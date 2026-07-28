Giá vàng trong nước sụt sâu sau chuỗi tăng 3 phiên
MMai Nhi
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Phiên sáng 28/7, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, phổ biến neo tại 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn 9999, biên độ điều chỉnh mở rộng hơn, biến động từ 500 nghìn – 2,2 triệu đồng/lượng….
Chấm dứt chuỗi tăng ba phiên liên
tiếp (24-27/7) với tổng mức tăng lên tới 7 triệu đồng/lượng, thị trường vàng miếng
SJC đồng loạt hạ giá ngay khi mở cửa phiên sáng nay, đánh mất toàn bộ mức tăng trong
phiên hôm qua (27/7).
Tính đến 10 giờ 30 phút, công
ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết
giá mua vàng miếng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 141,5 triệu
đồng/lượng. Giá giao dịch vàng miếng SJC tại cả sáu doanh nghiệp trên đều giảm
1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 27/7.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại Mi Hồng giảm mạnh 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên.
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm
tới 4 nhịp liên tiếp.
Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm
thêm tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 138 triệu – 140 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 27/7,
tổng mức giảm giá vàng miếng tại doanh nghiệp này là 1,5 triệu đồng/lượng.
Đi ngược với xu hướng chung của toàn
thị trường, Ngọc Thẩm tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 500 nghìn đồng/lượng trong
khi giữ nguyên chiều bán.
Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại
135,5 triệu – 140 triệu đồng/lượng. Dù niêm yết giá giao dịch vàng miếng thấp hơn
so với mặt bằng chung nhưng chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại doanh nghiệp
này cao nhất, ở ngưỡng 4,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”,
giá giao dịch niêm yết tại các đơn vị kinh doanh cũng không nằm ngoài xu thế giảm.
Bám sát nhịp điều chỉnh trên thị trường vàng miếng, biên độ giảm ở phân khúc vàng
nhẫn dao động từ 1,4 triệu – 2,2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp ghi
nhận mức giảm chỉ bằng 25% so với mặt bằng chung.
Trong phiên sáng 28/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn đều phổ biến ở ngưỡng chung là 4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao nhất trên thị trường vàng miếng thuộc về Ngọc Thẩm với 4,5 triệu đồng/lượng và PNJ là 5 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn 9999.
Ngọc Thẩm là doanh nghiệp điều chỉnh
giảm giá mua, bán vàng nhẫn 9999 khiêm tốn nhất trên thị trường. Doanh nghiệp này
đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 127 triệu – 131 triệu đồng/lượng (mua
– bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC sụt 1,5 triệu
đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này niêm yết giá gmua vàng
nhẫn tại ngưỡng 137 triệu và giá bán là 141 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ
30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.
Tại Phú Quý, sau khi cũng giảm 1,5
triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú
Quý niêm yết ổn định tại mức 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên
sáng
Giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều
bán, niêm yết giá mua ở mức 136,2 triệu đồng/lượng và giá bán vàng
nhẫn là 141,2 triệu đồng/lượng.
DOJI là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn
“4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Đồng thời, giá vàng nhẫn neo tại doanh nghiệp
này cũng cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC
Lúc 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượngtại đơn vị nàygiảm 1,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. DOJI neo giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng và duy trì ” ổn định
trong suốt phiên sáng.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh
Hải là hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn 9999 mạnh nhất trong phiên
sáng nay. Tuy nhiên so với giá giao dịch vàng miếng SJC, giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” tại cả hai thương hiệu trên vẫn 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 10 giờ 30 phút, Bảo Tín
Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và giá vàng nhẫn vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại
mức 138,1 triệu – 142 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua
và bán.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 28/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng sụt 0,6%, lùi xuống ngưỡng 4.048,6 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), Khoảng cách giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới đồng loạt neo ở ngưỡng phổ biến là 10,7 triệu đồng/lượng. Đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 10,2 triệu– 11,7 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Riêngtại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch
này chỉ còn 200 nghìn đồng/lượng.
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