HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 đạt 30.100 tỷ đồng, tăng 41%

Minh Huy

24/04/2026, 17:11

HDBank (HOSE: HDB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 30.100 tỷ đồng, tăng 41%, đề xuất mức chia cổ tức 30%; đồng thời trình cổ đông kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Chứng khoán HD (HDS) để trở thành công ty con…

ĐHĐCĐ HDBank sáng 24/4 thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
ĐHĐCĐ HDBank sáng 24/4 thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Sáng 24/4,  Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, HOSE: HDB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Năm 2026, HDbank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 41% so với năm 2025, ước đạt 30.100 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục của HDBank từ trước tới nay.

Ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt 37% so với năm trước, cao nhất trong hệ thống, đưa tổng dư nợ lên hơn 804.000 tỷ đồng. Tổng tài sản mục tiêu tăng 28% so với năm 2025 đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng. Tổng huy động vốn dự kiến tăng 28% đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục được kiểm soát dưới ngưỡng 2%.

Năm 2025, HDBank ghi nhận tổng tài sản 931.000 tỷ đồng, tăng 34%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 27,6%.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 931.000 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cuối năm 2024. Tổng huy động vốn đạt 832.000 tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng tăng 28%.

Với kết quả trên, ngân hàng trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, tương ứng 14.136 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối, song chưa công bố chi tiết kế hoạch phát hành.

Theo HDBank, năm 2026, bối cảnh địa chính trị phức tạp, đặc biệt xung đột Mỹ - Iran, có thể gây rủi ro cho kinh tế thế giới từ gián đoạn năng lượng và biến động giá dầu. Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng duy trì tăng trưởng ổn định, nhưng cần chủ động ứng phó tác động bên ngoài.

Ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank, cho biết trọng tâm là phát triển hệ sinh thái tài chính tích hợp với các trụ cột gồm HDBank, Vikki Bank, HD SAISON và HDS. Trong đó, Vikki Bank được xem là dấu ấn chuyển đổi, đang phục hồi và dần trở thành động lực tăng trưởng mới.

Trong kịch bản thuận lợi, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức cao, hướng tới hai con số, song vẫn cân nhắc rủi ro toàn cầu. Trước bối cảnh này, HĐQT HDBank tiếp tục ưu tiên củng cố vốn, đảm bảo thanh khoản và quản lý danh mục đầu tư thận trọng theo khẩu vị rủi ro.

Đại hội cũng dự kiến thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), với vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Đây sẽ là ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do HDBank sở hữu toàn bộ vốn.

Cùng với đó, HDBank trình kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Chứng khoán HD (HDS) lên mức tối thiểu 51% và tối đa 90% để trở thành công ty con. Tính đến 31/3/2026, HDBank nắm 29,9999% vốn HDS. Công ty này đạt lợi nhuận hơn 1.400 tỷ đồng năm 2025, đặt mục tiêu trên 4.000 tỷ đồng năm 2026 và hướng tới trên 10.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại hội cũng xem xét thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của HDBank thêm tối đa 9.891 tỷ đồng, lên 59.945 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 2.891 tỷ đồng đến từ phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu HDBD2126019, với giá chuyển đổi 13.100 đồng/cổ phiếu.

Phương án thứ hai là phát hành riêng lẻ tối đa 7.000 tỷ đồng, tương ứng 700 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn.

Giá chào bán sẽ được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được soát xét hoặc kiểm toán trước khi HĐQT quyết định.

Từ khóa:

