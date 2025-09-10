Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Thế giới

Thỏa thuận đầu tư 350 tỷ USD giữa Hàn Quốc và Mỹ gặp khó

Bình Minh

10/09/2025, 14:00

Mỹ và Hàn Quốc đang rơi vào thế bế tắc trong việc cụ thể hóa một quỹ đầu tư trị giá 350 tỷ USD mà hai nước đã nhất trí như một phần trong thỏa thuận thương mại song phương...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cảnh báo rằng ngay cả thỏa thuận đối tác đóng tàu giữa Seoul và Washington cũng có thể gặp rủi ro nếu hai bên không thể thu hẹp được những khác biệt.

Phát biểu tại một diễn đàn vào ngày 9/9, ông Kim Yong-beom - Giám đốc phụ trách chính sách quốc gia của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc - cho biết Seoul đã nhấn mạnh với phía Mỹ rằng nước này không thể chấp nhận các điều khoản giống như thỏa thuận đầu tư 550 tỷ USD mà Nhật Bản đã hoàn tất với Mỹ vào tuần trước. Lý do mà vị quan chức này đưa ra là khác biệt về quy mô nền kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như những ảnh hưởng tiềm ẩn đến thị trường ngoại hối.

“Nếu không có một thỏa thuận, sẽ khó để dự án MASGA có thể khởi động”, ông Kim nói, đề cập đến “Make American Shipbuing Great Again” (tạm dịch: “Đưa ngành đóng tàu của Mỹ vĩ đại trở lại”) - một khẩu hiệu mà Seoul đưa ra cho việc hỗ trợ Mỹ phục hưng ngành đóng tàu. Ông Kim nói Mỹ đã đề xuất với Hàn Quốc một dự thảo thỏa thuận tương tự như những gì mà phía Nhật Bản đã chấp thuận, nhưng Seoul giữ quan điểm là không thể chấp thuận những điều khoản như thế.

“Thực tế của Hàn Quốc và Nhật Bản về cơ bản là khác biệt”, ông Kim nói, đề cập đến việc Nhật Bản có các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ và vai trò của đồng yên là một đồng tiền dự trữ.

Cũng theo ông Kim, việc xác định xem bên nào sẽ đưa ra các quyết định đầu tư của quỹ đầu tư chung là một việc quan trọng, nhưng đối với Hàn Quốc, vấn đề cấp bách hơn là xác định làm thể nào để đảm bảo an toàn và quản lý số vốn 350 tỷ USD khỏi những biến động trên thị trường ngoại hối.

Quỹ đầu tư 350 tỷ USD là trụ cột chính trong thỏa thuận thương mại mà theo đó Mỹ sẽ áp thuế quan đối ứng 15% lên hàng hóa Hàn Quốc, giảm từ mức 25% ban đầu, để đổi lấy việc Hàn Quốc rót số vốn đầu tư đó vào Mỹ. Tuy nhiên, hai nước còn chưa thống nhất được việc quỹ này sẽ vận hành như thế nào. Tháng trước, ông Kim nói cam kết đầu tư của Hàn Quốc sẽ có cấu trúc chủ yếu dưới dạng bảo lãnh vốn vay thay vì bơm vốn đầu tư trực tiếp.

Việc vạch ra chi tiết cho kế hoạch đầu tư nói trên lâm bế tắc trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ - Hàn xuất hiện một số căng thẳng khác. Việc nhà chức trách Mỹ bắt giữ hàng trăm người Hàn Quốc bị cho là nhập cư trái phép làm việc tại nhà một máy pin của hãng xe Hyundai ở bang Georgia mới đây có thể sẽ khiến các công ty Hàn Quốc dè dặt hơn trong việc đầu tư vào Mỹ cho dù Chính phủ ở Seoul khuyến khích họ.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều hành thực thi thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Nhật Bản.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật, theo đó Mỹ giảm thuế quan cho hàng hóa Nhật về 15% và Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, được ký kết vào tháng 7. Nhưng sau đó, phải mất nhiều tuần thỏa thuận mới được cụ thể hóa và hoàn tất, do có nhiều bất đồng giữa hai bên. Một biên bản ghi nhớ nêu chi tiết về cam kết đầu tư nói rằng Mỹ có thể tăng thuế quan đối với hàng hóa Nhật nếu Tokyo không rót vốn vào các dự án đầu tư mà ông Trump lựa chọn.

Ông Trump hiện chưa ký sắc lệnh điều hành giảm thuế quan cho Hàn Quốc như đã nhất trí, và hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán ở cấp công tác kể từ sau khi đạt thỏa thuận thương mại vào tháng 7. Giống như Nhật Bản thời gian qua, Hàn Quốc mong mỏi nhất là được Mỹ giảm thuế quan ô tô, nhưng không vì thế mà Seoul vội vã.

“Ngành công nghiệp ô tô có vai trò quan trọng, và thu hẹp chênh lệch thuế quan cũng là việc quan trọng, nhưng con số 350 tỷ USD có thể gây ra một cú sốc lớn đối với toàn bộ nền của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không vội chỉ để được giảm thuế quan ô tô”, ông Kim nhấn mạnh.

Làn sóng sa thải ở các công ty dầu khí lớn

Làn sóng sa thải ở các công ty dầu khí lớn

Các công ty dầu khí hàng đầu thế giới đang tiến hành sa thải hàng loạt nhân sự, cắt giảm chi phí và thu hẹp đầu tư với tốc độ mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19...

Chính quyền Trump công bố chiến lược "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại"

Chính quyền Trump công bố chiến lược "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại"

Nhà Trắng vừa đề ra một số thay đổi về chính sách y tế và thực phẩm, từ việc xem xét lại hàm lượng fluoride trong nước uống cho tới đưa sữa nguyên kem vào học đường...

Hội nghị BRICS: Ấn Độ và Brazil phát tín hiệu khác nhau về thương mại

Hội nghị BRICS: Ấn Độ và Brazil phát tín hiệu khác nhau về thương mại

Ngoại trưởng Ấn Độ nói thâm hụt thương mại lớn nhất của nước này là “với các đối tác trong BRICS”...

Tòa án Tối cao Mỹ đẩy nhanh xử lý vụ thuế đối ứng

Tòa án Tối cao Mỹ đẩy nhanh xử lý vụ thuế đối ứng

Phiên điều trần vào tháng 11 sẽ là lần đầu tiên tòa án cấp cao nhất của Mỹ xem xét tính chất pháp lý của một chính sách quan trọng do Tổng thống Donald Trump ban hành...

Tổng thống Trump lạc quan về đàm phán thương mại với Ấn Độ

Tổng thống Trump lạc quan về đàm phán thương mại với Ấn Độ

Ông Trump muốn nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong những tuần tới và lạc quan rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận thương mại...

