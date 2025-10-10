Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

100 tỷ USD của người tạo ra Bitcoin vẫn chưa từng được giao dịch

Bạch Dương

10/10/2025, 09:40

Suốt hơn 15 năm qua, kho Bitcoin khổng lồ được cho là của Satoshi Nakamoto vẫn “nằm im bất động”. Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng chỉ cần một giao dịch nhỏ xuất phát từ những địa chỉ ví này cũng đủ làm chao đảo thị trường tiền mã hóa toàn cầu...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bitcoin ra đời năm 2009 do một người (hoặc cũng có thể nhóm người) lấy tên Satoshi Nakamoto tạo ra.

Cho đến nay, danh tính thật của Satoshi vẫn là một ẩn số. Trong giai đoạn 2009–2011, Satoshi được cho là đã khai thác khoảng 1,1–1,5 triệu Bitcoin, hiện trị giá hơn 100 tỷ USD, và chưa từng được di chuyển. 

Số Bitcoin khổng lồ này được khai thác trong những ngày đầu của mạng lưới, khi việc đào coin còn rất dễ và ít người tham gia.

Sự im lặng suốt hơn 15 năm qua của Satoshi khiến nhiều người tò mò và đưa ra nhiều giả thuyết: có người cho rằng các khóa bảo mật đã bị mất, trong khi người khác tin rằng Satoshi cố tình giữ nguyên để tránh gây xáo trộn thị trường.

Nhưng nếu một ngày kho Bitcoin này được kích hoạt, tác động đối với giá cả và tâm lý thị trường sẽ như thế nào?

BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO CŨNG CÓ THỂ "RUNG CHUYỂN" THỊ TRƯỜNG TIỀN ĐIỆN TỬ 

Theo dự báo từ CoinTelegraph, phản ứng đầu tiên nhiều khả năng sẽ là sự hoảng loạn, kéo theo bán tháo hàng loạt và giá Bitcoin biến động mạnh.

Thực tế, thị trường từng chứng kiến những biến động tương tự. Sau khi sàn giao dịch Mt. Gox sụp đổ năm 2014 do bị tấn công mạng liên tục, lượng Bitcoin còn lại – lên tới hàng trăm nghìn đồng – được các quản lý của sàn đem bán hoặc phân phối lại cho chủ nợ.

Việc nguồn cung tăng đột ngột đã khiến giá Bitcoin giảm mạnh trong thời gian ngắn. Bởi nhiều người có thể xem đây là dấu hiệu mất niềm tin từ chính người sáng lập, làm lung lay tâm lý nhà đầu tư và khiến các tổ chức tài chính thận trọng hơn với tài sản số.

Trong khi số khác có thể xem hoạt động giao dịch của Satoshi là bằng chứng cho sức sống và tính tự chủ của mạng lưới. 

Nếu Satoshi quyết định sử dụng số tài sản này để tài trợ cho các sáng kiến nhân đạo hoặc dự án toàn cầu, hành động đó có thể nâng cao hình ảnh của người này như một người tiên phong vì lợi ích chung.

Tuy nhiên, nếu việc di chuyển diễn ra mà không rõ mục đích, nó sẽ nuôi dưỡng tranh luận về việc liệu Bitcoin là một công cụ tài chính mang tính xây dựng hay một thế lực gây chia rẽ trong nền kinh tế hiện đại.

DỰ ĐOÁN DIỄN BIẾN CÓ THỂ XẢY RA VỚI KHO BITCOIN CỦA SATOSHI 

Bất kỳ giao dịch nào phát sinh từ các địa chỉ ví được cho là của Satoshi đều sẽ xuất hiện trên sổ cái công khai (blockchain) và thu hút sự chú ý của toàn thị trường.

Điều này có thể bị kẻ xấu lợi dụng, chúng sẽ giả mạo danh tính Satoshi, tung tin giả để thao túng thị trường hoặc lừa đảo nhà đầu tư.

Còn về mặt kỹ thuật, một giao dịch duy nhất từ các ví cũ của Satoshi không gây ảnh hưởng lớn đến mạng lưới. Nhưng nếu nhà đầu tư hoảng loạn đồng loạt giao dịch, lưu lượng xử lý có thể tăng đột biến, phí giao dịch tăng cao và tình trạng tắc nghẽn mạng có thể xảy ra trong ngắn hạn.

Ngoài ra, nếu các thợ đào ưu tiên xử lý những giao dịch có phí cao liên quan đến các ví này, điều đó có thể dẫn đến sự tập trung tạm thời trong hoạt động khai thác, đi ngược lại nguyên tắc phi tập trung của Bitcoin.

Trong kịch bản xấu nhất, cộng đồng Bitcoin có thể buộc phải đưa ra các biện pháp mạnh – chẳng hạn như đề xuất chia tách chuỗi (fork) hoặc điều chỉnh giao thức để giảm thiểu tác động tiêu cực. Tuy nhiên, những động thái như vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tranh cãi và chia rẽ sâu sắc trong hệ sinh thái.

