Giá vàng trong nước sụt sâu sau chuỗi tăng 3 phiên

Phiên sáng 28/7, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, phổ biến neo tại 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn 9999, biên độ điều chỉnh mở rộng hơn, biến động từ 500 nghìn – 2,2 triệu đồng/lượng….

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Nguồn ảnh: SJC

Chấm dứt chuỗi tăng ba phiên liên tiếp (24-27/7) với tổng mức tăng lên tới 7 triệu đồng/lượng, thị trường vàng miếng SJC đồng loạt hạ giá ngay khi mở cửa phiên sáng nay, đánh mất toàn bộ mức tăng trong phiên hôm qua (27/7).

Tính đến 10 giờ 30 phút, công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch vàng miếng SJC tại cả sáu doanh nghiệp trên đều giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 27/7.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm mạnh 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm tới 4 nhịp liên tiếp.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm thêm tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 138 triệu – 140 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/7, tổng mức giảm giá vàng miếng tại doanh nghiệp này là 1,5 triệu đồng/lượng.

Đi ngược với xu hướng chung của toàn thị trường, Ngọc Thẩm tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giữ nguyên chiều bán.

Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại 135,5 triệu – 140 triệu đồng/lượng. Dù niêm yết giá giao dịch vàng miếng thấp hơn so với mặt bằng chung nhưng chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại doanh nghiệp này cao nhất, ở ngưỡng 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 28/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch niêm yết tại các đơn vị kinh doanh cũng không nằm ngoài xu thế giảm. Bám sát nhịp điều chỉnh trên thị trường vàng miếng, biên độ giảm ở phân khúc vàng nhẫn dao động từ 1,4 triệu – 2,2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp ghi nhận mức giảm chỉ bằng 25% so với mặt bằng chung.

Trong phiên sáng 28/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn đều phổ biến ở ngưỡng chung là 4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao nhất trên thị trường vàng miếng thuộc về Ngọc Thẩm với 4,5 triệu đồng/lượng và PNJ là 5 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn 9999.

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn 9999 khiêm tốn nhất trên thị trường. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 127 triệu – 131 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC sụt 1,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này niêm yết giá gmua vàng nhẫn tại ngưỡng 137 triệu và giá bán là 141 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Tại Phú Quý, sau khi cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý niêm yết ổn định tại mức 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng

Giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, niêm yết giá mua ở mức 136,2 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 141,2 triệu đồng/lượng.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 28/7 so với 27/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

DOJI là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Đồng thời, giá vàng nhẫn neo tại doanh nghiệp này cũng cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC

Lúc 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại đơn vị này giảm 1,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. DOJI neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng và duy trì ” ổn định trong suốt phiên sáng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn 9999 mạnh nhất trong phiên sáng nay. Tuy nhiên so với giá giao dịch vàng miếng SJC, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai thương hiệu trên vẫn 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và giá vàng nhẫn vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại mức 138,1 triệu – 142 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.