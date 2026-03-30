Trang chủ Bất động sản

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Nam Khánh

30/03/2026, 08:43

Tập đoàn Vingroup trúng đấu giá khu đất hơn diện tích hơn 51 ha tại đảo Vũ Yên với số tiền hơn 4.841 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà ở thương mại…

Khu đất Vingroup trúng đấu giá nằm trên đảo Vũ Yên (phường Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).
Khu đất Vingroup trúng đấu giá nằm trên đảo Vũ Yên (phường Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Ngày 29/3, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định công nhận Tập đoàn Vingroup – Công ty CP là tổ chức trúng đấu giá khu đất tại đảo Vũ Yên - để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Theo đó, khu đất được quy hoạch thực hiện dự án nhà ở thương mại có tổng diện tích hơn 51,6ha tại đảo Vũ Yên (phường Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Trong đó, có hơn 47,28ha được thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, còn lại hơn 4,31ha đất giao thông kết nối khu vực lập quy hoạch không tính vào diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đã trúng đấu giá khu đất hơn 47,28ha để thực hiện dự án nhà ở thương mại với số tiền trúng đấu giá là hơn 4.841 tỷ đồng. Trong hơn 47,28ha đất đưa ra đấu giá, có hơn 21,53ha đất có mục đích sử dụng đất ở thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP. Hải Phòng ban hành quyết định giao đất để thực hiện dự án. Tại khu đất ở, dự kiến sẽ xây dựng 14 toà chung cư hỗn hợp cao tối đa 30 tầng nổi, một số công trình có tầng hầm tuỳ theo thiết kế.

Diện tích trúng đấu giá còn lại hơn 25,75ha là đất công viên (hơn 19,6ha) và đất giao thông nội bộ (hơn 6,1ha), người trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi công trình hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng, người trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao lại đất và các công trình này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, vận hành theo quy định.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng UBND phường Thuỷ Nguyên và cơ quan liên quan triển khai quyết định, hướng dẫn người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Tập đoàn Vigroup – Công ty CP nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trích nộp số tiền vào quỹ nhà ở địa phương. Thuế thành phố căn cứ hướng dẫn của Sở Tài chính, thông báo, đôn đốc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan.

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, triển khai đầu tư theo đúng quy hoạch và dự án được duyệt, đảm bảo tiến độ của dự án.

Hải Phòng chấp thuận dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ

Hải Phòng thu hồi đất thực hiện 118 dự án, công trình

Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng dự án chung cư thương mại 40 tầng

Chung cư hỗn hợp dự án nhà ở thương mại khu đất Vũ Yên nghĩa vụ tài chính Tập đoàn Vingroup tiền trúng đấu giá

Bài toán đầu tư hấp dẫn tại Hòa Lạc với căn hộ cao cấp chuẩn Nhật Legacy Hinoiri

Dòng tiền đầu tư bất động sản có xu hướng dịch chuyển về những tài sản gắn với nhu cầu thực, có khả năng khai thác ổn định và tăng trưởng bền vững. Với định hướng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ và đô thị tri thức quy mô lớn phía Tây Hà Nội, Hòa Lạc hội tụ đầy đủ các nền tảng này, trở thành điểm đến tiềm năng của dòng vốn đầu tư dài hạn.

Thanh Phú Centre Point: Đô thị giao thương mới tại Tây TP.HCM

Thanh Phú Centre Point được phát triển tại Bến Lức (Tây Ninh), định hướng trở thành đô thị tích hợp, nơi hội tụ giao thương, trải nghiệm và đời sống cộng đồng tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Huế: Triển khai dự án nhà ở gần 1.200 tỷ đồng tại trung tâm thành phố

Dự án Vlasta Premier - Phú Hội được khởi công tại trung tâm thành phố Huế với quy mô 2 tòa căn hộ và 7 dãy nhà liền kề, dự kiến cung cấp 482 căn hộ cùng 55 căn nhà, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 1.800 người...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Xây dựng 2 bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản dành cho doanh nghiệp và cá nhân

Trước yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch và chuyên nghiệp của thị trường bất động sản, việc xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn chung cho hoạt động môi giới đang trở thành đòi hỏi cấp thiết…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