Tóm lại, một trong những kịch bản  có thể xảy ra với “kho Bitcoin” của Satoshi Nakamoto thời gian tới là Satoshi thực hiện các giao dịch nhỏ, có lộ trình rõ ràng, thị trường có thể vẫn ổn định. Vì điều này cho thấy ông vẫn tin tưởng vào Bitcoin, đồng thời tạo niềm tin cho các nhà đầu tư lớn mà không gây ra tâm lý hoang mang.

Ngược lại, nếu toàn bộ lượng Bitcoin được bán ra cùng lúc, thị trường có thể bị “nhấn chìm” trong nguồn cung quá lớn. Giá Bitcoin sẽ sụt mạnh, niềm tin vào thị trường lung lay và có thể dẫn tới một giai đoạn suy giảm kéo dài.

Nếu số Bitcoin vẫn không được đụng tới, các đồn đoán sẽ còn tiếp diễn. Câu hỏi về ý định thực sự của Satoshi vẫn chưa có lời giải, trong khi thị trường vẫn vận hành bình thường.

Nếu Satoshi vừa chuyển Bitcoin vừa công khai danh tính, đó sẽ là một sự kiện làm thay đổi lịch sử tiền mã hóa. Việc này có thể củng cố vị thế của Bitcoin, nhưng cũng có thể khiến giới quản lý siết chặt hơn với toàn bộ thị trường.

Vốn hóa đạt gần 2.500 tỷ, giá Bitcoin cao nhất mọi thời đại

12:55, 06/10/2025

Vốn hóa đạt gần 2.500 tỷ, giá Bitcoin cao nhất mọi thời đại

​Khoảng 8,3 triệu Bitcoin dự báo sẽ bị "đóng băng" vào năm 2032

09:08, 17/09/2025

​Khoảng 8,3 triệu Bitcoin dự báo sẽ bị

Quy luật chu kỳ Bitcoin đang lung lay

09:16, 10/08/2025

Quy luật chu kỳ Bitcoin đang lung lay

Từ khóa:

bitcoin blockchain đào bitcoin giao dịch Bitcoin kho Bitcoin kinh tế số Ngày Pizza Bitcoin tâm lý nhà đầu tư thị trường tiền điện tử

Đọc thêm

Cần cơ chế khuyến khích đủ mạnh để doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ

Cần cơ chế khuyến khích đủ mạnh để doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ

Thường trực Ủy ban Quốc hội đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu bổ sung cơ chế khuyến khích đủ mạnh và thực chất để thực hiện hiệu quả chính sách "chú trọng lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước"...

“Muốn phát triển AI, phải tạo ra thị trường cho AI”

“Muốn phát triển AI, phải tạo ra thị trường cho AI”

Chính phủ sẽ tăng chi tiêu công cho AI, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) sẽ dành phần ngân sách không nhỏ cho hỗ trợ ứng dụng AI, đồng thời triển khai cơ chế mua sắm công ưu tiên giải pháp công nghệ số trong nước…

Chiến lược dữ liệu, bước tiến mới trong chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh

Chiến lược dữ liệu, bước tiến mới trong chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, đang tiến hành một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số với việc triển khai Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; Đây là một phần trong kế hoạch thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện...

Đà Nẵng có tiềm năng thành “phòng thí nghiệm pháp lý” cho các mô hình tài sản số tại Việt Nam

Đà Nẵng có tiềm năng thành “phòng thí nghiệm pháp lý” cho các mô hình tài sản số tại Việt Nam

Nhiều chuyên gia nhận định Đà Nẵng có tiềm năng trở thành “phòng thí nghiệm pháp lý” (sandbox) cho tài sản số nhờ cơ chế mở, hạ tầng công nghệ hiện đại và chính quyền năng động, tạo nền tảng để hình thành mô hình tài chính số “made in Vietnam”...

4 trò lừa đảo giới đầu tư tiền điện tử cần cảnh giác

4 trò lừa đảo giới đầu tư tiền điện tử cần cảnh giác

Lợi dụng lòng tin để đánh cắp khóa riêng hoặc thông tin đăng nhập, lợi dụng "lòng tham" để dụ dỗ đầu tư vào dự án ma,... vô số chiêu trò đang khiến nhiều người dùng "mất tiền oan"...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thiên tai đã vượt quá sức chịu đựng của người dân

Kinh tế xanh

2

Nhìn lại cơn sốt vàng 3 năm qua

Thế giới

3

The Row sẽ trở thành một thương hiệu di sản kế tiếp?

Đẹp +

4

Thách thức quản lý và khai thác bền vững tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long

Diễn đàn

5

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy