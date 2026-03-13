Thứ Sáu, 13/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

FPTS vay 2.500 tỷ tại HDBank để đầu tư trái phiếu Chính phủ

Hà Anh

13/03/2026, 07:19

Hội đồng quản trị FPTS thông qua kế hoạch vay vốn với tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn 2.500 tỷ đồng, thời hạn vay 36 tháng. Mục đích vay nhằm bổ sung/bù đắp vốn kinh doanh đầu tư mua bán trái phiếu chính phủ.

Sơ đồ giá cổ phiếu FPTS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu FPTS trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã FTS-HOSE) công bố Quyết định của HĐQT về việc vay vốn tại HDBank.

Theo đó, HĐQT FPTS đã thông qua kế hoạch vay vốn với tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn 2.500 tỷ đồng, thời hạn vay 36 tháng. Mục đích vay nhằm bổ sung/bù đắp vốn kinh doanh đầu tư mua bán trái phiếu chính phủ.

Đây là khoản vay không có tài sản bảo đảm hoặc có tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu của công ty hoặc bên thứ ba là giấy tờ có giá như sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi do HDBank phát hành/trái phiếu được HDBank phát hành hoặc các tổ chức tín dụng khác được HDBank chấp thuận.

Lãi suất cho vay được xác định tại thời điểm giải ngân vốn cho vay theo thông báo lãi suất cho vay của HDBank, được ghi trên từng Đề nghị giải ngân kiêm Khế ước nhận nợ (hoặc văn bản khác tương đương theo quy định của HDBank trong từng thời kỳ).

FPTS dự kiến sẽ dùng doanh thu, lợi nhuận và các nguồn thu khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn của khoản vay nêu trên cho ngân hàng.

Trước đó vào tháng đầu tháng 12/2025, FPTS cũng đã thông qua kế hoạch vay vốn tại HDBank với tổng hạn mức vốn vay ngắn hạn là 1.500 tỷ, nhằm bổ sung/bù đắp vốn cho kinh doanh đầu tư mua bán trái phiếu chính phủ với thời hạn vay 36 tháng.

Cũng với mục đích vay vốn, HĐQT FPTS đã thông qua việc vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Nam Thăng Long và dùng Tài sản đảm bảo để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Nam Thăng LOng với tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn là 1.200 tỷ - trong đó, kỳ hạn vay vốn tối đa của mỗi khế ước nhận nợ là 06 tháng kể từ ngày giải ngân. Mục đích là để đầu tư, kinh doanh Trái phiếu Chính phủ và đầu tư kinh doanh cổ phiếu (trong đó dư nợ tối đa đầu tư cổ phiếu là 230 tỷ đồng).

Mới đây, FPTS đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 31/3/2026 tới đây tại Hội trường tầng 11, số 52 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Đáng chú ý, FPTS dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 34,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông nhằm mục đích tăng vốn điều lệ của công ty với tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới phát hành) và cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 346,5 tỷ đồng. Nguồn thực hiện phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của công ty.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 2-3/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Bên cạnh đó, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của FPTS trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính dự kiến đạt 1.200 tỷ đồng, giảm 9,21% so với kết quả thực hiện được trong năm 2025 (1.321,68 tỷ) và lợi nhuận trước thuế ước đạt 550 tỷ đồng, giảm 10,90% so với thực hiện trong năm 2025 (617,30 tỷ).

Ngoài kế hoạch kinh doanh, FPTS cũng sẽ trình cổ đông về phương án chi tối đa hơn 173,2 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II/2026.

Về nhân sự, ĐHĐCĐ công ty sẽ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, đại hội sẽ bầu cử bổ sung 1 Thành viên HĐQT mới.

