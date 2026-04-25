Thứ Bảy, 25/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hải Phòng tăng chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại

Đỗ Hoàng

25/04/2026, 07:39

Diện tích sàn nhà ở thương mại và nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng thêm trong chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng (mới) giai đoạn 2021 – 2030…

Hải Phòng điều chỉnh tăng diện tích sàn nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và giảm diện tích sàn nhà dân tự xây.

Thông tin từ HĐND TP. Hải Phòng cho biết kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khoá XVII đã thông qua nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng (mới) giai đoạn 2021 – 2030, trong đó, nhà ở thương mại được điều chỉnh tăng thêm hơn 7,2 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội tăng thêm 486.000m2 sàn, trong khi nhà ở hộ gia đình tự xây lại giảm hơn 3,9 triệu m2 sàn.

NHÀ CHUNG CƯ CÓ XU HƯỚNG GIA TĂNG

Theo thống kê của UBND TP. Hải Phòng, giai đoạn 2021 - 2025, công tác phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng diện tích sàn nhà ở ước đạt 144,9 triệu m2 (bằng 103% kế hoạch) với diện tích sàn tăng thêm trong cả giai đoạn đạt 39,48 triệu m2 (vượt 14% kế hoạch).

Trong đó, Hải Phòng (cũ) tăng thêm khoảng 21,8 triệu m2 sàn (đạt 111% kế hoạch), gồm nhà ở thương mại 6,53 triệu m2 (đạt 86% kế hoạch), nhà ở xã hội hơn 828.700m2 sàn (tương đương 13.817 căn), nhà ở hộ gia đình tự xây 14,44 triệu m2 sàn (đạt 138% kế hoạch).

Hải Dương (cũ) tăng thêm khoảng 17,68 triệu m2 sàn (đạt 118% kế hoạch) gồm nhà ở thương mại hơn 993.000m2 sàn (đạt 90% kế hoạch), nhà ở xã hội 171.700m2 sàn (tương đương 2.862 căn), nhà ở hộ gia đình tự xây dựng 16,52 triệu m2 sàn (đạt 122% kế hoạch).

Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố ở Hải Phòng (cũ) và Hải Dương (cũ) đều đạt 100%. Cơ cấu loại hình đã có sự dịch chuyển tích cực, mặc dù nhà ở riêng lẻ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu (96,4%) nhưng nhà ở chung cư đã có xu hướng gia tăng (đạt 3,62%) góp phần tiết kiệm quỹ đất và định hình không gian đô thị tập trung.

Theo các chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt ở cả hai khu vực phía Đông (Hải Phòng cũ) và phía Tây (Hải Dương) cũ, tổng diện tích đất ở thuần tại các dự án phát triển mới giai đoạn 2021 – 2030 là 3.750ha (giai đoạn 2021 – 2025, đã thực hiện chấp thuận chủ trương đầu các dự án với tổng diện tích đất ở khoảng 1.319ha).

Tại Hải Phòng (cũ), theo chương trình, giai đoạn 2021 – 2025, phát triển mới khoảng hơn 967ha (thực hiện được 960ha, bằng 99,3% kế hoạch), giai đoạn 2026 – 2030, phát triển mới khoảng 1.200ha. Tại Hải Dương (cũ), giai đoạn 2021 – 2025, dự định phát triển mới khoảng 610ha (thực hiện được hơn 359ha, bằng 58,9% kế hoạch), giai đoạn 2026 – 2030, phát triển mới khoảng hơn 912ha.

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc thu hút đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đã góp phần làm thay đổi diện mạo kiến trúc, tạo cảnh quan đô thị khang trang, hiện đại. Các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công về nhà ở tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực trong hỗ trợ an sinh xã hội cho người có công, hộ nghèo và cư dân khu vực nông thôn.

