Thứ Hai, 13/10/2025

Tiêu điểm

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Dũng Hiếu

13/10/2025, 09:24

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các cơ quan chức năng và đơn vị tham gia hội chợ đưa các mặt hàng vào Hội chợ Mùa Thu 2025 phải là những mặt hàng tiêu biểu, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh: VGP

Chiều tối 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Hội chợ phải có không gian cho khách tham quan ăn uống, nghỉ ngơi bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Phó Thủ đánh giá cao Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung rà soát các nhiệm vụ được giao để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt vào ngày 24/10; giao Bộ Tài chính thông báo về việc hỗ trợ kinh phí Trung ương cho các bộ, ngành, địa phương trong ngày 14/10.

VnEconomy

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ Công Thương đã tổng hợp xong đề nghị hỗ trợ kinh phí tham gia Hội chợ của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, gửi Bộ Tài chính xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài chính đang thẩm định để cấp kinh phí, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương lựa chọn nhà thầu, định mức các nội dung triển khai Hội chợ.

Tập đoàn Vingroup đã hoàn thiện thiết kế, trang trí tổng thể hội chợ; thiết kế phân khu, logo và hệ thống nhận diện chung của Hội chợ, được Ban Chỉ đạo Hội chợ phê duyệt.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận đăng ký khoảng 3.000 gian hàng của trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Hội chợ, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Các ngành hàng trưng bày tại Hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng…

Tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đã nhận mặt bằng và đang lên phương án thiết kế và tổ chức thi công dàn dựng, trang trí gian hàng chung của địa phương mình theo kế hoạch.

Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam và Thương vụ Việt Nam quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ để thu hút doanh nghiệp nước ngoài tham gia Hội chợ.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ, dự kiến sẽ có 10 hội thảo chuyên ngành, diễn đàn xuất khẩu trực tuyến với sự tham gia của các Tập đoàn Amazon, Alibaba.

Dự kiến, Hội chợ sẽ khai mạc vào 9 giờ sáng 26/10 và bế mạc ngày 4/11. Trong khuôn khổ Hội chợ, sẽ có các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ tại miền Bắc và miền Trung.

Hội chợ Mùa Thu 2025 là hội chợ “3 nhất” đầu tiên tại Việt Nam: được tổ chức với quy mô lớn nhất, khoảng 3.000 gian hàng, tại Trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m2) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

Hội chợ được kỳ vọng là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo.

Hội chợ mùa thu 2025

Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm để người dân hiểu rõ quyền lợi bảo hiểm

Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm để người dân hiểu rõ quyền lợi bảo hiểm

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận thừa nhận hợp đồng tham gia bảo hiểm vẫn còn các điều khoản dài, làm người dân khi tham gia bảo hiểm khó hiểu. Chính vì vậy khi sửa đổi luật lần này cần minh bạch rõ ràng để hướng dẫn người dân khi tham gia ký kết bảo hiểm hiểu rõ quyền lợi của mình...

Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Đổi mới và phát triển bền vững

Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Đổi mới và phát triển bền vững

Chiều ngày 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên thảo luận tại hội trường với sự điều hành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Kết quả đạt được nhiệm kỳ qua hết sức ngoại mục

Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Kết quả đạt được nhiệm kỳ qua hết sức ngoại mục

“Nhiều kết quả đạt được là hết sức ngoạn mục”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tại thảo luận tổ trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ

Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên trù bị

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên trù bị

Sáng 12/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tiến hành họp phiên trù bị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên họp.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

1

Khôi phục trường lớp sau thiên tai, không để gián đoạn giáo dục

Thị trường

2

Cải cách thị trường vàng: Ngân hàng có thực sự được lợi lớn?

Chứng khoán

3

Vừa ra khỏi diện cảnh báo, ORS lại bị phạt do không công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết

4

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Tiêu điểm

5

Xây dựng thành công Mạng Blockchain Việt Nam

Kinh tế số

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy