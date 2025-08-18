Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Hai quỹ thuộc VinaCapital không mua được hết cổ phiếu KDH như đã đăng ký

Hà Anh

18/08/2025, 09:11

Từ ngày 16/7- 14/8/2025, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital thông báo đã mua 141.000 cổ phiếu KDH theo phương thức khớp lệnh trên tổng số 500.000 cổ phiếu đã đăng ký trước đó.

Sơ đồ giá cổ phiếu KDH trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu KDH trên TradingView.

Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital và Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 16/7/2025 đến 14/8/2025, quỹ thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital thông báo đã mua 141.000 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên tổng số 500.000 cổ phiếu đã đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, quỹ này đã tăng sở hữu cổ phiếu KDH từ hơn 1,6 triệu cổ phiếu, chiếm 0,162% lên hơn 1,9 triệu cổ phiếu, chiếm 0,1738% (do có nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch).

Tương tự, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital đã mua vào 800.500 cổ phiếu KDH trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu được tăng từ hơn 1,6 triệu cổ phiếu KDH, chiếm 0,1622% lên hơn 2,6 triệu cổ phiếu, chiếm 0,2327% vốn tại KDH (do có nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch).

Nguyên nhân cả hai quỹ thuộc Vinacapital nêu trên không hoàn tất các giao dịch mua cổ phiếu như đã đăng ký là do diễn biến của thị trường chưa phù hợp.

Mới đây, một quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital vừa đăng ký mua vào 850.000 cổ phiếu KDH nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. 

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 12/8/2025 đến ngày 10/9/2025.

Nếu giao dịch thành công, quỹ này sẽ tăng sở hữu cổ phiếu KDH từ 616.410 cổ phiếu, chiếm 0,0549% lên gần 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 0,1307% vốn tại KDH.

Ở chiều ngược lại, ông Huỳnh Chí Tâm- Người phụ trách Quản trị công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin của Nhà Khang Điền đã đăng ký bán ra 60.000 cổ phiếu KDH nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 7/8/2025 đến ngày 5/9/2025.

Nếu thành công, ông Tâm sẽ giảm sở hữu từ 358.400 cổ phiếu KDH, chiếm 0,032% xuống còn 298.400 cổ phiếu, chiếm 0,027% tại KDH.

Vừa qua, VCSC đã tham gia cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư của KDH vào ngày 12/8, với những điểm chính sau. Cuộc họp tập trung vào cập nhật các dự án trọng điểm của KDH. Nhìn chung, kế hoạch của KDH về việc mở bán/bàn giao Gladia và các dự án trung hạn phù hợp với kỳ vọng của VCSC. 

Qua đó, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với các dự báo 2025 của VCSC cho KDH, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025: Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu và lợi nhuận chủ yếu đến từ việc bàn giao căn hộ tại dự án The Privia (100% đã bán và phần lớn đã được bàn giao tính đến cuối quý 2/2025 so với khoảng 60% đã bàn giao tính đến cuối năm 2024).

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025: Theo KDH, công ty đã nhận được vài trăm lượt đặt chỗ tại dự án ‘Gladia by the Waters’ (Gladia) và dự kiến sẽ bán khoảng một nửa số căn thấp tầng trong thời gian còn lại của năm 2025.

Ngoài ra, KDH có kế hoạch bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng cho cả Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng và The Solina từ quý 3/2025, với mục tiêu mở bán vào năm 2027.

VCSC cũng cập nhật các dự án KDH như sau:

- The Privia (1,8 ha, 1.043 căn hộ): Đã hoàn tất bàn giao. Sổ hồng đã được cấp cho 70% số căn, và đang tiếp tục cấp sổ cho các căn còn lại.

- Gladia by the Waters (11,8 ha; Liên doanh với Keppel, KDH sở hữu 51%):

+ Thấp tầng (226 biệt thự & nhà phố): Dự kiến mở bán chính thức vào tháng 9/2025. Dự án hiện đang trong giai đoạn nhận đặt chỗ cho các căn thấp tầng (đã hoàn thành xây dựng), sau khi nhà mẫu khai trương vào ngày 20/7 và giấy phép bán hàng được cấp vào cuối tháng 6/2025.

+ Cao tầng (khoảng 600 căn hộ): Dự kiến khởi công xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2026 và mở bán trong 6 tháng cuối năm 2026.

- Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (109,9 ha, trong đó khoảng 89 ha cho Giai đoạn 1): Đã có giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng Giai đoạn 1, dự kiến mở bán vào năm 2027.

- The Solina (16,5 ha, khoảng 500 biệt thự & nhà phố và khoảng 300 căn hộ): Đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất & giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng cho Giai đoạn 1 (khoảng 13 ha), dự kiến mở bán vào 6 tháng cuối năm 2027.

- Bình Trưng (khoảng 18 ha, thấp tầng & cao tầng): Đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý/cấp phép.

- Phong Phú 2 (khoảng 40 ha, thấp tầng & cao tầng): Đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý/cấp phép.

- Tân Tạo (khu đô thị khoảng 330 ha): Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư & quy hoạch 1/500, đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.

KDH Quỹ ngoại VinaCapital

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: