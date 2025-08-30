Thứ Bảy, 30/08/2025

Trang chủ Kinh tế số

Đề xuất thử nghiệm Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain vào dịch vụ công Đà Nẵng

Nam Anh

30/08/2025, 12:25

Đà Nẵng có thể triển khai thử nghiệm 3 giải pháp: định danh phi tập trung, BE-invoice (hoá đơn điện tử trên nền tảng Blockchain) và giải pháp ứng dụng Blockchain vào giảm điểm nghẽn và giám sát các dịch vụ công…

Việc triển khai Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam VBSN tại thời điểm này được kỳ vọng sẽ giúp Đà Nẵng cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ công.
Việc triển khai Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam VBSN tại thời điểm này được kỳ vọng sẽ giúp Đà Nẵng cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ công.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), nêu đề xuất tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa diễn ra tại Đà Nẵng.

Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) được VBA đề xuất ngay từ khi tham gia xây dựng Chiến lược Blockchain quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây soạn thảo và được ban hành theo Quyết định 1236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/10/2024.

Theo chiến lược này, VBA cùng các hội, hiệp hội nghề nghiệp được giao chủ trì 2 nhiệm vụ: (i) Phát triển các nền tảng Blockchain “Make in Việt Nam”; Xây dựng các cơ chế vận hành, khai thác và tương tác, liên thông giữa các loại hình mạng Blockchain hoạt động trên Hạ tầng Blockchain Việt Nam; (ii) Tập hợp các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam xây dựng các nền tảng Blockchain, thúc đẩy chia sẻ thông tin, nâng cao nội lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Theo đó, VBA và Công ty 1Matrix đã hợp tác xây dựng Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) theo cam kết tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số ngày 15/01/2025 với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Mục tiêu lớn nhất của VBSN là góp phần giúp Việt Nam làm chủ hoàn toàn về công nghệ và dữ liệu, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), chia sẻ tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025. 
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), chia sẻ tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025. 

VBSN là sản phẩm thuộc Danh mục Công nghệ Chiến lược được ban hành theo Quyết định 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ và là đề tài nằm trong danh sách theo dõi tiến độ của Bộ Khoa học và Công nghệ, với nghĩa vụ báo cáo định kỳ hằng tháng về quá trình triển khai và ứng dụng thực tế.

Được tư vấn bởi Boston Consulting Group (BCG), một trong ba công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới, VBSN được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát huy các ưu điểm của các mạng dịch vụ Blockchain hiện nay như EBSI (Mạng hạ tầng dịch vụ Blockchain Châu Âu) và BSN (Mạng dịch vụ Blockchain Trung Quốc). Nền tảng này giúp VBSN đảm bảo khả năng tích hợp mạng Blockchain toàn cầu, tối ưu các công nghệ hiện đại nhất, giúp giải các bài toán về bảo mật, khả năng mở rộng, tính phi tập trung, chi phí triển khai,...

VBSN có kiến trúc 5 tầng, bao gồm: (i) Hạ tầng dữ liệu, (ii) Blockchain Layer 1, (iii) Tiện ích kĩ thuật, (iv) Tiện ích kinh doanh, và (v) Ứng dụng. Kiến trúc này cho phép mở rộng theo chiều ngang (đa chuỗi – multi-chain) để phục vụ phân tách dữ liệu, quản trị độc lập và tăng năng lực xử lý; đồng thời mở rộng theo chiều dọc (theo ngành/lĩnh vực) để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng bộ, ngành hoặc địa phương.

Đặc biệt, mạng VBSN cung cấp các giải pháp Blockchain toàn diện, chi phí thấp, dễ triển khai,... ngay cả với những đơn vị không có nhân sự công nghệ chuyên sâu.

Đối với Đà Nẵng, ông Phan Đức Trung đề xuất Đà Nẵng xem xét có thể triển khai thử nghiệm 3 giải pháp: Định danh phi tập trung, BE-invoice (hoá đơn điện tử trên nền tảng Blockchain) và Giải pháp ứng dụng Blockchain vào giảm điểm nghẽn và giám sát các dịch vụ công.

Trong đó, giải pháp ứng dụng Blockchain vào giảm điểm nghẽn và giám sát các dịch vụ công sẽ giúp theo dõi, ghi nhận và đánh giá điểm nghẽn trong quá trình xử lý, chuyển tiếp, và phê duyệt tài liệu số hóa giữa các đơn vị hành chính và cơ quan quản lý nhà nước tại thành phố.

“Giải pháp sẽ tạo ra một lớp dữ liệu liên thông, minh bạch và có kiểm soát, cho phép phân tích chính xác các điểm nghẽn, nút thắt hoặc sai lệch trong quá trình xử lý. Đây là nền tảng công nghệ phù hợp để nâng cao hiệu quả vận hành, minh bạch hóa hoạt động nội bộ và tăng cường năng lực điều hành trong mô hình chính quyền số”, ông Trung chia sẻ.

Đồng thời, ông Phan Đức Trung cũng đề xuất Đà Nẵng nghiên cứu triển khai các chương trình uy tín, quy mô toàn cầu như PlanB mà Tether đang tổ chức thường niên để tăng cường vị thế của thành phố trên bản đồ Blockchain toàn cầu.

Việc triển khai VBSN tại thời điểm này được kỳ vọng sẽ giúp Đà Nẵng cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ công, góp phần tích cực trong mục tiêu chung đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính quốc tế của khu vực miền Trung.

