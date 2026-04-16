Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ "con lươn” dự án chắn lối đi cư dân

Ngày 15/4/2026, đại diện Sở Xây dựng và UBND phường Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đã thực hiện kiểm tra hiện trường dự án khu đô thị Hoàng Huy Newcity khu vực giáp ranh Tổ dân phố Chân Lầm; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV phá dỡ "con lươn" bê tông và tường bao ngăn lối đi của một số hộ dân tại khu vực.

Trước đó, người dân Tổ dân phố Chân Lầm (phường Thuỷ Nguyên) đã phản ánh tới cơ quan chức năng về việc công nhân xây dựng dự án Hoàng Huy Newcity (do Công ty Cổ phần tập đoàn bất động sản CRV làm chủ đầu tư) nằm dọc tuyến đường Đỗ Mười (Khu đô thị mới Bắc sông Cấm) đã dựng "con lươn" bê tông ngăn lối đi của khu dân cư.

Theo người dân, thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026, công nhân thi công dự án khu đô thị đã đổ "con lươn" bê tông vắt chéo qua đường dân sinh rộng 8 m của khu dân cư, bịt lối đi chung của hàng chục hộ dân trong khu vực. “Con lươn” bê tông cao khoảng 40 cm, dài hàng trăm mét chặn dọc tuyến đường dân sinh. Nhiều hộ dân bị chắn ngõ đi phải đổ đất kê gỗ hoặc xếp gạch qua “con lươn” bê tông mới có thể đi lại được.

Ngày 8/4/2026, UBND phường Thuỷ Nguyên đã làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV và đại diện các hộ dân khu vực. Sau khi nghe ý kiến của các bên và ý kiến của phòng chuyên môn, ông Nguyễn Văn Viển, Chủ tịch UBND phường Thuỷ Nguyên, đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV dỡ bỏ “con lươn” chắn lối đi của khu dân cư.

Cơ quan chức năng đề nghị chủ đầu tư phá dỡ tường bao và con lươn bê tông ngăn lối đi khu dân cư.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV phải khẩn trương tháo dỡ tường rào xây dựng xung quanh dự án khu đô thị (chỉ lắp đặt hàng rào tôn tạm thời), phá dỡ “con lươn” khu vực giáp ranh giữa dự án và khu dân cư Chân Lầm, hoàn thành trước ngày 15/4/2026. Chủ đầu tư cũng cung cấp thông tin, thông số kỹ thuật tuyến đường (lòng đường, vỉa hè, hệ thống điện, rãnh thoát nước) của dự án bằng văn bản gửi đến các hộ dân thuộc Tổ dân phố Chân Lầm.

Ông Viển chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuỷ Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV hoàn thiện văn bản cung cấp thông tin, thông số kỹ thuật tuyến đường của dự án gửi đến các hộ dân. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND phường để chỉ đạo giải quyết.

Liên quan vấn đề này, ngày 11/4, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND phường Thuỷ Nguyên và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh thông tin dự án Hoàng Huy Newcity thi công khu cảnh quan, cây xanh bịt lối đi chung của người dân Tổ dân phố Chân Lầm. Đồng thời, có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố trước ngày 18/4/2026.

Thực hiện chỉ đạo UBND thành phố, ngày 15/4/2026, đại diện Sở Xây dựng cùng UBND phường Thuỷ Nguyên đã họp bàn, kiểm tra hiện trạng khu vực dự án giáp khu dân cư. Cơ quan chức năng thống nhất đề nghị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV thực hiện tháo dỡ tường rào và “con lươn” bê tông chắn lối đi của khu dân cư.