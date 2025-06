Quỹ ngoại Dragon Capital bán 1,1 triệu cổ phiếu KDH

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 9/6/2025, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 1,1 triệu cổ phiếu KDH - trong đó, quỹ Hanoi Investment Holdings Limited bán ra 400.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 400.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 300.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ gần 91,9 triệu cổ phiếu xuống còn gần 90,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,0853% xuống còn 8,9765% vốn tại Nhà Khang Điền.

Tạm tính giá cổ phiếu KDH theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 9/6/2025 là 29.850 đồng/cổ phiếu, ước tính Dragon Capital đã thu về hơn 32,8 tỷ đồng.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 17/4/2025 đến ngày 16/5/2025, hai quỹ thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital đã đăng ký mua vào lần lượt 1 triệu và 500.000 cổ phiếu KDH nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, kết thúc khoảng thời gian giao dịch nêu trên, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital chỉ mua được 130.500 cổ phiếu và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital mua được 140.000 cổ phiếu. Nguyên nhân là do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Nhà Khang Điền từ 0,1491% (hơn 1,5 triệu cổ phiếu) lên 0,162% (hơn 1,6 triệu cổ phiếu. Còn Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital tăng tỷ lệ sở hữu từ 0,1484% (1,5 triệu cổ phiếu) lên 0,1622% (1,64 triệu cổ phiếu).

Kết thúc quý 1/2025, KDH ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 709,9 tỷ đồng, tăng 112,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khấu trừ các khoản thuế phí, KDH báo lãi ròng gần 118,7 tỷ đồng, tăng 85,5%, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt gần 122 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 63 tỷ), tương ứng tăng 92%.

Theo giải trình từ phía công ty,trong quý 1/1015, nhóm công ty có khoản tăng lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ với giá trị khoảng 132 tỷ, bù trừ với khoản tăng chi phí tài chính và chi phí bán hàng với giá trị lần lượt là 36 tỷ và 47 tỷ đồng.

Được biết, VCSC tiếp tục duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu KDH, với giá mục tiêu gần như không đổi ở mức 41.700 đồng/cổ phiếu, do VCSC điều chỉnh thời điểm mở bán dự án KCN Lê Minh Xuân Mở rộng sang năm 2027 (so với dự báo trước đó là năm 2026) và số dư nợ ròng ghi nhận tăng vào cuối quý 1/2025. Các yếu tố trên phần lớn được bù đắp bởi tác động tích cực của việc VCSC cập nhật giá mục tiêu của VCSC sang giữa năm 2026.

Đối với năm 2025, VCSC nhìn chung giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS của VCSC ở mức 949 tỷ đồng (+17% YoY), do được thúc đẩy bởi: (1) dự báo của VCSC về việc công ty sẽ mở bán phần thấp tầng của dự án Gladia (trước đây được biết đền là dự án liên doanh với Keppel tại TP Thủ Đức, TP. HCM; KDH sở hữu 51% cổ phần), và (2) hoạt động bàn giao các căn hộ còn lại tại The Privia (quận Bình Tân, TP.HCM; tổng cộng khoảng 1.040 căn cao tầng; đã bán 100% và đã bàn giao khoảng 90% tính đến cuối quý 1/2025).

Đối với năm 2026, VCSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS sẽ tăng 11% YoY, nhờ được hỗ trợ bởi hoạt động mở bán dự kiến tại The Solina (hiện đang trong quá trình san lấp và thi công hạ tầng) và dự báo của VCSC về việc bàn giao tại Gladia. Tuy nhiên, VCSC điều chỉnh giảm 14% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2026 của VCSC, chủ yếu do VCSC dời thời điểm mở bán dự kiến của KCN Lê Minh Xuân Mở rộng sang năm 2027 (so với giả định trước đó của VCSC là năm 2026).

Theo VCSC, với uy tín thương hiệu mạnh của KDH và triển vọng phục hồi dự kiến của thị trường BĐS, VCSC dự báo doanh số bán hàng trung bình giai đoạn 2025–26 của KDH sẽ đạt khoảng 5,4 nghìn tỷ đồng/năm (so với mức cơ sở thấp 900 tỷ đồng của năm 2024), nhờ được thúc đẩy bởi các đợt mở bán dự án mới dự kiến của công ty.

VCSC cho biết KDH hiện đang giao dịch với P/B dự phóng các năm 2025/26 lần lượt ở mức 1,6 lần/1,5 lần (dựa theo dự báo của VCSC), thấp hơn so với mức P/B trung bình 3 năm là 2,0 lần. VCSC cho rằng đây là mức hấp dẫn khi xét đến quỹ đất giá trị lớn của công ty tại TP.HCM. Tuy nhiên, rủi ro đối với KDH là việc mở bán các dự án quy mô lớn như Tân Tạo diễn ra chậm hơn dự kiến.