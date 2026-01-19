Hải quan thu giữ hơn 4,8 tấn thực phẩm đông lạnh không nguồn gốc và thuốc lá lậu

Trong nửa tháng đầu năm 2026, một số đơn vị hải quan trên các tuyến biên giới thu giữ gần 5 tấn hàng hóa vi phạm, chủ yếu là thực phẩm đông lạnh không nguồn gốc và thuốc lá nhập lậu…

Cục Hải quan cho biết thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính và Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 của Cục Hải quan, lực lượng quản lý đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu.

Qua đó, phát hiện 4 vụ điển hình liên quan đến vận chuyển trái phép thực phẩm đông lạnh và lá thuốc lá không rõ nguồn gốc vào nội địa.

Cụ thể, vào 9 giờ 15 phút ngày 9/1/2026, tại khu vực chân cầu Khuân Tảy (mốc 1239), Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Chi cục Hải quan khu vực VI) phát hiện một đối tượng đang vác hàng qua biên giới trái phép.

“Lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao dịp cận Tết, các đối tượng đã thực hiện chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển qua các đường mòn, lối mở để đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc vào nội địa nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý hàng hóa nhập khẩu, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị tuồn ra thị trường tiêu thụ” (Cục Hải quan)

Kiểm tra cho thấy tang vật là 1.000 kg chân lợn đông lạnh đóng trong 50 bao, đã rã đông, bốc mùi, không có chứng từ hợp pháp. Toàn bộ số hàng vi phạm đã bị lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào ngày 8/1/2026, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) cũng phát hiện, thu giữ 220 kg xúc xích và lạp xưởng đông lạnh không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, vào ngày 14/1/2026, tại khu vực mốc 1318, xã Hoành Mô (Quảng Ninh), Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Chi cục Hải quan khu vực VIII) bắt giữ 304 kg xúc xích làm từ thịt lợn đã qua chế biến, bọc nilon, nhãn hiệu Trung Quốc và không có hóa đơn cũng như chứng từ hợp pháp với trị giá tang vật 48.640.000 đồng.

Đáng chú ý, rạng sáng cùng ngày, Tổ công tác do Hải quan cửa khẩu Pò Peo (Chi cục Hải quan khu vực XVI) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 99C-xxx.xx tại khu vực xã Trùng Khánh.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 3,335 tấn lá thuốc lá sấy khô không nhãn mác, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Theo đó, lái xe khai nhận được thuê vận chuyển số hàng này từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ. Toàn bộ tang vật và phương tiện đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Thực phẩm đông lạnh và lá thuốc lá lậu dịp cận Tết. Nguồn Cục Hải quan

Cục Hải quan cho biết giai đoạn cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân cùng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thường tăng mạnh, kéo theo nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các mặt hàng bị nhắm tới chủ yếu là rượu, bia, sữa, đường cát, thuốc lá ngoại, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm – đặc biệt là thực phẩm đông lạnh – cùng các loại pháo nổ, pháo hoa, tập trung trên nhiều tuyến, nhất là khu vực biên giới đất liền phía Bắc.

Những vụ việc trên không chỉ là lời cảnh báo đối với các đối tượng có ý định lợi dụng dịp Tết để buôn lậu, kinh doanh thực phẩm bẩn, pháo nổ, pháo hoa và hàng hóa không rõ nguồn gốc, mà còn cho thấy sự quyết liệt của lực lượng Hải quan trong việc siết chặt kiểm soát, bảo vệ sức khỏe người dân và giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới.