Thứ Bảy, 18/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hải Phòng thu hồi 2.524 ha đất cho 71 dự án

Nam Khánh - Đỗ Hoàng

18/04/2026, 12:14

Năm 2026, Hải Phòng sẽ triển khai thu hồi 2.524ha đất để triển khai đầu tư 71 dự án, công trình…

Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 (nối Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh) thực hiện thu hồi tiếp 2,07ha.

Ngày 17/4, thông tin từ HĐND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đã có Tờ trình đề nghị HĐND thành phố thông qua danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2026 với diện tích phải thu hồi là 2.524ha để thực hiện 71 dự án đầu tư, trong đó chủ yếu là các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp và phát triển đô thị.

THU HỒI ĐẤT CHO LOẠT DỰ ÁN GIAO THÔNG

Theo đề xuất từ UBND TP. Hải Phòng, thành phố sẽ thực hiện thu hồi đất cho loạt các dự án trọng điểm về giao thông. Cụ thể, thu hồi 210 ha đất tại các xã phường tại phía Tây Hải Phòng là Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Trần Phú, Bắc An Phụ, Nhị Chiểu để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hải Phòng. Đây là dự án hạ tầng quốc gia, kết nối tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần tái cấu trúc vận tải hành khách.

Để triển khai dự án đường Đông - Tây Hải Phòng (tuyến đường kết nối đô thị Hải Phòng và Hải Dương cũ), thành phố sẽ thu hồi 234,74 ha đất trên địa bàn các xã phường An Dương, An Phong, Ái Quốc, Nam Đồng, Hà Bắc, Hà Đông, Hà Tây, Thanh Hà, Kim Thành. Đây là tuyến đường chiến lược của Hải Phòng, dự án mở rộng không gian phát triển về phía Tây, phía Bắc và kích hoạt các dự án đô thị từ quỹ đất đối ứng BT.

Nhằm hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT 08, đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên), sẽ triển khai thu hồi 82,73 ha đất tại các xã phường Kiến Minh, Kiến Hải, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh. Dự án có tính liên kết vùng duyên hải Bắc Bộ, hành lang ven biển, giảm tải cho quốc lộ 5 và quốc lộ 10.

Dự án đường vành đai 3 và các cầu, công trình trên tuyến sẽ thực hiện thu hồi 43,58 ha đất trên địa bàn các phường Bạch Đằng, Hoà Bình (thành phố Thuỷ Nguyên cũ). Đây là dự án thuộc Hợp phần 1 của dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng biến đổi khí hậu nhằm tạo hành lang phát triển đô thị mới, giảm ùn tắc khu vực nội đô thành phố Hải Phòng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 thực hiện thu hồi 28,26ha trên địa bàn phường Phù Liễn. Tại dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 nối với tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện thu hồi 2,07ha đất tại phường Thiên Hương (dự án có quy mô sử dụng 31,11ha đất, trong đó có 29,04 ha hiện trạng không phải thu hồi).

LOẠT DỰ ÁN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ

Cùng với các dự án giao thông, Hải Phòng sẽ thực hiện thu hồi đất một loạt dự án khu cụm công nghiệp. Tại xã Hùng Thắng nằm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam thực hiện thu hồi 586,78ha phục vụ cho dự án khu công nghiệp Tiên Lãng 1 (Khu kinh tế Nam Hải Phòng). Tại các phường Thiên Hương, Lê Ích Mộc sẽ thu hồi 40,88ha cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Kiền Bái – Cao Nhân. Tại xã Kiến Hải thu hồi 50,62ha cho dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới.

Để phục vụ các dự án hạ tầng, công nghiệp, Hải Phòng dự kiến thu hồi hơn 185,61ha đất để đầu tư xây dựng 5 khu tái định cư gồm khu tái định cư Kiến Hải hơn 113,8 ha, khu tái định cư 25 ha tại phường Phù Liễn phục vụ cho các dự án tại các phường Kiến An – Phù Liễn, khu tái định cư tại các xã Nghi Dương, Kiến Hưng 18,3 ha phục vụ dự án khu công nghiệp Ngũ Phúc – Tân Trào, khu tái định cư tại các phường Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn 16,83, khu tái định cư tại các phường Hưng Đạo, Dương Kinh 12ha.

Đối với các dự án phát triển nhà, Hải Phòng sẽ thu hồi 278,92ha cho 4 dự án, trong đó, dự án khu đô thị mới Tràng Cát tại phường Hải An 160,89ha, dự án khu đô thị Thuỷ Đường – Thuỷ Sơn tại phường Thuỷ Nguyên hơn 76,8ha, dự án nhà ở xã hội tại phường Hoà Bình hơn 16,25ha, riêng dự án Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh thuộc phường Thành Đông ở Phía Tây Hải Phòng chỉ thu hồi 0,08ha để hoàn thiện dự án.

Để thực hiện dự án tuyến đường kết nối Đông – Tây Hải Phòng dự kiến thực hiện theo hình thức BT, Hải Phòng triển khai thu hồi 6 khu hơn 275ha ven tuyến đường (ở phía Đông Hải Phòng) nhằm tạo nguồn lực cho dự án. Tại phường Hải An có 2 khu, khu 138ha giáp đường Nguyễn Trường Tộ, khu 70ha tại Nam chân cầu Bính. Tại phường An Dương có 2 khu là khu 26ha giáp khu đô thị Tràng Duệ, khu 25ha tiếp giáp đường Nguyễn Trường Tộ. Tại phường Hồng Bàng có 2 khu, khu 15ha gần cầu Bính, khu 1,8ha tại đường Hồng Bàng.

Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, Hải Phòng dự kiến thu hồi 62,47ha đất bãi bồi sông Thái Bình tại xã Chí Minh, 3,68ha tại Núi Một phường Nguyễn Đại Năng, thu 53,4ha tại đồi Bắc Nội, 50ha tại đồi Ba Khe (cùng ở phường Nguyễn Trãi) và 27,67ha tại phía Đông núi Niêm Sơn Nội (xã Việt Khê). Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến thu hồi hàng loạt dự án kinh tế - xã hội các phục vụ mở rộng trường học, cơ sở khám chữa bệnh, khu văn hoá thể thao du lịch, hạ tầng kỹ thuật.

Từ khóa:

dự án đường Đông - Tây Hải Phòng dự án hạ tầng giao thông dự án phát triển đô thị Hải Phòng đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hải Phòng khu công nghiệp Tiên Lãng thu hồi đất Hải Phòng

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh sau 3 phiên giảm

Tài chính

2

Hai trung tâm khoa học dạng II của Việt Nam được UNESCO gia hạn

Kinh tế số

3

Trung Quốc đang nhập khẩu công cụ chip từ những thị trường nào?

Kinh tế số

4

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao lịch sử mới, giá dầu lao dốc 12% sau tin về eo biển Hormuz

Thế giới

5

Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do El Nino ngay từ giữa năm 2026

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy