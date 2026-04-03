Hanoi Oriental: Cơ hội đầu tư tại Gia Lâm trước cú hích hạ tầng
Tuấn Sơn
03/04/2026, 08:00
Trước bối cảnh Hà Nội đang mở rộng về phía Đông, Gia Lâm dần trở thành trụ cột quan trọng nhờ sự cộng hưởng của hạ tầng, quy hoạch và xu hướng dịch chuyển dân cư.
Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Mậu Tài, dự án Hanoi Oriental được đánh giá là một trong những điểm sáng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng này.
HẠ TẦNG KHU ĐÔNG TĂNG TỐC, TẠO ĐÒN BẨY CHIẾN LƯỢC CHO BẤT ĐỘNG SẢN
Những năm gần đây, khu Đông Hà Nội ghi nhận sự chuyển mình rõ nét với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai. Theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 18 cây cầu vượt sông Hồng, trong đó nhiều công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ.
Hiện nay, các cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì đã thiết lập kết nối xuyên suốt, giúp việc di chuyển từ Gia Lâm vào nội đô trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Trong giai đoạn 2026 - 2027, khi các cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, Mễ Sở hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Gia Lâm về khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến chỉ còn khoảng 10 - 15 phút.
Không chỉ hưởng lợi từ hệ thống cầu vượt sông Hồng, Gia Lâm còn sở hữu mạng lưới giao thông đa tầng, kết nối trực tiếp vào trung tâm Hà Nội và liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
Cụ thể, cư dân tại đây có thể nhanh chóng tiếp cận các trục vành đai chiến lược như vành đai 2 (qua cầu Vĩnh Tuy, kết nối các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai), vành đai 3 (qua cầu Thanh Trì, di chuyển thuận tiện tới khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy, sân bay Nội Bài) và vành đai 3.5 - trục giao thông đang hoàn thiện, đóng vai trò liên kết các đô thị phía Đông với khu Tây Hà Nội.
Đặc biệt, tuyến vành đai 4 – Vùng Thủ đô đang được triển khai sẽ định hình một trục kết nối liên vùng từ Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh. Khi hoàn thiện (dự kiến 2026 - 2027), tuyến đường này không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực, mà còn gia tăng năng lực kết nối tổng thể, giúp khu Đông, trong đó có Gia Lâm, tiếp cận nhanh hơn tới các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và các cực tăng trưởng trọng điểm của miền Bắc.
Ở quy mô liên vùng, Gia Lâm được bao quanh bởi các tuyến giao thông huyết mạch. Trong đó, Quốc lộ 5B đóng vai trò là trục xương sống kết nối Hà Nội với các trung tâm công nghiệp lớn như Hưng Yên và Hải Phòng; Quốc lộ 1A là tuyến giao thông xuyên suốt Bắc - Nam, tạo điều kiện giao thương liên tỉnh; và Quốc lộ 17 chạy qua địa bàn Gia Lâm, kết nối trực tiếp tới Bắc Ninh - cực tăng trưởng công nghiệp hàng đầu miền Bắc.
Bên cạnh đó, theo quy hoạch giao thông công cộng, tuyến metro số 8 (Sơn Đồng – Dương Xá) trong tương lai sẽ kết nối từ khu Tây (Hoài Đức) qua trung tâm đến Gia Lâm.
Sự hội tụ của hệ thống hạ tầng 5 lớp hoàn hảo: Cầu - vành đai - quốc lộ - cao tốc - metro giúp Gia Lâm không chỉ rút ngắn khoảng cách với nội đô, mà còn mở rộng biên độ kết nối ra toàn vùng kinh tế phía Bắc, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng đô thị và giá trị bất động sản.
Trong bức tranh đó, Hanoi Oriental, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Mậu Tài, được hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng hoàn thiện, đồng thời nắm giữ lợi thế kết nối linh hoạt hiếm có. Không chỉ đón dòng cư dân dịch chuyển về khu Đông, dự án còn hưởng lợi từ sự gia tăng của dòng thương mại và nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, qua đó vừa đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng, vừa mở ra tiềm năng khai thác kinh doanh và gia tăng giá trị trong chu kỳ phát triển mới.
HANOI ORIENTAL - TÂM ĐIỂM KẾT NỐI ĐA CHIỀU TẠI GIA LÂM
Sở hữu vị trí đắc địa tại khu TQ5, đường Nguyễn Mậu Tài (Gia Lâm), Hanoi Oriental được đánh giá cao nhờ lợi thế kết nối đa chiều khi vừa dễ dàng di chuyển vào nội đô qua các cây cầu trọng điểm, vừa nhanh chóng tiếp cận các tuyến quốc lộ và cao tốc liên tỉnh chỉ trong vài phút.
Hanoi Oriental có quy mô 8,3 ha, gồm 201 sản phẩm thấp tầng cao cấp (185 căn nhà phố liền kề và 16 căn biệt thự), dự kiến bàn giao ngay trong quý 2 năm 2026, sở hữu lâu dài, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư.
Với lợi thế nằm gần các trục giao thông liên vùng, Hanoi Oriental không chỉ phù hợp với cư dân nội đô tìm kiếm không gian sống chất lượng hơn, mà còn thu hút nhóm cư dân từ các tỉnh như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng muốn chuyển về sống gần trung tâm Thủ đô nhờ khả năng kết nối thuận tiện.
Đáng chú ý, khu vực này còn quy tụ các cơ sở giáo dục lớn như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học VinUni,... góp phần gia tăng nhu cầu ở thực và hình thành cộng đồng cư dân tri thức.
Trong bối cảnh hạ tầng khu Đông tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, những dự án sở hữu vị trí trung tâm và khả năng kết nối linh hoạt như Hanoi Oriental được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng, phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: