Hanoi Oriental: Khi quy hoạch đa lớp "may đo" chuẩn sống tiện nghi

Không đơn thuần là một khu nhà ở, Hanoi Oriental được quy hoạch đa lớp thông minh, nơi mỗi lớp không gian đều được “may đo” để dung hòa nhịp sống đô thị và sự riêng tư, hướng đến chuẩn sống tinh tế và giá trị bền vững.

KHI KHÔNG GIAN ĐƯỢC “CHIA LỚP” ĐỂ TỐI ƯU TRẢI NGHIỆM SỐNG

Trong quá trình phát triển đô thị hiện đại, một trong những bài toán cốt lõi là làm sao cân bằng giữa nhịp sống thương mại sôi động và không gian an cư tĩnh tại. Thực tế cho thấy, tại nhiều khu đô thị phát triển nhanh, việc bố trí chức năng thiếu hợp lý dễ dẫn đến những sự xung đột, khi nơi ở bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, mật độ giao thông, trong khi khu thương mại lại thiếu sức sống do không đủ lượng khách cần có.

Chính vì vậy, quy hoạch đa lớp (layered planning) đang dần trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia phát triển, khi không gian được tổ chức theo chiều sâu, tạo sự phân tách nhưng vẫn đảm bảo kết nối. Mô hình này đã được áp dụng tại các đô thị ở Singapore, Hàn Quốc hay Mỹ, với cấu trúc quen thuộc: lớp ngoài tiếp cận trục giao thông lớn dành cho thương mại - dịch vụ, lớp trong được “bao bọc” bởi không gian đệm, hướng đến trải nghiệm sống riêng tư và ổn định.

Tại khu Đông Hà Nội, quy hoạch đa lớp thông minh được hiện thực hóa tại Hanoi Oriental - khu nhà ở thấp tầng cao cấp trên đường Nguyễn Mậu Tài (Gia Lâm). Theo đó, Hanoi Oriental thuộc trung tâm hành chính mới của Gia Lâm - khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng của Thủ đô đến 2030, tầm nhìn 2050.

Hanoi Oriental có quy hoạch đa lớp thông minh, tối ưu trải nghiệm sống. Ảnh: Hanoi Oriental.

Thay vì phát triển dàn trải, Hanoi Oriental lựa chọn cấu trúc phân chia các lớp rõ rệt. Lớp ngoài cùng là các dãy shophouse bám trục đường lớn 22m, hình thành những tuyến phố thương mại sầm uất, nơi các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, ẩm thực diễn ra nhộn nhịp.

Trong tương lai, khu vực này được kỳ vọng trở thành tâm điểm giao thương sôi động, đón dòng khách từ khu hành chính và các khu dân cư lân cận, qua đó gia tăng giá trị khai thác thương mại cho từng căn shophouse của Hanoi Oriental.

Tách biệt khỏi nhịp sống đó, lớp không gian phía trong mở ra một trải nghiệm hoàn toàn khác. Khu biệt thự hướng công viên được đặt trong môi trường an yên hơn, với hệ thống cây xanh, công viên nội khu, sân thể thao và trường học đóng vai trò như những “lớp đệm mềm”, giúp cân bằng không gian và nhịp sống. Đây là nơi cư dân tìm thấy sự riêng tư, an yên nhưng vẫn kết nối thuận tiện với các tiện ích bên ngoài.

Sự phân lớp này không tạo ra ranh giới cứng, mà là một quá trình chuyển tiếp tự nhiên từ “động” sang “tĩnh”. Tại Hanoi Oriental, điều đó đồng nghĩa với việc lớp ngoài tạo dòng chảy thương mại và sức sống đô thị, trong khi lớp trong giữ vai trò ổn định chất lượng sống và giá trị an cư.

Và khi hai lớp không gian vận hành hài hòa, giá trị bất động sản không chỉ đến từ vị trí hay sản phẩm riêng lẻ, mà đến từ chính cấu trúc quy hoạch tổng thể. Đây cũng là nền tảng để Hanoi Oriental vừa đảm bảo khả năng khai thác kinh doanh, vừa duy trì sức hút với nhu cầu ở thực - yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị đầu tư bền vững theo thời gian.

KHI GIÁ TRỊ ĐƯỢC BẢO CHỨNG BẰNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG VÀ PHÁP LÝ CHUẨN MỰC

Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng tiến độ rõ ràng. Tại Hanoi Oriental, điều này đang dần được khẳng định khi dự án đã hoàn thành phần xây thô và bước vào giai đoạn hoàn thiện, hướng tới mốc bàn giao dự kiến vào quý 2/2026.

Các dãy shophouse trên trục đường rộng 22m sẵn sàng bàn giao quý 2/2026. Ảnh: Hanoi Oriental.

Việc Hanoi Oriental đã gần hoàn thiện không chỉ giúp khách hàng có cơ sở trực quan để đánh giá dự án, mà còn phản ánh năng lực triển khai của chủ đầu tư VLand Việt Nam trong việc hiện thực hóa những cam kết về tiến độ và chất lượng.

Song song với đó là sự đồng hành của ngân hàng Vietcombank, cũng góp phần củng cố niềm tin về năng lực tài chính và tính vững chắc trong triển khai của Hanoi Oriental.

Bên cạnh yếu tố tiến độ và tài chính, Hanoi Oriental còn được quan tâm bởi giá trị sở hữu lâu dài cùng pháp lý minh bạch - yếu tố ngày càng được người mua coi trọng trong bối cảnh thị trường đề cao tính bền vững. Không chỉ dừng lại là một nơi để ở, mỗi sản phẩm tại đây còn được xem như một tài sản tích lũy có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian, đồng thời có thể để lại cho các thế hệ sau.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những giá trị thực, Hanoi Oriental cho thấy một hướng đi rõ ràng: Quy hoạch không phải trên bản vẽ, mà phải kiến tạo những trải nghiệm sống khác biệt, qua đó gia tăng sức hút đầu tư và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững theo thời gian.