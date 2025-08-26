Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Thế giới

Hàn Quốc rót tiền ồ ạt vào Mỹ, Tổng thống Trump vẫn tuyên bố giữ nguyên thuế quan

Bình Minh

26/08/2025, 10:16

Trong chuyến thăm này, chính quyền Tổng thống Lee dự kiến sẽ công bố cam kết tổng số vốn đầu tư mới khoảng 150 tỷ USD của các công ty Hàn Quốc rót vào Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25/8/2025 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25/8/2025 - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối điều chỉnh thỏa thuận thuế quan với Hàn Quốc, dù Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ra sức vận động trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo - hãng tin Bloomberg đưa tin. Tuyên bố này được đưa ra dù phía Hàn Quốc cam kết mua thêm hàng trăm máy bay Boeing và rót thêm hàng trăm tỷ vốn đầu tư vào Mỹ.

Sau cuộc gặp với ông Lee tại Nhà Trắng vào ngày 25/8, ông Trump bày tỏ lạc quan về tăng cường hợp tác Mỹ - Hàn trong vấn đề Triều Tiên, phòng thủ tập thể và đóng tàu, nhưng thỏa thuận thương mại trong đó Mỹ áp thuế quan 15% lên hàng hóa Hàn Quốc sẽ không thay đổi. “Chúng tôi giữ nguyên lập trường của mình. Họ sẽ chấp nhận thỏa thuận mà họ đã nhất trí”, ông Trump nói với các nhà báo.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp, và ông Trump ca ngợi ông Lee là một “người đại diện rất tuyệt vời cho Hàn Quốc”. “Chúng tôi có thể cùng nhau đạt bước tiến lớn trong vấn đề Triều Tiên”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục trước đó, với sự hiện diện của ông Lee.

Trong chuyến thăm Mỹ lần này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng dành cho người đồng cấp Mỹ nhiều lời ca ngợi, từ sự tăng điểm của chứng khoán Mỹ, cách trang trí trong Phòng Bầu dục, cho tới nỗ lực gìn giữ hòa bình của ông Trump. Ông Lee cũng đề nghị ông Trump quan tâm tới việc chấm dứt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Trump nói rằng ông muốn có một cuộc gặp nữa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và cả hai đã trở nên "”rất thân thiện” trong hai cuộc gặp thượng đỉnh trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Ông Trump cũng chúc mừng ông Lee về việc ông đắc cử tổng thống Hàn Quốc và nói “chúng tôi ủng hộ ông 100%”.

Cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí về một thỏa thuận hợp tác Mỹ - Hàn trong lĩnh vực đóng tàu, với việc ông Trump cam kết mua tàu từ Hàn Quốc và ông Lee thừa nhận mong muốn của ông Trump là có doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc hoạt động ở Mỹ, sử dụng lao động Mỹ.

Theo tin từ hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, trong chuyến thăm này, chính quyền tổng thống Lee dự kiến sẽ công bố cam kết tổng số vốn đầu tư mới khoảng 150 tỷ của các công ty Hàn Quốc rót vào Mỹ. Trong một tuyên bố, hãng xe Hàn Quốc Hyundai tuyên bố sẽ nâng mức đầu tư vào Mỹ lên 26 tỷ USD từ dự kiến 21 tỷ USD trước đó.

Cuộc gặp này giữa hai vị Tổng thống diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài về thương mại giữa hai đồng minh lâu năm.

Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại vào phút chót vào cuối tháng 7, cho phép Hàn Quốc tránh được mức thuế đối ứng 25% mà Trump đã công bố hồi đầu tháng 4. Nhưng từ đó đến nay, giới chức chức chính quyền ông Trump phát tín hiệu không hài lòng về các điều khoản của thỏa thuận, đồng thời muốn ràng buộc phía Hàn Quốc vào các chi tiết cụ thể của kế hoạch đầu tư 350 tỷ USD mà Hàn Quốc đã cam kết rót vào Mỹ như một phần của thỏa thuận.

Cũng trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Lee, Korean Air công bố đơn hàng mua 103 máy bay Boeing, đánh dấu đơn hàng lớn nhất trong lịch sử của hãng hàng không Hàn Quốc này. Trước đó, vào tháng 3, Korean tuyên bố mua 50 máy bay Boeing.

Hàn Quốc là đối tác thương mại mới nhât của Mỹ công bố thỏa thuận mua máy bay Boeing kể từ khi ông Trump đưa ra kế hoạch thuế quan đối ứng. Các đơn hàng này đang giúp Boeing đẩy mạnh doanh số trong năm, vượt qua đối thủ châu Âu Airbus.

