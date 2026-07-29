Giá vàng liên tục biến động thất thường

Ngày 29/7, thị trường vàng trong nước chứng kiến nhịp biến động dồn dập khi các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh giá niêm yết đối với vàng miếng và vàng nhẫn. Nhiều doanh nghiệp thay đổi bảng giá niêm yết từ 2 - 3 lần trong ngày, với biên độ mỗi đợt điều chỉnh lên tới cả triệu đồng mỗi lượng...
Trong phiên 29/7, giá mua, bán
vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng, giảm liên tục, hình thành xu hướng
phân hoá rõ rệt giữa các doanh nghiệp niêm yết. Tính đến 14 giờ 30 phút, giá vàng
miếng ghi nhận từ 2 – 3 nhịp điều chỉnh.
Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi
chiều so với giá chốt phiên hôm qua
(28/7), công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh
Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá mua vàng miếng chốt phiên sáng
ở mức 136,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 140,5 triệu đồng/lượng.
Bước sang phiên chiều, giá
mua, bán vàng miếng tại SJC và PNJ đều tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều,
quay về ngưỡng 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 28/7.
Trong khi đó, giá mua, bán
vàng miếng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn nằm trong
diễn biến giảm.
Tính đến 14 giờ
30 phút, giá giao dịch vàng miếng tại các doanh nghiệp trên đều tăng thêm 600 nghìn
đồng/lượng ở cả hai chiều, đặt tại ngưỡng 137,1 triệu – 141,1 triệu đồng/lượng. So
với giá chốt phiên hôm qua 28/7, giá vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Ngược lại, các đơn vị kinh
doanh tại địa bàn phía Nam lại điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng miếng SJC. Tuy
nhiên, so với các thương hiệu phía Bắc, giá mua, bán vàng miếng tại các hệ thống
lớn vẫn thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.
Với 5 nhịp tăng và 2 nhịp giảm
liên tiếp, tính đến 14 giờ 30
phút, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng với chiều
mua và 600 nghìn đồng/lượng với chiều bán, niêm yết tại 138,5 triệu – 140,3
triệu đồng/lượng.
Tại Ngọc Thẩm, đơn vị này tăng
giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Ngọc Thẩm neo
giá giao dịch vàng miếng tại 136 triệu – 140 triệu đồng/lượng.
Trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”,
sau nhịp giảm mạnh tới 2,2 triệu đồng/lượng trong phiên 28/7, diễn biến trái chiều
cũng xuất hiện rõ nét đối với giá giao dịch vàng nhẫn tại các thương hiệu kinh doanh
trong phiên hôm nay.
Ngọc Thẩm là doanh nghiệp duy nhất
điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn 9999 đồng đều ở cả hai chiều mua và bán. Doanh
nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 127 triệu – 131 triệu
đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên 29/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều phổ biến neo ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, khoảng cách giá mua, bán vàng miếng SJC chỉ bằng một nửa so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 1,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất thuộc về PNJ với 4,7 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, đây vẫn là
đơn vị neo giá vàng nhẫn cạnh tranh nhất trong phiên hôm nay, thấp hơn tới 11 triệu
đồng/lượng so với doanh nghiệp niêm yết giá cao nhất trên thị trường
Giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả chiều mua nhưng giữ nguyên
chiều bán, niêm yết giá mua ở mức 136,5 triệu đồng/lượng và giá bán
vàng nhẫn là 141,2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tính đến 14 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn Tròn 9999
Hưng Thịnh Vượngtại DOJIgiảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán. Thương hiệu này neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138
triệu – 142 triệu đồng/lượng.
Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng
mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý niêm yết ổn định tại mức 136,5
triệu – 140,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên.
Tuy nhiên, trong phiên chiều, thương hiệu
này nhanh chóng điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua,
bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 137,1 triệu – 141,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt
phiên 28/7, giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm tổng cộng 400 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều.
Đi ngược với diễn biến trên, mở
cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại
Công ty SJC sụt 1 triệu đồng/lượng với cả hai chiều mua và chiều bán. Thương
hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 136 triệu và giá bán là 140
triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.
Tính đến 14 giờ 30 phút, giá mua,
bán vàng nhẫn tại thương hiệu này điều chỉnh tăng 2 lần liên tiếp, đưa giá giao
dịch quay về mức 137 triệu – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán), không thay đổi so
với phiên hôm qua.
Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu
và Bảo Tín Mạnh Hải, hai doanh nghiệp này đều duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và giá vàng nhẫn vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại ngưỡng
138,1 triệu – 142 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 29/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng tăng 0,26%, quay lên ngưỡng 4.048,6 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), Khoảng cách giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới đồng loạt neo ở ngưỡng từ 10,59 triệu - 10,99 triệu đồng/lượng. Đối
với vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch trên nhỉnh hơn so với vàng miếng, từ 10,49
triệu– 11,49 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, khoảng cách giữa giá vàng
nhẫn và giá vàng thế giới chỉ còng 490 nghìn đồng/lượng.
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