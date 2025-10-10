100 tỷ USD của người tạo ra Bitcoin vẫn chưa từng được giao dịch

Suốt hơn 15 năm qua, kho Bitcoin khổng lồ được cho là của Satoshi Nakamoto vẫn “nằm im bất động”. Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng chỉ cần một giao dịch nhỏ xuất phát từ những địa chỉ ví này cũng đủ làm chao đảo thị trường tiền mã hóa toàn cầu...

Bitcoin ra đời năm 2009 do một người (hoặc cũng có thể nhóm người) lấy tên Satoshi Nakamoto tạo ra.

Cho đến nay, danh tính thật của Satoshi vẫn là một ẩn số. Trong giai đoạn 2009–2011, Satoshi được cho là đã khai thác khoảng 1,1–1,5 triệu Bitcoin, hiện trị giá hơn 100 tỷ USD, và chưa từng được di chuyển.

Số Bitcoin khổng lồ này được khai thác trong những ngày đầu của mạng lưới, khi việc đào coin còn rất dễ và ít người tham gia.

Sự im lặng suốt hơn 15 năm qua của Satoshi khiến nhiều người tò mò và đưa ra nhiều giả thuyết: có người cho rằng các khóa bảo mật đã bị mất, trong khi người khác tin rằng Satoshi cố tình giữ nguyên để tránh gây xáo trộn thị trường.

Nhưng nếu một ngày kho Bitcoin này được kích hoạt, tác động đối với giá cả và tâm lý thị trường sẽ như thế nào?

BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO CŨNG CÓ THỂ "RUNG CHUYỂN" THỊ TRƯỜNG TIỀN ĐIỆN TỬ

Theo dự báo từ CoinTelegraph, phản ứng đầu tiên nhiều khả năng sẽ là sự hoảng loạn, kéo theo bán tháo hàng loạt và giá Bitcoin biến động mạnh.

Thực tế, thị trường từng chứng kiến những biến động tương tự. Sau khi sàn giao dịch Mt. Gox sụp đổ năm 2014 do bị tấn công mạng liên tục, lượng Bitcoin còn lại – lên tới hàng trăm nghìn đồng – được các quản lý của sàn đem bán hoặc phân phối lại cho chủ nợ.

Việc nguồn cung tăng đột ngột đã khiến giá Bitcoin giảm mạnh trong thời gian ngắn. Bởi nhiều người có thể xem đây là dấu hiệu mất niềm tin từ chính người sáng lập, làm lung lay tâm lý nhà đầu tư và khiến các tổ chức tài chính thận trọng hơn với tài sản số.

Trong khi số khác có thể xem hoạt động giao dịch của Satoshi là bằng chứng cho sức sống và tính tự chủ của mạng lưới.

Nếu Satoshi quyết định sử dụng số tài sản này để tài trợ cho các sáng kiến nhân đạo hoặc dự án toàn cầu, hành động đó có thể nâng cao hình ảnh của người này như một người tiên phong vì lợi ích chung.

Tuy nhiên, nếu việc di chuyển diễn ra mà không rõ mục đích, nó sẽ nuôi dưỡng tranh luận về việc liệu Bitcoin là một công cụ tài chính mang tính xây dựng hay một thế lực gây chia rẽ trong nền kinh tế hiện đại.

DỰ ĐOÁN DIỄN BIẾN CÓ THỂ XẢY RA VỚI KHO BITCOIN CỦA SATOSHI

Bất kỳ giao dịch nào phát sinh từ các địa chỉ ví được cho là của Satoshi đều sẽ xuất hiện trên sổ cái công khai (blockchain) và thu hút sự chú ý của toàn thị trường.

Điều này có thể bị kẻ xấu lợi dụng, chúng sẽ giả mạo danh tính Satoshi, tung tin giả để thao túng thị trường hoặc lừa đảo nhà đầu tư.

Còn về mặt kỹ thuật, một giao dịch duy nhất từ các ví cũ của Satoshi không gây ảnh hưởng lớn đến mạng lưới. Nhưng nếu nhà đầu tư hoảng loạn đồng loạt giao dịch, lưu lượng xử lý có thể tăng đột biến, phí giao dịch tăng cao và tình trạng tắc nghẽn mạng có thể xảy ra trong ngắn hạn.

Ngoài ra, nếu các thợ đào ưu tiên xử lý những giao dịch có phí cao liên quan đến các ví này, điều đó có thể dẫn đến sự tập trung tạm thời trong hoạt động khai thác, đi ngược lại nguyên tắc phi tập trung của Bitcoin.

Trong kịch bản xấu nhất, cộng đồng Bitcoin có thể buộc phải đưa ra các biện pháp mạnh – chẳng hạn như đề xuất chia tách chuỗi (fork) hoặc điều chỉnh giao thức để giảm thiểu tác động tiêu cực. Tuy nhiên, những động thái như vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tranh cãi và chia rẽ sâu sắc trong hệ sinh thái.

Tóm lại, một trong những kịch bản có thể xảy ra với “kho Bitcoin” của Satoshi Nakamoto thời gian tới là Satoshi thực hiện các giao dịch nhỏ, có lộ trình rõ ràng, thị trường có thể vẫn ổn định. Vì điều này cho thấy ông vẫn tin tưởng vào Bitcoin, đồng thời tạo niềm tin cho các nhà đầu tư lớn mà không gây ra tâm lý hoang mang.

Ngược lại, nếu toàn bộ lượng Bitcoin được bán ra cùng lúc, thị trường có thể bị “nhấn chìm” trong nguồn cung quá lớn. Giá Bitcoin sẽ sụt mạnh, niềm tin vào thị trường lung lay và có thể dẫn tới một giai đoạn suy giảm kéo dài.

Nếu số Bitcoin vẫn không được đụng tới, các đồn đoán sẽ còn tiếp diễn. Câu hỏi về ý định thực sự của Satoshi vẫn chưa có lời giải, trong khi thị trường vẫn vận hành bình thường.

Nếu Satoshi vừa chuyển Bitcoin vừa công khai danh tính, đó sẽ là một sự kiện làm thay đổi lịch sử tiền mã hóa. Việc này có thể củng cố vị thế của Bitcoin, nhưng cũng có thể khiến giới quản lý siết chặt hơn với toàn bộ thị trường.