Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Hang Sơn Đoòng lên sóng truyền hình Mỹ: Sự kiện truyền thông đặc biệt thu hút du khách quốc tế

Nguyễn Thuấn

30/03/2026, 15:13

Phóng sự về hang Sơn Đoòng vừa được phát sóng trên chương trình “60 Minutes” của CBS (Hoa Kỳ) đang tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, góp phần đưa hình ảnh du lịch Quảng Trị đến gần hơn với hàng triệu khán giả quốc tế...

Ánh sáng và bóng tối đan xen, tạo nên vẻ đẹp huyền bí, mê hoặc trong lòng hang Sơn Đoòng. Ảnh: Trần Tuấn Việt
Ánh sáng và bóng tối đan xen, tạo nên vẻ đẹp huyền bí, mê hoặc trong lòng hang Sơn Đoòng. Ảnh: Trần Tuấn Việt

Ngày 30/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, phóng sự về Sơn Đoòng đã chính thức lên sóng trong chương trình "60 Minutes" của CBS.

Phóng sự được phát sóng vào lúc 19h ngày 29/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức khoảng 7h ngày 30/3 theo giờ Việt Nam), mang đến cho khán giả quốc tế hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên độc đáo bậc nhất thế giới. Đây được xem là một trong những chương trình thời sự – phóng sự điều tra uy tín hàng đầu toàn cầu, với lượng người xem thường xuyên hơn 8 triệu khán giả và hàng trăm triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, nội dung phóng sự tái hiện quá trình phát hiện và thám hiểm Sơn Đoòng qua nhiều năm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Từ những khảo sát ban đầu cho đến các nghiên cứu khoa học chuyên sâu, hành trình khám phá hang động này được khắc họa sinh động, chân thực.

Đoàn làm phim của CBS đã thực hiện ghi hình tại Sơn Đoòng trong thời gian từ ngày 14 đến 17/1/2026, với sự phối hợp tổ chức của Oxalis Adventure. Đoàn gồm 9 thành viên, trong đó có người dẫn chương trình Scott Pelley và nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt – những gương mặt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và khám phá.

Việc một chương trình truyền hình danh tiếng như “60 Minutes” lựa chọn Sơn Đoòng để ghi hình được đánh giá là sự kiện truyền thông có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ giúp quảng bá hình ảnh điểm đến, phóng sự còn góp phần nâng cao vị thế của du lịch Quảng Trị nói riêng và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói chung trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đáng chú ý, phóng sự không đơn thuần giới thiệu cảnh quan mà còn cung cấp những tư liệu khoa học có giá trị, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững – yếu tố đang ngày càng được du khách quốc tế quan tâm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, hiệu ứng từ chương trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong năm 2026. Đồng thời, tiếp tục khẳng định Sơn Đoòng là biểu tượng hàng đầu của du lịch khám phá trên thế giới.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, việc xuất hiện trên các kênh truyền thông quốc tế uy tín như CBS không chỉ giúp tăng độ nhận diện mà còn mở rộng thị trường khách, đặc biệt là phân khúc khách cao cấp, ưa thích trải nghiệm và khám phá thiên nhiên.

Thời gian tới, Quảng Trị sẽ đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông đồng bộ, kết hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thu hút du khách. Nổi bật là Tuần Văn hóa, Du lịch Quảng Trị 2026, Lễ hội Vì hòa bình cùng các hoạt động chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027.

Được “chọn mặt gửi vàng”, Hà Tĩnh tiên phong du lịch số

Truyền thông quốc tế “tiếp sức” cho quảng bá du lịch Huế giai đoạn 2026-2030

Thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại TP.HCM

Từ khóa:

chương trình 60 Minutes CBS di sản thiên nhiên thế giới du lịch Quảng Trị hang Sơn Đoòng quảng bá du lịch Vneconomy

Đọc thêm

Lễ hội Bình Đà 2026: Tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

Lễ hội Bình Đà 2026: Tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

Từ ngày 17 đến 22/4/2026 (tức mùng 1-6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà - Tôn vinh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân sẽ diễn ra tại xã Bình Minh, Hà Nội với quy mô lớn. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Định hướng du lịch y tế tại 5 địa phương trọng điểm

Định hướng du lịch y tế tại 5 địa phương trọng điểm

Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng, du lịch y tế đang nổi lên như một “mũi nhọn” mới, vừa giữ chân dòng tiền điều trị trong nước, vừa tạo thêm nguồn thu từ khách quốc tế…

Được “chọn mặt gửi vàng”, Hà Tĩnh tiên phong du lịch số

Được “chọn mặt gửi vàng”, Hà Tĩnh tiên phong du lịch số

Được lựa chọn là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm chuyển đổi số du lịch trong năm 2026, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội tạo bước đột phá trong quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm du khách trên nền tảng số...

Giữa đại ngàn Pù Luông, người dân “ươm” sinh kế từ rau sạch

Giữa đại ngàn Pù Luông, người dân “ươm” sinh kế từ rau sạch

Khi du lịch phát triển, nhu cầu thực phẩm sạch tại xã miền núi Pù Luông (Thanh Hoá) ngày càng tăng. Nắm bắt cơ hội đó, người dân địa phương đã liên kết sản xuất rau an toàn, từng bước hình thành mô hình kinh tế hiệu quả giữa đại ngàn.

Thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại TP.HCM

Thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại TP.HCM

Sở hữu lợi thế về quy mô dân số, du lịch và sức sống đô thị, TP.HCM đứng trước cơ hội định hình một nền kinh tế 24/7 sôi động. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thực, bài toán về cơ chế điều phối, dữ liệu và chiến lược phát triển bài bản vẫn cần được giải quyết...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy