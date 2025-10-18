Haier MultiWash: Công nghệ giặt giũ thông minh - Kỷ nguyên mới cho cuộc sống hiện đại

MultiWash - máy giặt 3 lồng tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, kết hợp công nghệ AI và thiết kế ứng dụng cao, tối ưu trải nghiệm sống hiện đại.

Trong thời đại mà công nghệ không chỉ còn là “xa xỉ phẩm” mà đã trở thành một phần tất yếu của đời sống, người tiêu dùng hiện đại ngày càng tìm kiếm những sản phẩm vừa thông minh, vừa thực sự hữu dụng. Ở góc độ này, Haier – tập đoàn gia dụng số 1 toàn cầu tiếp tục chứng minh vị thế tiên phong khi giới thiệu tại Việt Nam dòng máy giặt thông minh 3 lồng tích hợp Haier MultiWash, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành hàng gia dụng.

MultiWash không chỉ là một thiết bị giặt giũ đó là một hệ sinh thái công nghệ tinh gọn, kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng vận hành êm ái, cùng tính ứng dụng vượt trội trong từng chi tiết thiết kế.

MultiWash với ngăn tự động phân bổ dung tích lớn, một lần đổ sử dụng được nhiều lần cho cả 3 lồng giặt.

KHI “THÔNG MINH” KHÔNG CHỈ LÀ CÔNG NGHỆ, MÀ LÀ SỰ THẤU HIỂU NGƯỜI DÙNG

Điểm ấn tượng đầu tiên của Haier MultiWash nằm ở thiết kế 3 lồng giặt trong cùng một thân máy nhỏ gọn, một bước đột phá chưa từng có trong phân khúc máy giặt gia đình tại Việt Nam.

Hai lồng nhỏ (1kg) phía trên được thiết kế riêng cho đồ lót, vớ hoặc quần áo trẻ em, giúp người dùng dễ dàng phân loại quần áo để tránh lây nhiễm chéo. Trong khi đó, lồng lớn (12kg) bên dưới xử lý toàn bộ khối lượng quần áo gia đình, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

Điều khiến sản phẩm trở nên “thông minh đúng nghĩa” nằm ở hệ thống điều khiển và vận hành được tối ưu bởi AI:

AI tự động phân bổ điện, nước và chất giặt xả, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm lãng phí và đảm bảo hiệu quả giặt tối đa.

3 ngăn phân bổ riêng biệt cho nước giặt 1,5L, nước xả 1L và nước giặt đồ lót 0,5L, AI sẽ định lượng chính xác cho từng chu trình loại bỏ hoàn toàn rủi ro “giặt quá tay”.

Kết nối Wi-Fi cho phép người dùng điều khiển máy từ xa qua ứng dụng, theo dõi tiến trình giặt hoặc lên lịch giặt theo thói quen cá nhân.

MultiWash cho phép người dùng theo dõi và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ – KHI CÔNG NGHỆ LÀM NÊN GIÁ TRỊ SONG

Nếu như các thế hệ máy giặt trước đây chỉ đơn thuần làm sạch, thì MultiWash tiến xa hơn: Nó tinh chỉnh trải nghiệm giặt giũ để phù hợp với từng phong cách sống khác nhau.

Với gia đình có trẻ nhỏ, hai lồng giặt nhỏ tích hợp tia UV diệt khuẩn giúp khử trùng quần áo, loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi – một chi tiết nhỏ nhưng đặc biệt hữu ích trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và vệ sinh.

Với những người độc thân hoặc các cặp đôi bận rộn, việc phân loại đồ giặt như đồ thể thao, đồ màu, đồ lót được tối ưu hoá nhờ các các chương trình giặt đồ lót, giặt đồ thể thao chuyên dụng, hay thậm chí có thể chọn vết bẩn đối với các loại quần áo đặc biệt.

Thêm vào đó, những chi tiết nhỏ của máy giúp tối ưu cho người dùng một cách hiệu quả, ví dụ như, máy tích hợp tia nước tự động vệ sinh ron cửa sau khi giặt, hạn chế vi khuẩn tích tụ trong ron cửa, đèn chiếu sáng bên trong lồng giặt dễ dàng lấy quần áo mà không bị sót, khoá trẻ em, kết nối wifi nhằm điều khiển dễ dàng.

MultiWash còn được tích hợp công nghệ giặt sạch sâu bằng bọt khí và tia phun nước áp lực cao, giúp dung dịch giặt thẩm thấu nhanh vào từng sợi vải, đánh bay bụi bẩn mà vẫn dịu nhẹ với chất liệu. Các chương trình giặt chuyên dụng cho đồ thể thao, đồ trẻ em hoặc đồ nhạy cảm giúp quần áo luôn được bảo vệ tối đa.

Haier áp dụng chính sách bảo hành đặc biệt cho máy giặt 3 lồng tích hợp MultiWash.

Không chỉ vậy, Haier hiểu rằng một sản phẩm công nghệ cao chỉ thực sự “đáng giá” khi đi cùng sự an tâm dài lâu. Vì thế, thương hiệu này mang đến chính sách bảo hành VIP CARE độc quyền:

Bảo hành thân máy 4 năm;

Động cơ và bảng điều khiển: Trọn đời;

Dịch vụ hỗ trợ trong vòng 24 giờ, kèm 1 đổi 1 trong 90 ngày nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.

Những chính sách này thể hiện triết lý bền vững của Haier: Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại sự an tâm và nâng tầm chất lượng sống cho người dùng.

Với những ưu điểm vượt trội cả về thiết kế, công nghệ lẫn trải nghiệm thực tế, Haier MultiWash đang được giới chuyên môn đánh giá là “bước ngoặt” của ngành gia dụng 2025, hứa hẹn dẫn đầu xu hướng máy giặt thông minh tại Việt Nam. Sản phẩm hiện được phân phối độc quyền tại hệ thống Điện Máy Xanh trên toàn quốc, cùng chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng trải nghiệm sớm.

Haier MultiWash – Khi công nghệ không chỉ làm sạch quần áo, mà còn chạm đến từng khoảnh khắc trong cuộc sống hiện đại.