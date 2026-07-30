HDBank lập kỷ lục với khoản vay xã hội, bền vững hợp vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Đây là khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay do một tổ chức Việt Nam huy động thành công, đồng thời khẳng định niềm tin mạnh mẽ của các định chế tài chính toàn cầu đối với HDBank và triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
Ngày 30/7 tại TP.HCM, HDBank chính thức ký kết Khoản vay Xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Standard Chartered cùng các định chế tài chính quốc tế. Nguồn vốn sẽ được sử dụng để mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, qua đó thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Khoản vay được cấu trúc theo Nguyên tắc Khoản vay Xã hội (Social Loan Principles) và Khung Tài chính Bền vững của HDBank, do ADB và Standard Chartered đồng điều phối. Tham gia thu xếp và dựng sổ còn có sáu định chế tài chính quốc tế gồm ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, Maybank Securities, MUFG Bank và State Bank of India.
Giao dịch đã nhận được sự quan tâm vượt kỳ vọng từ cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế, đạt tổng giá trị giải ngân 721 triệu USD, cao hơn khoảng 60% so với kế hoạch ban đầu.
Theo Tổng giám đốc Standard Chartered Việt Nam, đây là khoản vay xã hội hợp vốn lớn nhất từ trước đến nay do một tổ chức Việt Nam huy động, đồng thời ghi nhận mức đăng ký vượt xa mục tiêu ban đầu với sự tham gia tích cực của cộng đồng các nhà cho vay quốc tế.
“Kết quả này không chỉ phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư đối với HDBank và đội ngũ lãnh đạo Ngân hàng, mà còn cho thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam cũng như sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường tài chính bền vững trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu.”
Không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, giao dịch còn khẳng định vị thế của HDBank trên thị trường vốn quốc tế, mở ra khả năng tiếp cận các nguồn vốn chất lượng với chi phí tốt để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Phát biểu tại lễ ký kết, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Nhà đầu tư chiến lược, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị HDBank, cho biết: “Khoản vay này mở ra một dấu mốc phát triển mới đối với cá nhân tôi và HDBank. Đây là khoản vay đầu tiên của chúng ta dành riêng cho các hoạt động xã hội, trong đó có những chương trình hỗ trợ phụ nữ”.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, thành công của giao dịch là sự ghi nhận cho hành trình nhiều năm HDBank đồng hành cùng cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa, thể thao và các hoạt động dành cho phụ nữ, trẻ em.
“Lần đầu tiên, một giao dịch có sự tham gia của đông đảo 21 định chế tài chính quốc tế, với quy mô tài trợ lớn nhất dành cho các hoạt động xã hội và phát triển bền vững, đã được thực hiện thành công”, bà nhấn mạnh.
Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc Thường trực HDBank, cho biết nguồn vốn sẽ tiếp tục củng cố nền tảng vốn trung và dài hạn của Ngân hàng, mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng trưởng bền vững.
Trước giao dịch này, HDBank đã huy động thành công 270 triệu USD vốn xanh và 380 triệu USD vốn tài chính bền vững từ các tổ chức tài chính phát triển quốc tế như IFC, ADB, Proparco, DEG, LeapFrog, FMO, BII, JICA, FinDev và SMBC.
Với khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD, HDBank không chỉ thiết lập một kỷ lục mới trên thị trường vốn Việt Nam mà còn tiếp tục khẳng định năng lực huy động vốn quốc tế theo các chuẩn mực tài chính bền vững, tạo thêm nguồn lực để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026, nền kinh tế phải tăng khoảng 11,9% trong nửa cuối năm, tuy nhiên, đây không chỉ là bài toán về tốc độ tăng trưởng mà còn là yêu cầu đồng thời kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng...
Bộ Tài chính chính thức “cắt” 7 thủ tục hải quan trong lĩnh vực hàng miễn thuế, đồng thời tái cấu trúc toàn bộ quy trình quản lý theo hướng tập trung và minh bạch hơn. Động thái này không chỉ nhằm giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp mà còn xử lý những điểm chồng chéo kéo dài trong hoạt động kiểm tra, giám sát…
Khi các quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt trong khấu trừ thuế bắt đầu có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp đứng trước áp lực phải thay đổi cách quản lý các khoản chi công tác và chi phí hiện trường.
Đồng hành cùng khách hàng trong mùa du lịch cao điểm, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại “Có VCB Digibank - Dịp này mình đi thôi”, mang đến nhiều ưu đãi thiết thực khi đặt vé di chuyển và thanh toán QR xuyên biên giới trên ứng dụng VCB Digibank.
Tại phiên khai mạc Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu Việt Nam 2026 (VGIC 2026) diễn ra ngày 29/7 với chủ đề "Công nghệ tương lai - Bước nhảy số Việt Nam", ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB, cho rằng Việt Nam đang đứng trước "cửa sổ cơ hội" để tạo ra bước nhảy vọt về năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia nhờ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...