Được “chọn mặt gửi vàng”, Hà Tĩnh tiên phong du lịch số
Nguyễn Thuấn
29/03/2026, 10:33
Được lựa chọn là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm chuyển đổi số du lịch trong năm 2026, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội tạo bước đột phá trong quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm du khách trên nền tảng số...
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
vừa ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, đào tạo và triển khai chuyển đổi số
trong lĩnh vực du lịch năm 2026. Đây là bước cụ thể hóa các định hướng lớn về
chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn ngành trong giai
đoạn mới.
Theo kế hoạch, các địa phương và doanh nghiệp sẽ được hướng
dẫn tiếp cận, khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung, đảm bảo tính thống
nhất và đồng bộ trong toàn hệ thống. Nội dung tập huấn tập trung vào tổng quan
chuyển đổi số du lịch, hệ sinh thái nền tảng số, cách thức vận hành các ứng dụng
phục vụ quản lý và kinh doanh, cũng như các yêu cầu về an toàn thông tin, bảo mật
dữ liệu.
Đáng chú ý, Hà Tĩnh được lựa chọn là địa phương đầu tiên tổ
chức hội thảo triển khai thí điểm. Tại đây, ngành du lịch sẽ được hỗ trợ xây dựng
hệ sinh thái số toàn diện, bao gồm các khâu từ quảng bá điểm đến, quản lý dữ liệu
đến nâng cao trải nghiệm du khách.
Việc lựa chọn Hà Tĩnh không chỉ dựa trên lợi thế về tài
nguyên du lịch mà còn xuất phát từ sự chủ động, quyết liệt của địa phương trong
việc ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch thời gian qua.
Thực tế cho thấy, Hà Tĩnh đã sớm triển khai nhiều giải pháp
số hóa trong lĩnh vực du lịch. Nổi bật là hệ thống du lịch tương tác thông minh
3D/360, cho phép người dùng tham quan điểm đến trực tuyến thông qua công nghệ
thực tế ảo.
Nền tảng này tích hợp thuyết minh đa ngôn ngữ và trợ lý ảo
trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho du khách. Nhiều
điểm đến nổi tiếng như: Thiên Cầm, Thạch Hải, Lộc Hà hay Đá Bạc Eco đã được số
hóa, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận du lịch trên môi trường số.
Không chỉ dừng lại ở các điểm du lịch, nhiều di tích văn hóa
– lịch sử quan trọng như Khu di tích Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương
Tích cũng đã được đưa lên nền tảng số, góp phần lan tỏa giá trị di sản một cách
rộng rãi.
Bên cạnh vai trò quảng bá, chuyển đổi số còn giúp nâng cao
hiệu quả quản lý và kết nối các dịch vụ du lịch. Việc số hóa dữ liệu đồng bộ
giúp cơ quan quản lý nắm bắt xu hướng, hành vi du khách, từ đó xây dựng sản phẩm
phù hợp hơn. Đồng thời, doanh nghiệp du lịch có thêm kênh tiếp cận khách hàng,
tối ưu hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, quá trình thí điểm cũng đặt ra yêu cầu cao về sự
phối hợp giữa các ngành, địa phương và doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, hướng
dẫn sử dụng các nền tảng số cần được đẩy mạnh để người dân và du khách tiếp cận,
khai thác hiệu quả.
Thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại TP.HCM
11:45, 28/03/2026
Truyền thông quốc tế “tiếp sức” cho quảng bá du lịch Huế giai đoạn 2026-2030
14:39, 27/03/2026
Gia Lai định vị lại du lịch, kích hoạt trục biển – cao nguyên
Giữa đại ngàn Pù Luông, người dân “ươm” sinh kế từ rau sạch
Khi du lịch phát triển, nhu cầu thực phẩm sạch tại xã miền núi Pù Luông (Thanh Hoá) ngày càng tăng. Nắm bắt cơ hội đó, người dân địa phương đã liên kết sản xuất rau an toàn, từng bước hình thành mô hình kinh tế hiệu quả giữa đại ngàn.
Thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại TP.HCM
Sở hữu lợi thế về quy mô dân số, du lịch và sức sống đô thị, TP.HCM đứng trước cơ hội định hình một nền kinh tế 24/7 sôi động. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thực, bài toán về cơ chế điều phối, dữ liệu và chiến lược phát triển bài bản vẫn cần được giải quyết...
Gia Lai định vị lại du lịch, kích hoạt trục biển – cao nguyên
Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng bứt phá du lịch nếu gắn phát triển hàng không với việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, khác biệt...
Truyền thông quốc tế “tiếp sức” cho quảng bá du lịch Huế giai đoạn 2026-2030
Thông qua hợp tác với CNN International, thành phố Huế đang từng bước nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản trên bản đồ du lịch thế giới, hướng tới chiến lược truyền thông bài bản và dài hạn giai đoạn 2026–2030...
Vé máy bay toàn cầu có thể lập mặt bằng giá mới từ tháng 4
Giá vé trên các tuyến bay chính giữa châu Á và châu Âu đã tăng vọt tới 560% trong tháng này, và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong suốt mùa hè và đến mùa thu…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
