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Askonomy

Con gái Chủ tịch PNJ bán thành công 18 triệu cổ phiếu

H Hà Anh

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - bà Trần Phương Ngọc Hà.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Theo đó, bà Trần Phương Ngọc Hà - con gái Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, đã bán thành công 18 triệu cổ phiếu PNJ đăng ký trong thời gian từ ngày 11/9 đến 18/9/2026. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch, bà Hà giảm tỷ lệ nắm giữ từ gần 18,4 triệu cổ phiếu, chiếm 3,59% xuống còn 399.999 cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn tại PNJ.

Trước đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, đã bán thỏa thuận thành công 7 triệu cổ phiếu PNJ.

Về quan hệ, bà Thảo là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ. Giao dịch được thực hiện vào ngày 11/09. Sau giao dịch, bà Thảo giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ từ hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm 3,52% xuống còn hơn 11 triệu cổ phiếu, chiếm 2,15% vốn điều lệ.

Ngày 11/09, trên HOSE ghi nhận giao dịch thỏa thuận PNJ với khối lượng 7 triệu cổ phiếu với giá trị 259 tỷ đồng - tương đương khoảng 36.700 đồng/cổ phiếu - trong khi chốt phiên cùng ngày, giá cổ phiếu PNJ đạt 37.300 đồng/cổ phiếu. 

Trước đó, PNJ đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung với tổng hạn mức không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Khoản vay được thực hiện theo nhiều đợt, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của công ty và quyết định của Tổng Giám đốc tại từng thời điểm, với tổng giá trị các lần giải ngân không vượt quá hạn mức nêu trên.

Bên cạnh đó, khoản vay không có tài sản bảo đảm, thời hạn vay tối đa 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng vay. Lãi suất vay do Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu có kỳ hạn tương đương.

Mục đích vay vốn của PNJ nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Được biết vào ngày 15/9/2026, HĐQT PNJ đã phê duyệt về nguyên tắc việc rút ngắn thời gian thanh toán đối với giao dịch mua lại áp dụng với một số dòng sản phẩm. Đáng chú ý là chi tiết cụ thể hiện chưa được công bố.

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