Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Tập đoàn Vingroup trúng đấu giá khu đất hơn diện tích hơn 51 ha tại đảo Vũ Yên với số tiền hơn 4.841 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà ở thương mại…

Ngày 29/3, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định công nhận Tập đoàn Vingroup – Công ty CP là tổ chức trúng đấu giá khu đất tại đảo Vũ Yên - để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Theo đó, khu đất được quy hoạch thực hiện dự án nhà ở thương mại có tổng diện tích hơn 51,6ha tại đảo Vũ Yên (phường Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Trong đó, có hơn 47,28ha được thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, còn lại hơn 4,31ha đất giao thông kết nối khu vực lập quy hoạch không tính vào diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đã trúng đấu giá khu đất hơn 47,28ha để thực hiện dự án nhà ở thương mại với số tiền trúng đấu giá là hơn 4.841 tỷ đồng. Trong hơn 47,28ha đất đưa ra đấu giá, có hơn 21,53ha đất có mục đích sử dụng đất ở thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP. Hải Phòng ban hành quyết định giao đất để thực hiện dự án. Tại khu đất ở, dự kiến sẽ xây dựng 14 toà chung cư hỗn hợp cao tối đa 30 tầng nổi, một số công trình có tầng hầm tuỳ theo thiết kế.

Diện tích trúng đấu giá còn lại hơn 25,75ha là đất công viên (hơn 19,6ha) và đất giao thông nội bộ (hơn 6,1ha), người trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi công trình hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng, người trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao lại đất và các công trình này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, vận hành theo quy định.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng UBND phường Thuỷ Nguyên và cơ quan liên quan triển khai quyết định, hướng dẫn người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Tập đoàn Vigroup – Công ty CP nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trích nộp số tiền vào quỹ nhà ở địa phương. Thuế thành phố căn cứ hướng dẫn của Sở Tài chính, thông báo, đôn đốc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan.

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, triển khai đầu tư theo đúng quy hoạch và dự án được duyệt, đảm bảo tiến độ của dự án.