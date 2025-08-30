Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025: Hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghệ lõi tại Việt Nam và khu vực
Ngô Anh Văn
30/08/2025, 00:00
Sự hiện diện của nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước tại sự kiện Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025 đã khẳng định sức hút cũng như vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ vi mạch bán dẫn Việt Nam và khu vực.
Ngày 30/8, tại Đà Nẵng diễn ra Ngày
vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025- một trong 3 sự kiện trọng tâm trong khuôn khổ
Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 do UBND thành phố Đà Nẵng và
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đồng chủ trì tổ chức từ ngày 28-30/8/2025.
Sự kiện thu hút sự quan tâm tham
dự của hơn 400 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện các cơ
quan ngoại giao, các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên, các tập
đoàn công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Phát biểu
tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng
Hội thảo hôm nay với chủ đề ‘Các công nghệ nền tảng cho xã hội tương lai: Sự
giao thoa giữa điện tử và quang tử’ là dịp để cùng nhau chia sẻ tri thức,
kết nối nguồn lực và khẳng định khát vọng dẫn dắt công nghệ bán dẫn của thành
phố Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND thành phố Đà
Nẵng cho biết Đảng và
Nhà nước đã xác định rõ: Để trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030,
nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, chúng ta phải coi khoa học - công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng quan trọng cho
kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, Công nghệ chip bán dẫn được xác định
là một trong 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược của Việt Nam, tập trung vào các sản
phẩm công nghệ chiến lược gồm chip chuyên dụng, chip AI và chip IoT.
Nghị
quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số; Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024
của Thủ tướng Chính phủ, đã hoạch định lộ trình phát triển từ đào tạo nhân lực
đến nghiên cứu, thiết kế, đóng gói, kiểm thử và tiến tới sản xuất vi mạch, xác
định Phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam phải đi cùng với phát triển ngành
công nghiệp điện tử, công nghiệp chuyển đổi số để tạo đầu ra cho chip bán
dẫn.
Thành phố Đà Nẵng cũng đã
ban hành Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại
Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 21/01/2025, qua đó xác định mục tiêu đến năm
2030, đưa Đà Nẵng trở thành một trong 3 trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế
vi mạch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Hình thành mạng lưới đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành bán dẫn, trí
tuệ nhân tạo. Trong đó, tập trung phát triển ít nhất 5.000 nhân lực chất lượng
cao trong lĩnh vực bán dẫn; hình thành ít nhất 30 doanh nghiệp thiết kế, 2
doanh nghiệp đóng gói, và ít nhất 5 startup trong lĩnh vực bán dẫn.
Là địa phương đầu tiên trong cả nước tiên phong lựa chọn Ngày dành
riêng cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn, khẳng định khát vọng và tầm nhìn phát triển
trong lĩnh vực này. Sau một năm kể từ lần đầu tiên sự kiện “Ngày Vi mạch bán
dẫn Đà Nẵng” được tổ chức (30/8/2024), thành phố Đà Nẵng đã có những bước tiến
mạnh mẽ trên 4 khía cạnh là chính sách, hạ tầng, nhân lực và thu hút đầu tư…
Ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung
tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC),
cho biết sau một năm kể từ lần đầu tiên sự kiện Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng được
tổ chức, thành phố Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ, từ 8 doanh nghiệp thiết
kế ban đầu, hệ sinh thái vi mạch, bán dẫn tại Đà Nẵng đã mở rộng lên 25 doanh
nghiệp, tham gia đa dạng cả ở các khâu đóng gói, kiểm thử. “Sự hiện diện của
nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước đã khẳng định sức hút cũng như
vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ vi mạch bán dẫn Việt Nam”, ông Lê Hoàng Phúc khẳng
định.
Theo báo cáo của Sở Khoa học và
Công nghệ Đà Nẵng, trong lĩnh vực đào tạo vi mạch bán dẫn, tính đến nay, trên địa
bàn thành phố đã có 8 trường đại học, cao đẳng chính thức tuyển sinh ngành vi mạch
bán dẫn với quy mô 600 sinh viên trong năm 2024 và dự kiến đạt tổng số 1.000
sinh viên trong năm 2025, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đội ngũ
5.000 nhân lực chất lượng cao vào năm 2030 mà Đà Nẵng đặt ra.
Bên cạnh đó, thành phố đã triển
khai 06 khóa bồi dưỡng cho hơn 255 giảng viên, sinh viên trên địa bàn, minh chứng
những bước đi thiết thực và bền vững trong phát triển nguồn nhân lực.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng
của lĩnh vực vi mạch bán dẫn Đà Nẵng, khi Công ty Cổ phần VSAP-LAB khởi động Dự
án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab) với
tổng vốn hơn 1.800 tỷ đồng. Đây là mô hình tiên phong tại Việt Nam, với công suất
thiết kế dự kiến 10 triệu sản phẩm/năm, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc
tế.
