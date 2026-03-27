Trang chủ Du lịch

Truyền thông quốc tế “tiếp sức” cho quảng bá du lịch Huế giai đoạn 2026-2030

Nguyễn Thuấn

27/03/2026, 14:39

Thông qua hợp tác với CNN International, thành phố Huế đang từng bước nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản trên bản đồ du lịch thế giới, hướng tới chiến lược truyền thông bài bản và dài hạn giai đoạn 2026–2030...

Quảng bá vẻ đẹp di sản Huế trên CNN.

Chiều 26/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đã có buổi tiếp và làm việc với bà Jocelyn Kang, Giám đốc khách hàng khu vực Đông Nam Á của CNN International, nhằm trao đổi về hợp tác truyền thông quảng bá du lịch.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá những kết quả tích cực từ “Chiến dịch Quảng bá Di sản Huế” cùng chuỗi hoạt động truyền thông trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2025. Các nội dung này đã được phát sóng trên hệ thống của CNN International, góp phần đưa hình ảnh Huế tiếp cận rộng rãi với khán giả toàn cầu.

Theo Sở Du lịch, thực hiện Kế hoạch số 36/KH-Ủy ban nhân dân ngày 23/01/2025 và Quyết định số 456/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 21/02/2025, đơn vị đã phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông và Xây dựng Thành An sản xuất clip quảng bá du lịch Huế dài 30 giây. Clip được phát sóng 73 lần từ ngày 01/8 đến 30/9/2025 trong các chương trình như The Lead, First Move, CNN Newsroom… trên CNN International.

Chiến dịch đã thu hút khoảng 1,4 triệu lượt xem và hơn 36.000 lượt chia sẻ trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội, qua đó cho thấy sức lan tỏa đáng kể của hình ảnh Huế đối với công chúng quốc tế. Các nội dung quảng bá tập trung vào giá trị di sản, văn hóa và con người địa phương, tạo dấu ấn rõ nét và nhận được phản hồi tích cực.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đánh giá về hiệu quả chiến dịch, bà Jocelyn Kang cho rằng Huế đã khai thác tốt lợi thế về di sản để xây dựng nội dung truyền thông hấp dẫn. Những câu chuyện về văn hóa, cảnh quan và đời sống bản địa đã tạo được sự khác biệt, giúp điểm đến này thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Đại diện CNN International cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các chiến dịch truyền thông sáng tạo, đa nền tảng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, địa phương đang xây dựng Đề án Chiến lược truyền thông và quảng bá điểm đến Huế giai đoạn 2026 – 2030 với định hướng rõ ràng, bài bản hơn.

Theo đó, Huế sẽ tiếp tục hợp tác với CNN International để triển khai các nội dung truyền thông chuyên sâu, lấy giá trị văn hóa, con người và hệ thống di sản làm nền tảng cốt lõi. Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng lồng ghép các xu hướng mới như du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và ẩm thực sáng tạo nhằm nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Việc kết hợp giữa yếu tố truyền thống và xu hướng hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp Huế không chỉ giữ vững bản sắc mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế.

Lãnh đạo thành phố Huế bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành hiệu quả của CNN International trong thời gian qua, đồng thời kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng theo hướng dài hạn và bền vững.

Đà Nẵng ra mắt tổ chức chuyên biệt trong hệ sinh thái "Điểm đến sự kiện"

Hơn 600 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026

Hà Tĩnh "làm mới" du lịch để giữ chân du khách

Từ khóa:

Chiến dịch Quảng bá Di sản Huế chiến lược truyền thông Huế CNN International du lịch trải nghiệm quảng bá du lịch Huế

Giá vé trên các tuyến bay chính giữa châu Á và châu Âu đã tăng vọt tới 560% trong tháng này, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong suốt mùa hè và đến mùa thu…

Năm 2026, du lịch xa xỉ dành cho giới siêu giàu toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Đó là xu hướng ưu tiên riêng tư, tính cá nhân hóa và quyền tiếp cận đặc biệt thay vì phô trương hình thức…

Về lâu dài, công nghệ AI sẽ đặt nền tảng cho việc xây dựng một trung tâm điều hành tập trung, nơi toàn bộ hoạt động của sân bay được giám sát và điều phối theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm của hành khách…

Không còn dừng ở nghỉ dưỡng đơn thuần, du lịch đang được nhìn nhận như một "liệu pháp sức khỏe" toàn diện. Xu hướng "Vitamin T" - du lịch để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn - được dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong những năm tới...

Trong bối cảnh ngành du lịch MICE đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, Đà Nẵng đã chính thức ghi dấu một bước ngoặt quan trọng với việc ra mắt Chi hội Điểm đến Sự kiện Đà Nẵng (DECA)...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với "nhà thuốc của thế giới"

