Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên tăng bùng nổ?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/07/2026.

Theo SSI, Chỉ số vẫn đang trên đà hồi phục với mục tiêu kế tiếp quanh vùng 1750 – 1780 trong khi hỗ trợ gần tiếp tục được nâng lên vùng 1720.

Kết phiên 30/7, VN-Index tăng 39,98 điểm, tương đương 2,35% lên mốc 1744,66 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 3,37 điểm, tương đương 1,24% lên mốc 275,05 điểm.

Nhịp hồi phục tích cực đang mở ra cơ hội để VN-Index tiến lên thử thách mốc 1765 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhịp hồi phục tích cực đang mở ra cơ hội để VN-Index tiến lên thử thách mốc 1765 điểm, trước khi cần một nhịp nghỉ ngơi và tạo nền tích lũy mới quanh vùng 1740 - 1760 điểm.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh trong vùng 1740 - 1760 điểm để cơ cấu lại danh mục, gom dần các mã có dòng tiền tốt và nền giá vững chắc.

Dù rủi ro ngắn hạn đã giảm bớt, tâm lý thận trọng vẫn nên được duy trì. Không mua đuổi khi thị trường kéo rướn và tiếp tục hạn chế sử dụng đòn bẩy cho đến khi thanh khoản thực sự bùng nổ”.

VN-Index có khả năng tăng lên ngưỡng kháng cự cũ 1760

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng gần 40 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1744,66 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bán lẻ, Dịch vụ tài chính, Hàng & dịch vụ công nghiệp tăng trên 4%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, UPCOM và bán ròng trên sàn HNX. Tâm lý thị trường cải thiện không đáng kể, tuy nhiên trong một đến hai phiên tới, VN-Index có khả năng tăng lên ngưỡng kháng cự cũ 1760 (tương đương ngưỡng Fibonacci 0.5)”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang chuyển sang giai đoạn phục hồi kiểm tra các vùng kháng cự

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn suy giảm kéo dài 04 tuần liên tiếp. Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang chuyển sang giai đoạn phục hồi kiểm tra các vùng kháng cự. Với kháng cự gần nhất 1750 điểm và vùng kháng cự mạnh quanh 1770 điểm-1800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Thị trường đã phục hồi tốt trong 03 phiên liên tiếp. Dự kiến thị trường sẽ phân hóa hơn áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại trong những phiên đến khi VN-Index hướng đến các vùng kháng cự mạnh ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán thế giới đã giảm mạnh sau thông tin FED giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp. Tuy nhiên diễn biến thị trường Việt Nam vẫn rất tích cực. VN-Index tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp, hướng đến vùng giá 1750 điểm, có thể mở rộng lên 1800 điểm. Hỗ trợ cho đà phục hồi của thị trường là áp lực cung đã giảm mạnh sau giai đoạn giải chấp, bán tháo, định giá thị trường trở nên hấp dẫn. Đồng thời lãi suất ngân hàng các kỳ hạn ngắn đã giảm mạnh như lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm mạnh về mức thấp trong nhiều năm qua. Trong nhiều bản tin trước, chúng tôi đã phân tích, nhận định các vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Khuyến nghị nhà đầu tư xem xét các cơ hội đầu tư giá trị ở các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng ở vùng giá hấp dẫn. Tuy nhiên không có khuyến nghị gia tăng, mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự quanh 1770 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index đã vượt qua phiên giảm mạnh ngày 22/7, cho thấy đà hồi phục của chỉ số có thể tiếp diễn trong giai đoạn tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 40 điểm (+2,4%), đóng cửa ở mức 1744,7 điểm. Chỉ số tăng điểm từ đầu phiên với động lực đến từ các cổ phiếu nhóm Vingroup như VRE và VHM. Lực mua tiếp tục lan tỏa sang hầu hết các nhóm ngành khác trong phiên chiều như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, …, giúp cho chỉ số duy trì đà tăng và đóng cửa vượt mốc 1740 điểm.

Đây là phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp và là phiên có mức tăng mạnh nhất trong tuần này. Ba phiên hồi phục cũng giúp chỉ số vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn quanh vùng 1720 – 1725 điểm. Đồng thời, chỉ số đã vượt qua phiên giảm mạnh ngày 22/7, cho thấy đà hồi phục của chỉ số có thể tiếp diễn trong giai đoạn tới.

