Được “chọn mặt gửi vàng”, Hà Tĩnh tiên phong du lịch số

Được lựa chọn là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm chuyển đổi số du lịch trong năm 2026, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội tạo bước đột phá trong quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm du khách trên nền tảng số...

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn, đào tạo và triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026. Đây là bước cụ thể hóa các định hướng lớn về chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn ngành trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, các địa phương và doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn tiếp cận, khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong toàn hệ thống. Nội dung tập huấn tập trung vào tổng quan chuyển đổi số du lịch, hệ sinh thái nền tảng số, cách thức vận hành các ứng dụng phục vụ quản lý và kinh doanh, cũng như các yêu cầu về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh được lựa chọn là địa phương đầu tiên tổ chức hội thảo triển khai thí điểm. Tại đây, ngành du lịch sẽ được hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, bao gồm các khâu từ quảng bá điểm đến, quản lý dữ liệu đến nâng cao trải nghiệm du khách.

Du khách quét mã QR qua điện thoại để xem toàn bộ tư liệu lịch sử tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Ngân Hà

Việc lựa chọn Hà Tĩnh không chỉ dựa trên lợi thế về tài nguyên du lịch mà còn xuất phát từ sự chủ động, quyết liệt của địa phương trong việc ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch thời gian qua.

Thực tế cho thấy, Hà Tĩnh đã sớm triển khai nhiều giải pháp số hóa trong lĩnh vực du lịch. Nổi bật là hệ thống du lịch tương tác thông minh 3D/360, cho phép người dùng tham quan điểm đến trực tuyến thông qua công nghệ thực tế ảo.

Nền tảng này tích hợp thuyết minh đa ngôn ngữ và trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho du khách. Nhiều điểm đến nổi tiếng như: Thiên Cầm, Thạch Hải, Lộc Hà hay Đá Bạc Eco đã được số hóa, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận du lịch trên môi trường số.

Không chỉ dừng lại ở các điểm du lịch, nhiều di tích văn hóa – lịch sử quan trọng như Khu di tích Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích cũng đã được đưa lên nền tảng số, góp phần lan tỏa giá trị di sản một cách rộng rãi.

Video: Trải nghiệm nền tảng Du lịch tương tác thông minh 3D/360 Hà Tĩnh.

Bên cạnh vai trò quảng bá, chuyển đổi số còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối các dịch vụ du lịch. Việc số hóa dữ liệu đồng bộ giúp cơ quan quản lý nắm bắt xu hướng, hành vi du khách, từ đó xây dựng sản phẩm phù hợp hơn. Đồng thời, doanh nghiệp du lịch có thêm kênh tiếp cận khách hàng, tối ưu hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, quá trình thí điểm cũng đặt ra yêu cầu cao về sự phối hợp giữa các ngành, địa phương và doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số cần được đẩy mạnh để người dân và du khách tiếp cận, khai thác hiệu quả.