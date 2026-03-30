Hang Sơn Đoòng lên sóng truyền hình Mỹ: Sự kiện truyền thông đặc biệt thu hút du khách quốc tế

Phóng sự về hang Sơn Đoòng vừa được phát sóng trên chương trình “60 Minutes” của CBS (Hoa Kỳ) đang tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, góp phần đưa hình ảnh du lịch Quảng Trị đến gần hơn với hàng triệu khán giả quốc tế...

Ngày 30/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, phóng sự về Sơn Đoòng đã chính thức lên sóng trong chương trình "60 Minutes" của CBS.

Phóng sự được phát sóng vào lúc 19h ngày 29/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức khoảng 7h ngày 30/3 theo giờ Việt Nam), mang đến cho khán giả quốc tế hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên độc đáo bậc nhất thế giới. Đây được xem là một trong những chương trình thời sự – phóng sự điều tra uy tín hàng đầu toàn cầu, với lượng người xem thường xuyên hơn 8 triệu khán giả và hàng trăm triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, nội dung phóng sự tái hiện quá trình phát hiện và thám hiểm Sơn Đoòng qua nhiều năm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Từ những khảo sát ban đầu cho đến các nghiên cứu khoa học chuyên sâu, hành trình khám phá hang động này được khắc họa sinh động, chân thực.

Đoàn làm phim của CBS đã thực hiện ghi hình tại Sơn Đoòng trong thời gian từ ngày 14 đến 17/1/2026, với sự phối hợp tổ chức của Oxalis Adventure. Đoàn gồm 9 thành viên, trong đó có người dẫn chương trình Scott Pelley và nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt – những gương mặt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và khám phá.

Việc một chương trình truyền hình danh tiếng như “60 Minutes” lựa chọn Sơn Đoòng để ghi hình được đánh giá là sự kiện truyền thông có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ giúp quảng bá hình ảnh điểm đến, phóng sự còn góp phần nâng cao vị thế của du lịch Quảng Trị nói riêng và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói chung trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đáng chú ý, phóng sự không đơn thuần giới thiệu cảnh quan mà còn cung cấp những tư liệu khoa học có giá trị, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững – yếu tố đang ngày càng được du khách quốc tế quan tâm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, hiệu ứng từ chương trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong năm 2026. Đồng thời, tiếp tục khẳng định Sơn Đoòng là biểu tượng hàng đầu của du lịch khám phá trên thế giới.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, việc xuất hiện trên các kênh truyền thông quốc tế uy tín như CBS không chỉ giúp tăng độ nhận diện mà còn mở rộng thị trường khách, đặc biệt là phân khúc khách cao cấp, ưa thích trải nghiệm và khám phá thiên nhiên.

Thời gian tới, Quảng Trị sẽ đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông đồng bộ, kết hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thu hút du khách. Nổi bật là Tuần Văn hóa, Du lịch Quảng Trị 2026, Lễ hội Vì hòa bình cùng các hoạt động chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027.