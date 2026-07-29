Giá vàng liên tục biến động thất thường

Ngày 29/7, thị trường vàng trong nước chứng kiến nhịp biến động dồn dập khi các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh giá niêm yết đối với vàng miếng và vàng nhẫn. Nhiều doanh nghiệp thay đổi bảng giá niêm yết từ 2 - 3 lần trong ngày, với biên độ mỗi đợt điều chỉnh lên tới cả triệu đồng mỗi lượng...

Giá vàng tăng, giảm liên tục trong phiên. Nguồn ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Trong phiên 29/7, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng, giảm liên tục, hình thành xu hướng phân hoá rõ rệt giữa các doanh nghiệp niêm yết. Tính đến 14 giờ 30 phút, giá vàng miếng ghi nhận từ 2 – 3 nhịp điều chỉnh.

Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (28/7), công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá mua vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 136,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 140,5 triệu đồng/lượng.

Bước sang phiên chiều, giá mua, bán vàng miếng tại SJC và PNJ đều tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, quay về ngưỡng 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 28/7.

Trong khi đó, giá mua, bán vàng miếng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn nằm trong diễn biến giảm.

Tính đến 14 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng miếng tại các doanh nghiệp trên đều tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, đặt tại ngưỡng 137,1 triệu – 141,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua 28/7, giá vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngược lại, các đơn vị kinh doanh tại địa bàn phía Nam lại điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng miếng SJC. Tuy nhiên, so với các thương hiệu phía Bắc, giá mua, bán vàng miếng tại các hệ thống lớn vẫn thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Với 5 nhịp tăng và 2 nhịp giảm liên tiếp, tính đến 14 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 600 nghìn đồng/lượng với chiều bán, niêm yết tại 138,5 triệu – 140,3 triệu đồng/lượng.

Tại Ngọc Thẩm, đơn vị này tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Ngọc Thẩm neo giá giao dịch vàng miếng tại 136 triệu – 140 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 29/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, sau nhịp giảm mạnh tới 2,2 triệu đồng/lượng trong phiên 28/7, diễn biến trái chiều cũng xuất hiện rõ nét đối với giá giao dịch vàng nhẫn tại các thương hiệu kinh doanh trong phiên hôm nay.

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn 9999 đồng đều ở cả hai chiều mua và bán. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 127 triệu – 131 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên 29/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều phổ biến neo ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, khoảng cách giá mua, bán vàng miếng SJC chỉ bằng một nửa so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 1,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất thuộc về PNJ với 4,7 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đây vẫn là đơn vị neo giá vàng nhẫn cạnh tranh nhất trong phiên hôm nay, thấp hơn tới 11 triệu đồng/lượng so với doanh nghiệp niêm yết giá cao nhất trên thị trường

Giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán, niêm yết giá mua ở mức 136,5 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 141,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tính đến 14 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138 triệu – 142 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý niêm yết ổn định tại mức 136,5 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên.

Tuy nhiên, trong phiên chiều, thương hiệu này nhanh chóng điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 137,1 triệu – 141,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/7, giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm tổng cộng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 29/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Đi ngược với diễn biến trên, mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC sụt 1 triệu đồng/lượng với cả hai chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 136 triệu và giá bán là 140 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.

Tính đến 14 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này điều chỉnh tăng 2 lần liên tiếp, đưa giá giao dịch quay về mức 137 triệu – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán), không thay đổi so với phiên hôm qua.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, hai doanh nghiệp này đều duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và giá vàng nhẫn vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại ngưỡng 138,1 triệu – 142 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua.