toàn thành phố khi bước vào năm học mới, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu đã tới dự và trao tặng trường THPT Mạc Đĩnh Chi (điểm cầu của thành phố Hải Phòng, kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia) 01 phòng học thông minh trị giá 300 triệu đồng. Đây là nguồn động viên lớn để thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vượt khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu xây dựng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo và nhân dân thành phố Cảng anh hùng.

Tại Quảng Ninh, năm học mới này, trên địa bàn tỉnh có 627 cơ sở giáo dục từ bậc Mầm non, Trung học Cơ sở đến Trung học Phổ thông và Giáo dục thường xuyên với gần 365.000 học sinh. Trong đó, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 92,07%, dự kiến hết năm 2025 sẽ đạt chỉ tiêu là 92,5% trở lên; duy trì vững chắc tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày và phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi đạt 100%; Quảng Ninh cũng nằm trong top 10 tỉnh, thành phố đạt phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở mức độ 3 sớm nhất.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trường học, củng cố mạng lưới trường lớp, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, đáp ứng điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng thời, chú trọng rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm cho công tác dạy học, chủ động khắc phục việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ... Quảng Ninh quyết tâm xây dựng môi trường học đường kỷ cương – hiện đại – nhân văn, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

giáo dục việt nam hải phòng lễ khai giảng năm học 2025-2026 quảng ninh

Nhân lực - Việc làm