TĂNG DIỆN TÍCH SÀN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở XÃ HỘI

Từ ngày 1/7/2025, Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất lấy tên là thành phố Hải Phòng, địa giới hành chính cấp xã có sự thay đổi lớn. Chương trình phát triển nhà ở Hải Phòng (cũ) được phê duyệt từ tháng 1/2019, điều chỉnh tháng 10/2022, còn Hải Dương (cũ) được phê duyệt tháng 1/2022, điều chỉnh tháng 6/2024. Đến nay, chính sách về nhà ở, đất đai, bất động sản đã có sự thay đổi cơ bản khi hệ thống pháp luật liên quan được sửa đổi bổ sung.

Do đó, việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới) là cần thiết nhằm mục tiêu đảm bảo tính liên kết, thống nhất giữa các khu vực động lực và các khu vực khác trong thành phố. Việc phát triển nhà ở cần gắn kết chặt với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp văn minh hiện đại, đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, Hải Phòng điều chỉnh chỉ tiêu diện tích bình quân giai đoạn từ 36,02m2/ người lên thành 37,17m2/ người, tổng diện tích sàn từ hơn 199,9 triệu m2 sàn lên thành hơn 203,6 triệu m2 sàn. Tổng diện tích sàn tăng thêm của giai đoạn này cũng được điều chỉnh từ hơn 94,5 triệu m2 sàn tăng lên thành hơn 98,2 triệu m2 sàn.

Trong diện tích sàn tăng thêm, nhà ở thương mại được điều chỉnh tăng thêm hơn 7,2 triệu m2 (từ hơn 35.7 triệu m2 sàn lên thành hơn 42,9 triệu m2 sàn), nhà ở xã hội tăng thêm hơn 486.000 m2 (từ hơn 4,6 triệu m2, tương đương hơn 64.700 căn lên thành hơn 5 triệu m2 sàn, tương đương hơn 72.800 căn). Ngược lại, chỉ tiêu diện tích nhà ở hộ gia đình tự xây giảm hơn 3,9 triệu m2 (từ hơn 54,1 triệu m2 xuống còn hơn 50,1 triệu m2 sàn).

Ở lần điều chỉnh này, Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2030 xác định có 187,5ha đất để phát triển nhà ở xã hội, trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 là 58ha, giai đoạn 2026 – 2030 là 129,5ha.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng việc thực hiện xây dựng điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2030 nhằm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, thống nhất với các quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là cơ sở để tổ chức lập kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời, làm cơ sở pháp lý cho việc thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai các dự án xây dựng nhà ở trong giai đoạn tới.

Hải Phòng thu hồi 2.524 ha đất cho 71 dự án

Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Từ khóa:

Chương trình phát triển nhà ở Hải Phòng diện tích sàn nhà ở điều chỉnh nhà ở Hải Phòng nhà ở thương mại Hải Phòng nhà ở xã hội Hải Phòng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 là cấp thiết; cần triển khai song song và áp dụng thủ tục rút gọn để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Trên thị trường, dòng tiền bất động sản đang dịch chuyển rõ nét về các khu vực có nhu cầu ở thực và tiềm năng tăng giá gắn với hạ tầng. Tại đô thị lớn và những nơi hưởng lợi từ các dự án kết nối như vành đai, metro hay đường sắt, thanh khoản vẫn duy trì tích cực…

Ngày 24/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa chủ trì họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)...

Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng dự kiến sẽ hoàn thành thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản đã có bản án có hiệu lực trong tháng 6/2026…

Năm 2026, Tập đoàn CEO sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Novotel Cam Ranh Resort, Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B), Khu biệt thự cao cấp CEOHomes Diamond Hill, Trung tâm y tế - thương mại dịch vụ - văn phòng tại CEOHomes Sunny Garden City, đồng thời, phát triển quỹ đất tại các địa phương tiềm năng, ưu tiên bất động sản công nghiệp, nghỉ dưỡng và nhà ở đáp ứng nhu cầu thực…

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy