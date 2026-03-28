Thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại TP.HCM

Sở hữu lợi thế về quy mô dân số, du lịch và sức sống đô thị, TP.HCM đứng trước cơ hội định hình một nền kinh tế 24/7 sôi động. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thực, bài toán về cơ chế điều phối, dữ liệu và chiến lược phát triển bài bản vẫn cần được giải quyết...
THIẾU CƠ CHẾ ĐIỀU PHỐI TRUNG TÂM ĐỦ MẠNH
Một trong những điểm nghẽn lớn là thành phố còn thiếu cơ chế điều phối trung tâm đủ mạnh và rõ vai trò trong công tác quy hoạch, quản lý cũng như phát triển.
Trong bối cảnh đó, việc tận dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có để định vị TP.HCM như một đô thị “không ngủ” đặc sắc không chỉ là cơ hội, mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm biến kinh tế đêm thành động lực tăng trưởng mới.
Tại tọa đàm “Phát triển kinh tế đêm - Động lực thúc đẩy tăng trưởng TP.HCM” được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, Trung ương và thành phố đã có chỉ đạo về phát triển kinh tế đêm. Nhưng khi triển khai trong thực tế gặp rất nhiều vướng mắc, từ tổ chức quản lý cho đến chính sách vận hành... Lý do đầu tiên là thành phố chưa xác định cụ thể đơn vị nào giữ vai trò chung để vận hành hoạt động kinh tế đêm.
Trước đây, UBND TP.HCM giao cho Viện Nghiên cứu phát triển thành phố xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Hiện tại, thành phố đã giao lại cho Sở Công thương làm đơn vị chủ trì, tham mưu đề xuất khi có ý tưởng triển khai và đầu tư vào kinh tế đêm.
Song, Sở Công thương cũng không thể dùng các quy định vận hành kinh tế ban ngày để tham mưu, đề xuất cấp phép cho hoạt động kinh tế đêm. “Tiềm năng thì có, nhưng không khai thác được, mâu thuẫn này ai cũng biết, nhưng vẫn cứ “loay hoay” chưa xác định đơn vị chịu trách nhiệm chung”, ông Phương nói.
XÂY DỰNG CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH ĐÊM ĐA DẠNG
Theo các đại biểu, đây cũng là lý do vì sao đến nay TP.HCM vẫn chưa có mô hình kinh tế đêm mang bản sắc riêng, thiếu các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đẳng cấp và các khu mua sắm chuyên biệt phục vụ du khách.
Điều này buộc thành phố phải thay đổi chiến lược từ việc tập trung vào doanh thu từ các dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ ban đêm sang phát triển có hệ thống, đa dạng hóa trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể thao… và mua sắm cao cấp để duy trì sức hút.
Trong bối cảnh địa giới hành chính mở rộng cùng với lợi thế về cơ chế đặc thù của TP.HCM, kinh tế đêm cần được xác định là trụ cột chiến lược trong quy hoạch đô thị và tăng trưởng kinh tế.
Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho biết hiện nay một số chương trình, sản phẩm có thể hấp dẫn du khách vào ban đêm vẫn chưa được tổ chức thường xuyên. Ngay cả tour du thuyền đêm dù mới mẻ nhưng vẫn bị đánh giá chưa thực sự đặc sắc.
Theo bà Thu, với du khách nội địa, các chương trình du lịch đêm cần có thông điệp rõ ràng và điểm nhấn đặc sắc để thu hút du khách tham gia. Nếu không có sản phẩm đặc trưng, du khách vẫn có thể tự trải nghiệm ban đêm nhưng chỉ là các dịch vụ rời rạc, chưa tạo thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.
Vì vậy, về lâu dài, TP.HCM cần xây dựng các sản phẩm du lịch đêm đa dạng như du ngoạn trên sông, tản bộ tham quan thành phố về đêm, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa - nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe, mua sắm… để du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn các hoạt động về đêm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu khi đến TP.HCM.
Tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, hiện vẫn chưa có các nghiên cứu và thống kê cụ thể về quy mô đóng góp của kinh tế ban đêm trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Việc đo lường lĩnh vực này đến nay chủ yếu mới dừng ở cấp độ quốc gia hoặc tại một số đô thị lớn trên thế giới.
Chính vì vậy, công tác thu thập, tổng hợp dữ liệu về các hoạt động kinh tế ban đêm dự kiến sẽ được Thành phố lồng ghép trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm do Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố chủ trì xây dựng.
Trong khi đó, thực tiễn cho thấy việc kéo dài hoạt động của một số ngành, lĩnh vực từ ban ngày sang ban đêm đã góp phần gia tăng doanh thu và tạo thêm việc làm cho người lao động. Đây cũng là cơ sở để khẳng định tiềm năng đáng kể của kinh tế ban đêm trong việc thúc đẩy tăng trưởng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu được khai thác bài bản, kinh tế ban đêm không chỉ giúp mở rộng quy mô nền kinh tế mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, lĩnh vực này còn góp phần hình thành các ngành nghề mới, thu hút nhân lực chất lượng cao, giới kinh doanh và khách du lịch, qua đó quảng bá hình ảnh văn hóa đô thị.
Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm còn đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết không gian đô thị, kích thích tiêu dùng nội địa, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, từ đó đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách địa phương.
Chiều 26/3, Sở Tài chính TP.HCM cho biết, UBND Thành phố đã giao Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM chủ trì xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm phù hợp tình hình mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đề án nhằm khai thác tiềm năng dịch vụ, du lịch, thương mại ban đêm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị.
Song song với việc nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về phát triển kinh tế ban đêm, Thành phố tiếp tục triển khai các mô hình thí điểm kinh tế ban đêm trên địa bàn từ giai đoạn 2020 đến nay.
Trong đó có Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại quận Phú Nhuận (nay thuộc phường Cầu Kiệu); Đề án phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch tại Quận 6 (nay thuộc phường Bình Tây); Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch tại Quận 7 (nay thuộc phường Tân Hưng); Đề án định hướng một số giải pháp phát triển kinh tế ban đêm tại Quận 1 và Đề án thí điểm phát triển kinh tế đêm tại Quận 12 trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Truyền thông quốc tế “tiếp sức” cho quảng bá du lịch Huế giai đoạn 2026-2030
14:39, 27/03/2026
Quảng Ninh: Du lịch quý 1 thành công, tiếp tục “tung” 15 sự kiện chào hè
09:49, 26/03/2026
Du lịch làng nghề Hà Nội: Xanh hóa để phát triển bền vững
Gia Lai định vị lại du lịch, kích hoạt trục biển – cao nguyên
Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng bứt phá du lịch nếu gắn phát triển hàng không với việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, khác biệt...
Truyền thông quốc tế “tiếp sức” cho quảng bá du lịch Huế giai đoạn 2026-2030
Thông qua hợp tác với CNN International, thành phố Huế đang từng bước nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản trên bản đồ du lịch thế giới, hướng tới chiến lược truyền thông bài bản và dài hạn giai đoạn 2026–2030...
Vé máy bay toàn cầu có thể lập mặt bằng giá mới từ tháng 4
Giá vé trên các tuyến bay chính giữa châu Á và châu Âu đã tăng vọt tới 560% trong tháng này, và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong suốt mùa hè và đến mùa thu…
Du lịch xa xỉ chuyển hướng xuống đáy đại dương
Năm 2026, du lịch xa xỉ dành cho giới siêu giàu toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Đó là xu hướng ưu tiên riêng tư, tính cá nhân hóa và quyền tiếp cận đặc biệt thay vì phô trương hình thức…
Đã đến lúc AI giúp tăng doanh thu cho sân bay?
Về lâu dài, công nghệ AI sẽ đặt nền tảng cho việc xây dựng một trung tâm điều hành tập trung, nơi toàn bộ hoạt động của sân bay được giám sát và điều phối theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm của hành khách…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: