HDBank tăng trưởng 31% lợi nhuận, gia nhập câu lạc bộ ngân hàng triệu tỷ và ghi dấu ấn mới trên thị trường vốn quốc tế

Đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường vốn quốc tế thông qua khoản vay hợp vốn Social Loan trị giá 721 triệu USD và lần đầu tiên được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm BB-, thuộc nhóm cao nhất đối với các ngân hàng Việt Nam.
Kết thúc quý 2/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, chính thức đưa HDBank gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên một triệu tỷ đồng tại Việt Nam.
HDBank tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động vượt trội với ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống ngân hàng.
Không chỉ nổi bật trong năm 2026, HDBank còn duy trì hiệu quả sinh lời hàng đầu trong nhiều năm liên tiếp. Giai đoạn 2022-2025, ROE bình quân đạt khoảng 25%, thuộc nhóm cao nhất trong các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân dẫn đầu. Tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận (CAGR) giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 27,5%/năm, phản ánh nền tảng tăng trưởng ổn định và bền vững.
Tổng thu nhập hoạt động đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%, tiếp tục khẳng định hiệu quả chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.
Hệ số chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 24,9%, thuộc nhóm thấp nhất trong các ngân hàng tư nhân, phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển đổi số, tự động hóa vận hành và nâng cao năng suất.
Hiện nay, hơn 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên nền tảng số và các kênh số đóng góp trên 60% lượng khách hàng mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng hiệu quả trong dài hạn.
Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản HDBank đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm.
Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế như sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, hạ tầng, chuỗi cung ứng và tiêu dùng thiết yếu.
Huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trên 20%.
Động lực tăng trưởng của HDBank đến từ hệ sinh thái tài chính - ngân hàng số - chứng khoán - bảo hiểm - quản lý quỹ - tài chính tiêu dùng cùng các lĩnh vực hàng không, bất động sản, hạ tầng, công nghệ và giáo dục.
Hệ sinh thái hiện phục vụ trên 34 triệu khách hàng trong lĩnh vực tài chính và có khả năng tiếp cận thêm trên 20 triệu khách hàng từ các đối tác chiến lược, tạo lợi thế lớn trong phát triển khách hàng, khai thác chéo sản phẩm và mở rộng nguồn thu bền vững.
Các đơn vị thành viên tiếp tục ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực:
HD SAISON đạt lợi nhuận trước thuế trên 804 tỷ đồng, ROE đạt 22,3%, tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng, phục vụ hơn 17,5 triệu khách hàng thông qua 28.600 điểm bán trên toàn quốc.
HD Securities (HDS) đạt lợi nhuận trước thuế 1.470 tỷ đồng, tăng 286%, thuộc Top 10 công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất Việt Nam, với ROE trên 28% - thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành.
Vikki Digital Bank tiếp tục tăng trưởng mạnh sau hơn một năm chuyển đổi, với hơn 1,6 triệu lượt tải ứng dụng chỉ trong 6 tháng đầu năm, nâng tổng số người dùng lên trên 3,5 triệu. Ứng dụng Vikki Bank liên tục nằm trong nhóm ngân hàng số được người dùng đánh giá cao nhất với 4,7/5 điểm, trong khi quy mô tiền gửi trên cả kênh số và mạng lưới vật lý đều tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước.
Song hành cùng tăng trưởng kinh doanh, HDBank tiếp tục duy trì nền tảng vốn và các chỉ tiêu an toàn thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống.
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt trên 14%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) chỉ 72%, trong khi các chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn Basel III như LCR và NSFR đều trên 100%, phản ánh năng lực vốn và thanh khoản vững chắc.
Cũng trong quý 2/2026, Moody’s Ratings nâng triển vọng xếp hạng của HDBank từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Cùng thời điểm, Fitch Ratings lần đầu tiên xếp hạng tín nhiệm HDBank ở mức BB-, thuộc nhóm cao nhất các ngân hàng Việt Nam.
HDBank vừa huy động thành công 721 triệu USD khoản vay hợp vốn quốc tế theo chuẩn Social Loan, vượt khoảng 60% quy mô dự kiến ban đầu. Đây là khoản vay hợp vốn xã hội lớn nhất từ trước đến nay do một tổ chức Việt Nam huy động trên thị trường quốc tế, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của các định chế tài chính toàn cầu đối với năng lực quản trị, triển vọng phát triển và chiến lược tài chính bền vững của HDBank.
Bên cạnh đó, ngân hàng đang tiếp tục triển khai chương trình phát hành 500 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế, khẳng định vai trò tiên phong trong huy động nguồn vốn phục vụ tăng trưởng xanh, phát triển xã hội và phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế.
Với nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả hoạt động dẫn đầu, quy mô ngày càng lớn, hệ sinh thái khách hàng rộng khắp và vị thế quốc tế ngày càng được củng cố, HDBank đang có nhiều thuận lợi để hoàn thành và vượt các mục tiêu kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông giao, hướng tới lợi nhuận trước thuế trên 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước.
Điểm nhấn xuyên suốt của 6 tháng đầu năm 2026 là HDBank không chỉ tăng trưởng nhanh về quy mô, mà còn duy trì hiệu quả sinh lời hàng đầu, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng sức mạnh hệ sinh thái và nâng tầm vị thế trên thị trường vốn quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để ngân hàng tiếp tục tạo ra tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.
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