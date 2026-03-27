Truyền thông quốc tế “tiếp sức” cho quảng bá du lịch Huế giai đoạn 2026-2030
Nguyễn Thuấn
27/03/2026, 14:39
Thông qua hợp tác với CNN International, thành phố Huế đang từng bước nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản trên bản đồ du lịch thế giới, hướng tới chiến lược truyền thông bài bản và dài hạn giai đoạn 2026–2030...
Chiều 26/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đã có buổi tiếp và làm việc với bà
Jocelyn Kang, Giám đốc khách hàng khu vực Đông Nam Á của CNN International, nhằm
trao đổi về hợp tác truyền thông quảng bá du lịch.
Tại buổi làm việc, hai bên đánh
giá những kết quả tích cực từ “Chiến dịch Quảng bá Di sản Huế” cùng chuỗi hoạt
động truyền thông trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2025. Các nội dung này
đã được phát sóng trên hệ thống của CNN International, góp phần đưa hình ảnh Huế
tiếp cận rộng rãi với khán giả toàn cầu.
Theo Sở Du lịch, thực hiện Kế hoạch
số 36/KH-Ủy ban nhân dân ngày 23/01/2025 và Quyết định số 456/QĐ-Ủy ban nhân
dân ngày 21/02/2025, đơn vị đã phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông và Xây
dựng Thành An sản xuất clip quảng bá du lịch Huế dài 30 giây. Clip được phát
sóng 73 lần từ ngày 01/8 đến 30/9/2025 trong các chương trình như The Lead,
First Move, CNN Newsroom… trên CNN International.
Chiến dịch đã thu hút khoảng 1,4
triệu lượt xem và hơn 36.000 lượt chia sẻ trên các nền tảng truyền thông và mạng
xã hội, qua đó cho thấy sức lan tỏa đáng kể của hình ảnh Huế đối với công chúng
quốc tế. Các nội dung quảng bá tập trung vào giá trị di sản, văn hóa và con người
địa phương, tạo dấu ấn rõ nét và nhận được phản hồi tích cực.
Đánh giá về hiệu quả chiến dịch,
bà Jocelyn Kang cho rằng Huế đã khai thác tốt lợi thế về di sản để xây dựng nội
dung truyền thông hấp dẫn. Những câu chuyện về văn hóa, cảnh quan và đời sống bản
địa đã tạo được sự khác biệt, giúp điểm đến này thu hút sự quan tâm của khán giả
toàn cầu. Đại diện CNN International cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng
hành cùng thành phố trong các chiến dịch truyền thông sáng tạo, đa nền tảng
trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó
Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, địa phương đang xây dựng
Đề án Chiến lược truyền thông và quảng bá điểm đến Huế giai đoạn 2026 – 2030 với
định hướng rõ ràng, bài bản hơn.
Theo đó, Huế sẽ tiếp tục hợp tác
với CNN International để triển khai các nội dung truyền thông chuyên sâu, lấy
giá trị văn hóa, con người và hệ thống di sản làm nền tảng cốt lõi. Bên cạnh
đó, thành phố cũng chú trọng lồng ghép các xu hướng mới như du lịch xanh, du lịch
trải nghiệm và ẩm thực sáng tạo nhằm nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
Việc kết hợp giữa yếu tố truyền
thống và xu hướng hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp Huế không chỉ giữ vững bản sắc
mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế.
Lãnh đạo thành phố Huế bày tỏ sự
trân trọng đối với sự đồng hành hiệu quả của CNN International trong thời gian
qua, đồng thời kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng
theo hướng dài hạn và bền vững.
