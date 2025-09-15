Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Thế giới

Hàn Quốc hủy kế hoạch tăng thuế đối với lãi chứng khoán

Ngọc Trang

15/09/2025, 13:55

Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng vấp phải sự phản đối từ nhóm cử tri quan trọng nhất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trong đó có nhiều người là nhà đầu tư cá nhân...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Chính phủ Hàn Quốc vừa hủy bỏ kế hoạch gây tranh cãi về việc hạ ngưỡng thu nhập chịu thuế đối với nhà đầu tư chứng khoán nước này.

Đây là động thái đảo ngươc chính sách lớn đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6.

Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng vấp phải sự phản đối từ nhóm cử tri quan trọng nhất của ông Lee, trong đó có nhiều người là nhà đầu tư cá nhân.

Đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/9), thị trường chứng khoán Hàn Quốc lập kỷ lục mới khi chỉ số KOSPI tăng 0,7%, kéo dài chuỗi phiên tăng điểm từ tuần trước nhờ thông tin về việc kế hoạch điều chỉnh chính sách thuế được hủy bỏ. Nhờ nỗ lực cải cách doanh nghiệp và sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu, KOSPI đã tăng khoảng 42% từ đầu năm đến nay, nằm trong các chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới.

Nằm trong kế hoạch được đề xuất ban đầu, ngưỡng thu nhập từ đầu tư chứng khoán phải chịu thuế thu nhập sẽ giảm từ 5 tỷ won (3,59 triệu USD) xuống còn 1 tỷ won (717.535 USD). Điều này làm dấy lên hoài nghi về cam kết phục hồi thị trường chứng khoán của Chính phủ Hàn Quốc. Đề xuất này đã châm ngòi cho một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc hồi đầu tháng 8, làm “bốc hơi” hàng tỷ USD vốn hóa.

Đề xuất thay đổi chính sách thuế trên nằm trong nỗ lực tăng thu ngân sách và bù đắp áp lực kinh tế từ việc Mỹ tăng thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Tổng thống Lee đã thay đổi lập trường sau khi đề xuất này bị chỉ trích là làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và kìm hãm hoạt động của thị trường chứng khoán Hàn Quốc - vốn là một trong những thị trường hoạt động tốt nhất thế giới từ đầu năm đến nay.

“Sự thay đổi quá lớn về chính sách thuế với thu nhập từ đầu tư chứng khoán không chỉ phản ánh sự thiếu nhất quán trong chính sách mà còn phơi bày những lỗ hổng lớn về thu nhập đối với cổ đông doanh nghiệp. Điều này đã khiến các nhà đầu tư cá nhân lo sợ và bán tháo ồ ạt. Các cải cách thuế trong tương lai cần phải sắc bén hơn để tránh lặp lại những sai lầm như vây”, nhà kinh tế Hyosung Kwon tại Bloomberg Economics nhận xét.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Lee cam kết sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ thị trường chứng khoán. Do đó, ông dự kiến sẽ đưa ra một số giải pháp hỗ trợ huy động vốn, đồng thời ưu tiên các chính sách củng cố hệ thống tài chính.

Việc hủy bỏ chính sách thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán đánh dấu phép thử đầu tiên đối với khả năng cân bằng giữa các yêu cầu tài khóa và cam kết chính trị của ông Lee. Việc này cũng phản ánh tầm ảnh hưởng của các nhà đầu tư cá nhân tại Hàn Quốc - lực lượng hùng hậu góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán nước này trong những năm gần đây.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc hiện có khoảng 14 triệu nhà đầu tư cá nhân, chiếm 2/3 các giao dịch cổ phiếu hàng ngày.

Theo dữ liệu từ ngân hàng Goldman Sachs, tuần trước, chỉ số KOSPI ghi nhận dòng vốn ngoại đổ vào mạnh nhất kể từ năm 2013. Các nhà đầu tư toàn cầu đã mua ròng 4 nghìn tỷ won cổ phiếu trong KOSPI, chủ yếu là cổ phiếu công nghệ.

Mục tiêu chỉ số KOSPI đạt 5.000 điểm - tăng gấp rưỡi so với hiện nay, là một mục tiêu mà Tổng thống Lee đã cam kết sẽ đạt được trong nhiệm kỳ của ông - "không thể cùng tồn tại với việc áp thuế với thu nhập 1 tỷ won từ đầu tư cổ phiếu”, Jung Eui-jung, người đứng đầu tổ chức Korea Stockholders Alliance, phát biểu tại một cuộc họp báo đầu tháng này.

Đây không phải lần đầu tiên các nhà đầu tư cá nhân làm thay đổi định hướng chính sách thuế tại Hàn Quốc. Cuối năm ngoái, đảng Dân chủ của ông Lee cũng đã phải đồng ý với đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc lúc đó là ông Yoon Suk Yeol về việc bãi bỏ thuế đối với thu nhập từ đầu tư tài chính sau khi vấp phải sự phản đối từ các nhà đầu tư cá nhân.

Từ khóa:

đầu tư chứng khoán Hàn Quốc Thuế thu nhập

