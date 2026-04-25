Hải Phòng tăng chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại

Diện tích sàn nhà ở thương mại và nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng thêm trong chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng (mới) giai đoạn 2021 – 2030…

Thông tin từ HĐND TP. Hải Phòng cho biết kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khoá XVII đã thông qua nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng (mới) giai đoạn 2021 – 2030, trong đó, nhà ở thương mại được điều chỉnh tăng thêm hơn 7,2 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội tăng thêm 486.000m2 sàn, trong khi nhà ở hộ gia đình tự xây lại giảm hơn 3,9 triệu m2 sàn.

NHÀ CHUNG CƯ CÓ XU HƯỚNG GIA TĂNG

Theo thống kê của UBND TP. Hải Phòng, giai đoạn 2021 - 2025, công tác phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng diện tích sàn nhà ở ước đạt 144,9 triệu m2 (bằng 103% kế hoạch) với diện tích sàn tăng thêm trong cả giai đoạn đạt 39,48 triệu m2 (vượt 14% kế hoạch).

Trong đó, Hải Phòng (cũ) tăng thêm khoảng 21,8 triệu m2 sàn (đạt 111% kế hoạch), gồm nhà ở thương mại 6,53 triệu m2 (đạt 86% kế hoạch), nhà ở xã hội hơn 828.700m2 sàn (tương đương 13.817 căn), nhà ở hộ gia đình tự xây 14,44 triệu m2 sàn (đạt 138% kế hoạch).

Hải Dương (cũ) tăng thêm khoảng 17,68 triệu m2 sàn (đạt 118% kế hoạch) gồm nhà ở thương mại hơn 993.000m2 sàn (đạt 90% kế hoạch), nhà ở xã hội 171.700m2 sàn (tương đương 2.862 căn), nhà ở hộ gia đình tự xây dựng 16,52 triệu m2 sàn (đạt 122% kế hoạch).

Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố ở Hải Phòng (cũ) và Hải Dương (cũ) đều đạt 100%. Cơ cấu loại hình đã có sự dịch chuyển tích cực, mặc dù nhà ở riêng lẻ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu (96,4%) nhưng nhà ở chung cư đã có xu hướng gia tăng (đạt 3,62%) góp phần tiết kiệm quỹ đất và định hình không gian đô thị tập trung.

Theo các chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt ở cả hai khu vực phía Đông (Hải Phòng cũ) và phía Tây (Hải Dương) cũ, tổng diện tích đất ở thuần tại các dự án phát triển mới giai đoạn 2021 – 2030 là 3.750ha (giai đoạn 2021 – 2025, đã thực hiện chấp thuận chủ trương đầu các dự án với tổng diện tích đất ở khoảng 1.319ha).

Tại Hải Phòng (cũ), theo chương trình, giai đoạn 2021 – 2025, phát triển mới khoảng hơn 967ha (thực hiện được 960ha, bằng 99,3% kế hoạch), giai đoạn 2026 – 2030, phát triển mới khoảng 1.200ha. Tại Hải Dương (cũ), giai đoạn 2021 – 2025, dự định phát triển mới khoảng 610ha (thực hiện được hơn 359ha, bằng 58,9% kế hoạch), giai đoạn 2026 – 2030, phát triển mới khoảng hơn 912ha.

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc thu hút đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đã góp phần làm thay đổi diện mạo kiến trúc, tạo cảnh quan đô thị khang trang, hiện đại. Các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công về nhà ở tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực trong hỗ trợ an sinh xã hội cho người có công, hộ nghèo và cư dân khu vực nông thôn.

TĂNG DIỆN TÍCH SÀN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở XÃ HỘI

Từ ngày 1/7/2025, Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất lấy tên là thành phố Hải Phòng, địa giới hành chính cấp xã có sự thay đổi lớn. Chương trình phát triển nhà ở Hải Phòng (cũ) được phê duyệt từ tháng 1/2019, điều chỉnh tháng 10/2022, còn Hải Dương (cũ) được phê duyệt tháng 1/2022, điều chỉnh tháng 6/2024. Đến nay, chính sách về nhà ở, đất đai, bất động sản đã có sự thay đổi cơ bản khi hệ thống pháp luật liên quan được sửa đổi bổ sung.

Do đó, việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới) là cần thiết nhằm mục tiêu đảm bảo tính liên kết, thống nhất giữa các khu vực động lực và các khu vực khác trong thành phố. Việc phát triển nhà ở cần gắn kết chặt với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp văn minh hiện đại, đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, Hải Phòng điều chỉnh chỉ tiêu diện tích bình quân giai đoạn từ 36,02m2/ người lên thành 37,17m2/ người, tổng diện tích sàn từ hơn 199,9 triệu m2 sàn lên thành hơn 203,6 triệu m2 sàn. Tổng diện tích sàn tăng thêm của giai đoạn này cũng được điều chỉnh từ hơn 94,5 triệu m2 sàn tăng lên thành hơn 98,2 triệu m2 sàn.

Trong diện tích sàn tăng thêm, nhà ở thương mại được điều chỉnh tăng thêm hơn 7,2 triệu m2 (từ hơn 35.7 triệu m2 sàn lên thành hơn 42,9 triệu m2 sàn), nhà ở xã hội tăng thêm hơn 486.000 m2 (từ hơn 4,6 triệu m2, tương đương hơn 64.700 căn lên thành hơn 5 triệu m2 sàn, tương đương hơn 72.800 căn). Ngược lại, chỉ tiêu diện tích nhà ở hộ gia đình tự xây giảm hơn 3,9 triệu m2 (từ hơn 54,1 triệu m2 xuống còn hơn 50,1 triệu m2 sàn).

Ở lần điều chỉnh này, Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2030 xác định có 187,5ha đất để phát triển nhà ở xã hội, trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 là 58ha, giai đoạn 2026 – 2030 là 129,5ha.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng việc thực hiện xây dựng điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2030 nhằm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, thống nhất với các quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là cơ sở để tổ chức lập kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời, làm cơ sở pháp lý cho việc thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai các dự án xây dựng nhà ở trong giai đoạn tới.