Haier ra mắt máy giặt 3 lồng tích hợp đầu tiên tại Việt Nam
Khánh Huyền
26/09/2025, 08:00
Haier ra mắt MultiWash - máy giặt 3 lồng tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm giặt giũ thông minh đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình hiện đại.
ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ GIẶT – HAIER RA MẮT MULTIWASH TẠI VIỆT NAM
Tháng 9/2025 này, Haier - tập đoàn gia dụng số 1 toàn cầu – chính thức giới thiệu tại Việt Nam sản phẩm máy giặt 3 lồng tích hợp đầu tiên mang tên Multi Wash. Đây là bước đi đột phá của thương hiệu trong việc tái định nghĩa trải nghiệm giặt giũ, khi lần đầu tiên người tiêu dùng có thể giặt cùng lúc nhiều loại quần áo riêng biệt chỉ trên một thiết bị.
MultiWash được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của người bận rộn, hộ gia đình trẻ và gia đình có trẻ nhỏ, vốn thường xuyên đối mặt với bài toán giặt giũ nhiều loại vải vóc khác nhau.
Với thiết kế 3 lồng giặt, trong đó hai lồng nhỏ phía trên (1kg) chuyên dùng cho đồ lót, vớ hoặc quần áo trẻ em, còn lồng lớn phía dưới (12kg) dành cho đồ gia đình, MultiWash giúp phân loại và xử lý quần áo dễ dàng, nhanh chóng.
Kiểu dáng hiện đại, bảng điều khiển cảm ứng trực tiếp trên cửa kính, cách dùng màu trắng làm chủ đạo kết hợp với cách sắp xếp lồng giặt gợi liên tưởng đến nhân vật hoạt hình nổi tiếng Mickey Mouse, khiến sản phẩm vừa gần gũi vừa khác biệt.
Không chỉ đơn thuần là một chiếc máy giặt, MultiWash được Haier định vị như một giải pháp công nghệ toàn diện nhằm nâng cao chất lượng sống, đáp ứng tiêu chí tiện ích – an toàn – bền bỉ cho người dùng Việt.
CÔNG NGHỆ “CHẠM” CHUẨN QUỐC TẾ – LÝ DO MULTIWASH TẠO NÊN CƠN SỐT
Điểm khiến Multi Wash nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường nằm ở những công nghệ tiên phong mà sản phẩm tích hợp. Trước hết, bảng điều khiển cảm ứng trên mặt kính cho trải nghiệm hiện đại, khi chỉ cần chạm nhẹ là toàn bộ giao diện hiển thị lập tức sáng lên, dễ dàng thao tác. Đây là thiết kế đang dẫn đầu xu hướng toàn cầu, nâng tầm trải nghiệm sử dụng.
Bên cạnh đó, hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đóng vai trò trung tâm. AI cho phép 3 lồng giặt vận hành cùng lúc hoặc độc lập, chỉ với một đường cấp điện và nước duy nhất. Máy sẽ tính toán, phân bổ nước thông minh cho từng lồng, ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm chéo giữa các loại quần áo. Đây là ưu điểm vượt trội so với các dòng máy giặt truyền thống vốn khó đảm bảo được sự tách biệt hoàn toàn.
Thiết kế triệt tiêu lực rung cũng là điểm nhấn. Hai lồng giặt nhỏ phía trên được bố trí đóng vai trò cân bằng chuyển động cho lồng lớn phía dưới, nhờ đó MultiWash vận hành êm ái ngay cả khi cả 3 lồng đều đầy tải. Sự ổn định này giúp kéo dài tuổi thọ máy, đồng thời tạo sự yên tâm cho người dùng trong môi trường đô thị hiện đại.
Một điểm cộng khác là ngăn phân bổ giặt xả thông minh gồm 3 hộc riêng: nước giặt, nước xả và nước giặt đồ lót. Người dùng chỉ cần đổ đầy một lần, hệ thống AI sẽ tự động phân bổ lượng dung dịch phù hợp cho từng lồng giặt, tối ưu hóa hiệu quả làm sạch mà không tốn thời gian canh chỉnh.
Những tính năng trên giúp MultiWash phù hợp với nhiều đối tượng như người độc thân hoặc cặp đôi dễ dàng giặt riêng đồ lót, vớ hoặc quần áo trắng để tránh nhiễm khuẩn và lem màu. Với gia đình có trẻ nhỏ có thể giặt riêng đồ em bé ở lồng nhỏ với chế độ UV kháng khuẩn, bảo vệ làn da nhạy cảm. Hoặc người bận rộn sẽ tiết kiệm thời gian nhờ khả năng giặt song song 3 lồng, không cần chờ đợi tuần tự.
Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế tối ưu và công nghệ thông minh, MultiWash không chỉ giải quyết “nỗi đau giặt giũ” của nhiều hộ gia đình, mà còn góp phần nâng chuẩn công nghệ giặt tại Việt Nam.
DỊCH VỤ HẬU MÃI VƯỢT TRỘI – KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ HAIER TẠI VIỆT NAM
Một câu hỏi thường được đặt ra là: “Với nhiều công nghệ tích hợp, liệu sản phẩm có mong manh?” Haier đã giải đáp bằng chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi vượt trội.
Cụ thể, MultiWash đi kèm gói bảo hành toàn diện: Bảo hành thân máy 4 năm, bảo hành động cơ trọn đời và bảo hành bảng điền khiển cảm ứng trọn đời. Đây là cam kết mạnh mẽ chưa từng có, nhằm mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng. Ngoài ra, Haier cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 24h và chính sách 1 đổi 1 trong 90 ngày, bảo đảm mọi trải nghiệm của khách hàng đều được bảo vệ.
Với Multi Wash, Haier một lần nữa thể hiện vị thế tiên phong công nghệ gia dụng toàn cầu, đồng thời khẳng định sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam – nơi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm hiện đại, tiết kiệm thời gian và an toàn cho sức khỏe.
Sự xuất hiện của Multi Wash – máy giặt 3 lồng tích hợp đầu tiên tại Việt Nam – không chỉ đánh dấu một bước tiến mới của Haier, mà còn mở ra xu hướng mới trong thói quen giặt giũ của người Việt. Với thiết kế khác biệt, công nghệ AI thông minh và chính sách hậu mãi vượt trội, sản phẩm hứa hẹn sẽ trở thành chuẩn mực mới cho ngành điện máy.
Multi Wash không đơn thuần là một thiết bị gia dụng, mà là lời khẳng định mạnh mẽ: công nghệ có thể nâng cao chất lượng sống và kiến tạo tương lai tiện nghi cho mọi gia đình Việt.