Đặc biệt, VSAP LAB là công ty Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ
bán dẫn do chính đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt - từng có hàng chục
năm kinh nghiệm tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới ở Hoa Kỳ, Đài Loan
(Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore sáng lập và phát triển, với mục
tiêu dài hạn là làm chủ công nghệ lõi.
Sự kiện Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng
năm 2025 diễn ra 2 phiên Hội thảo chuyên đề gồm Hội thảo “Các công nghệ nền tảng
cho xã hội tương lai: Sự giao thoa giữa điện tử và quang tử” và Hội thảo “Kết nối
chuỗi cung ứng và giải pháp hạ tầng phòng sạch”.
Tại Hội thảo “Các công nghệ nền tảng
cho xã hội tương lai: Sự giao thoa giữa điện tử và quang tử” đã cập nhật các xu
hướng phát triển của thị trường, các công nghệ mới trong các ngành điện tử,
bóng bán dẫn và quang tử; thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và phát triển,
thương mại hóa sản phẩm các lĩnh vực đóng gói tiên tiến và hệ thống quang tử
tích hợp.
Tại đây, những tham luận của các
nhà khoa học, chuyên gia uy tín trên thế giới được chú ý như: PGS.TS Vũ Hải
Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo nguồn nhân lực
vi mạch bán dẫn; TS. Shu Namiki (Quản lý nghiên cứu Viện Nghiên cứu công nghệ
công nghiệp tiên tiến quốc gia Nhật Bản AIST) giới thiệu các nghiên cứu về
quang tử phục vụ phát triển hạ tầng số, đặt nền tảng cho một xã hội kết nối
toàn diện; TS. Nguyễn Thị Bích Yến (Chuyên gia cao cấp Viện Kỹ thuật Điện và Điện
tử Hoa Kỳ IEEE, Nghiên cứu viên cao cấp Tập đoàn Soitec (Pháp)) phân tích về sự
tiến hóa của bóng bán dẫn, vốn là trái tim của mọi công nghệ điện tử, từ đó nhấn
mạnh vai trò của nhân lực và tri thức toàn cầu; TS. Tatsuro Maeda (Phó Trưởng
ban, Ban Điện tử và Sản xuất Viện Nghiên cứu công nghệ công nghiệp tiên tiến quốc
gia Nhật Bản AIST ) chia sẻ về hoạt động nghiên cứu bán dẫn tại Nhật Bản, đem lại
những kinh nghiệm có giá trị cho Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái
nghiên cứu.
Bà Linda Tan (Chủ tịch Hiệp hội
các doanh nghiệp điện tử toàn cầu, khu vực Đông Nam Á SEMI ) cung cấp bức tranh
toàn cảnh về thị trường bán dẫn Đông Nam Á và một số khuyến nghị về cơ hội hợp
tác cho Việt Nam, gắn kết công nghệ với dòng chảy kinh tế - văn hóa khu vực.
Đặc biệt, phiên tọa đàm với chủ đề
“Kết nối R&D - Sản xuất thử - Thương mại hóa: Cơ hội phát triển chip quang
tử và đóng gói tiên tiến tại Đà Nẵng” do ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm
nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng, chủ trì với sự
tham gia của các chuyên gia từ AIST (Nhật Bản), Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử
Hoa Kỳ IEEE, Marvell và Hiệp hội các doanh nghiệp điện tử toàn cầu.
Tại Hội thảo “Kết nối chuỗi cung ứng
và giải pháp hạ tầng phòng sạch” tạo diễn đàn chia sẻ, chuyển giao kinh nghiệm
xây dựng, vận hành các phòng thí nghiệm bán dẫn cấp quốc gia và cấp cơ sở tại
các trường đại học công lập; kết nối chuỗi cung ứng đầu - cuối, do nhiều chuyên
gia lĩnh vực vi mạch bán dẫn trình bày; qua đó hướng đến nâng cao chất lượng
đào tạo, công tác nghiên cứu và phát triển, từng bước làm chủ công nghệ.
Đáng chú ý tại cuộc hội thảo này là
bài tham luận của ông Tomoyuki Maeda, Tổng Giám đốc Công ty YS Talent (Nhật Bản)
với chủ đề về tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và Nhật Bản trong phát triển nhân
lực, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI.
Theo đánh giá của các chuyên gia,
điểm nhấn của cả 2 Hội thảo nói trên là có phiên thảo luận mở dành cho tất cả
các đại biểu tham dự sự kiện.
Bên cạnh hai phiên Hội thảo
chuyên đề, trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động bên lề như: Triển
lãm công nghệ bán dẫn quy tụ 20 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, giới thiệu
các sản phẩm và giải pháp tiên tiến nhất; Hội chợ việc làm giới thiệu 103 vị
trí tuyển dụng, kết nối trực tiếp các doanh nghiệp với hàng trăm sinh viên, kỹ
sư trẻ; Lễ trao các Bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, đào tạo, nghiên cứu giữa các
tổ chức, đơn vị.
