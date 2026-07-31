Giá vàng giữ đà tăng, vượt 4.100 USD/oz

Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/7), vượt qua ngưỡng quan trọng 4.100 USD/oz...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Việc thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, số liệu thống kê cho thấy lạm phát ở Mỹ dịu đi, và đồng USD suy yếu là những yếu tố chính giúp giá vàng đi lên trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.104,6 USD/oz, tăng 38 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,9%.

Giá bạc giao ngay đạt 59,13 USD/oz, tăng 1,36 USD/oz, tương đương tăng 2,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8 tăng 1,6%, đóng cửa ở mức 4.160,6 USD/oz.

Một ngày sau cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Fed, mức đặt cược của thị trường vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tiếp tục dao động quanh mức 60%, giảm từ mức quanh 80% trước khi diễn ra cuộc họp. Cụ thể, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 57% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 77% trước cuộc họp.

Theo giới phân tích, một phần nguyên nhân dẫn tới dịch chuyển này là việc Chủ tịch Fed Kevin Warsh hầu như không đưa ra tín hiệu gì về đường đi của lãi suất trong thời gian tới. Chủ trương của ông Warsh là hạn chế tối đa việc đưa ra chỉ báo trước về chính sách.

Dữ liệu lạm phát được công bố ngày thứ Năm cũng là một động lực để thị trường giảm kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất trong tháng 9.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, giảm 0,1% trong tháng 6, phù hợp với dự báo mà giới phân tích đưa ra.

Tuy nhiên, sự xuống thang này của lạm phát có thể chỉ là tạm thời do giá dầu giảm trong tháng 6 khi căng thẳng ở Trung Đông dịu đi. Gần đây, giá dầu đã tăng mạnh trở lại khi Mỹ và Iran lại tấn công lẫn nhau.

Ngoài ra, tốc độ lạm phát cả năm tính theo PCE vẫn là 3,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát của Fed là 2%.

Đồng USD giảm giá trong phiên này, giữ vai trò là một yếu tố hỗ trợ khác cho giá vàng. Ngoài việc thị trường giảm kỳ vọng vào việc Fed tăng lãi suất trong tháng 9, bạc xanh còn đương đầu áp lực giảm giá khi đồng yên Nhật Bản tăng giá mạnh trong bối cảnh thị trường cảnh giác cao trước khả năng Tokyo can thiệp vào thị trường ngoại hối để vực dậy đồng nội tệ từ vùng đáy 40 năm.

Chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,9%, về mức dưới 100 điểm, từ mức 100,9 điểm của phiên ngày hôm trước.

Dữ liệu PCE “tốt hơn một chút so với thị trường kỳ vọng. Hiện tại, môi trường lạm phát đã trở nên kém ổn định hơn”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

“Cuộc chiến tranh ở Trung Đông có vẻ như sẽ không sớm được giải quyết. Bởi vậy, áp lực lạm phát có thể quay trở lại sau khi dịu đi trong mấy tháng gần đây. Quan điểm ở đây là rốt cuộc Fed sẽ có phản ứng với lạm phát. Điều đó sẽ khiến giá vàng khó vượt qua những ngưỡng kháng cự lớn tiếp theo mà chúng tôi cho là mức mức khoảng 4.150 USD/oz và 4.200 USD/oz”, ông Melek nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm nắm giữ còn 1.007,8 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (31/7), giá vàng và giá bạc cùng dao động nhẹ quanh mức chốt phiên Mỹ.

Lúc 7h00 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1%, giao dịch gần mức 4.108 USD/oz - theo dữ liệu từ Kitco. Cùng thời điểm, giá bạc giao ngay tăng gần 0,2%, giao dịch ở mức 59,3 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 131,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 0,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cũng tại thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.080 đồng (mua vào) và 26.490 đồng (bán ra), giảm 25 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.