Chúng tôi cho rằng mục tiêu của chỉ số VN-Index sẽ hướng lên vùng 1770 – 1800 điểm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng những phiên điều chỉnh trong thời gian tới sẽ là cơ hội giải ngân cho nhà đầu tư để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể tiến hành giải ngân đối với các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong 12 tháng kế tiếp và có mặt bằng định giá hấp dẫn”.

Chỉ số có thể hướng tới khu vực 1755-1764 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index hồi phục phiên thứ 3 liên tiếp với thanh khoản cải thiện phản ánh dòng tiền tham gia tích cực hơn. Đồ thị giá đang biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và đồ thị giá đã vượt lên trên 1735 điểm và xác lập xu hướng hồi phục ngắn hạn rõ ràng hơn. Chỉ số có thể hướng tới khu vực 1755-1764 điểm. Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ số đang biến động khá nhanh và nhịp hồi phục hiện tại vẫn là nhịp hồi phục mang tính chất kỹ thuật.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi phục để tiếp tục cơ cấu danh mục. Đồng thời, NĐT có thể mua mới nhưng chỉ tỷ trọng nhỏ với mục tiêu lướt sóng T+”.

Khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục tiến lên kiểm tra vùng kháng cự 1770

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên thứ ba liên tiếp với nến White Marubozu thể hiện sự lan tỏa của dòng tiền trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung vẫn đang trong đà tăng điểm và các chỉ báo dòng tiền (CMF), động lượng (RSI, MACD) đồng thuận hướng lên góp phần củng cố cho xu hướng hiện tại của VN-Index. Với diễn biến này, khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục tiến lên kiểm tra vùng kháng cự 1770 vào phiên tiếp theo, tương đương đường MA20.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo RSI và MACD đều đang ở vùng cao, đồng thời, chỉ số chung vận động bám sát phía ngoài đường biên trên của dải Bollinger nên cần chú ý khả năng diễn biến rung lắc xảy ra khi chỉ số di chuyển vào lại trong dải Bollinger vào phiên tiếp theo.

VN-Index tiếp tục được củng cố động lực và nới rộng đà tăng nhờ sự đồng thuận của nhóm vốn hóa lớn nói riêng và cả thị trường nói chung. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì các vị thế có sẵn trong danh mục và đang trong đà tăng thuyết phục, bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tìm kiếm thêm cơ hội mới ở cổ phiếu chưa tăng mạnh và đang có dấu hiệu tham gia mạnh mẽ của dòng tiền gần đây để giải ngân tại nhịp rung lắc trong các phiên tiếp theo. Một số nhóm đáng chú ý: Ngân hàng, Bán lẻ-Tiêu dùng, Bất động sản, Chứng khoán”.

Khả năng VN-Index chuyển sang giai đoạn tăng ổn định hơn và xác nhận tín hiệu tạo đáy tại khu vực 1650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, nhịp hồi phục được hỗ trợ bởi lực mua tại vùng giá cao, qua đó củng cố khả năng VN-Index chuyển sang giai đoạn tăng ổn định hơn và xác nhận tín hiệu tạo đáy tại khu vực 1650 điểm. Hỗ trợ gần hiện nằm tại vùng 1700 điểm. Với quán tính hiện tại, chỉ số có thể tiếp cận vùng 1750–1770 điểm trong các phiên tới. Trường hợp xuất hiện điều chỉnh, vùng 1700–1720 điểm sẽ đóng vai trò thu hút lực cầu giá thấp và giữ nhịp tăng hiện tại”.

Chỉ số vẫn đang trên đà hồi phục với mục tiêu kế tiếp quanh vùng 1750 – 1780

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index có phiên giao dịch bùng nổ với đà lan tỏa tốt và nhận được sự ủng hộ của dòng tiền. Chỉ số vẫn đang trên đà hồi phục với mục tiêu kế tiếp quanh vùng 1750 – 1780 trong khi hỗ trợ gần tiếp tục được nâng lên vùng 1720”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.